Mercado de fichajes en directo: así van las transferencias de jugadores en la Liga MX y el fútbol europeo
La última semana del mercado concentra fichajes, salidas y rumores en la Liga MX, Europa y otras ligas, antes del cierre de registros de la temporada 2026-27 en distintas competiciones
Altas y bajas en la Liga MX, hoy 26 de agosto: transferencias de jugadores en el fútbol mexicano
César ‘Chino’ Huerta regresó a Ciudad de México para completar su incorporación a Pumas. El atacante debe presentar los exámenes médicos y firmar su contrato antes del anuncio del club. Huerta reconoció que quedó fuera de los planes del Anderlecht y que no recibió propuestas formales para continuar en Europa.
La salida de Erik Lira rumbo al Mónaco permanece en la etapa final de las negociaciones. El mediocampista de Cruz Azul aceptaría una reducción cercana al 40 por ciento de su salario y firmaría un contrato por cinco temporadas. El conjunto francés necesita liberar una plaza de extranjero antes de registrar al mexicano.
Álvaro Fidalgo también apareció en versiones que lo colocaban nuevamente en la Liga MX ante sus pocos minutos con el Betis. Sin embargo, el mediocampista no contempla abandonar España y mantiene la intención de competir por un lugar. Su contrato termina en 2030 y una lesión de rodilla afectó su preparación.
Los Tigres habrían cerrado el fichaje de Ricardo Monreal. De acuerdo a información de Súper Deportivo, el Necaxa vendió la carta del delantero mexicano, quien llegaría a la UANL en un contrato por cuatro años. Los Rayos conservarían un porcentaje de una futura venta. Monreal viene de disputar el Clausura 2026 con los hidrocálidos, con quienes marcó dos goles en 17 partidos (13 de ellos como titular). En el presente Apertura 2026, Monreal ha disputado cuatro juegos (todos como parte del once inicial) con el cuadro de Aguascalientes.
Altas y bajas en el fútbol europeo, hoy 26 de agosto: pases en la Premier League, Bundesliga y más
Manchester City anunció la contratación de Ayyoub Bouaddi, mediocampista de 18 años que llegó desde el Lille y firmó hasta 2031. El club inglés no publicó el precio, pero The Guardian reportó un pago de 95 millones de euros más cinco millones en variables.
El Manchester City también concretó la salida de Nico González. Newcastle adquirió al mediocampista español y le entregó el dorsal número seis. Los clubes no revelaron el costo definitivo, aunque ESPN situó el pago en 48 millones de libras más cuatro millones en variables.
El Como incorporó a Willy Kambwala mediante una cesión procedente del Villarreal. El préstamo del defensa francés tendrá vigencia hasta el cierre de la temporada 2026-27 e incluye una opción de compra.
João Palhinha dejó al Bayern Munich para incorporarse al Benfica. El conjunto portugués confirmó el fichaje, mientras medios alemanes calcularon un pago inicial cercano a 15 millones de euros más variables.
Bayern también cedió a Felipe Chávez al 1. FC Magdeburg. El acuerdo contempla una opción de compra para el club de la segunda categoría alemana. El mediocampista peruano-mexicano buscará minutos después de formar parte de las divisiones juveniles y el primer equipo del conjunto de Múnich.
En Francia, Lille recibió a Dilane Bakwa mediante un préstamo por una temporada desde Nottingham Forest. La operación por el extremo francés no incluye una opción de compra, por lo que deberá regresar al club inglés al finalizar el acuerdo.
Rumores de fichajes en Europa
Omar Marmoush se encuentra cerca de cambiar al Manchester City por el Tottenham. Ambos clubes habrían acordado una cesión por una temporada con obligación de compra por 50 millones de libras, más variables. El delantero debe superar los exámenes médicos antes de cerrar el movimiento.
Chelsea consultó con los representantes de Emiliano Martínez las condiciones para una posible transferencia. El portero argentino tiene contrato con Aston Villa, que debe decidir si negocia su salida. Los londinenses no habían presentado una propuesta aceptada al cierre de la actualización.
Liverpool retomó las conversaciones con Paris Saint-Germain por Bradley Barcola. El club francés pediría alrededor de 115 millones de libras por el extremo, quien analiza su situación tras perder espacio dentro del plantel. La negociación no cuenta con un acuerdo entre los clubes.
Barcelona mantiene su interés en Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid sostiene que el delantero no está en venta. Joan Laporta reconoció que el conjunto catalán espera una modificación en la postura del Atlético para presentar una propuesta superior a los 100 millones de euros. Arsenal también sigue la situación del argentino.
Galatasaray negocia con Milan por Rafael Leao. Reportes desde Italia colocan el posible traspaso en 45 millones de euros entre una cantidad fija y variables. El club turco también tendría que alcanzar un acuerdo salarial con el atacante portugués antes de completar la operación.
Moussa Diaby podría regresar al Bayer Leverkusen después de su etapa en Al-Ittihad. Medios alemanes señalan un acuerdo cercano a los 30 millones de euros y un contrato hasta 2031, pero los clubes todavía no han comunicado la transferencia.
Altas y bajas en la MLS, hoy 26 de agosto
Sporting Kansas City adquirió a Owen Wolff desde Austin FC por 4.5 millones de dólares, más un máximo de 3.1 millones en incentivos. El mediocampista estadounidense firmó hasta junio de 2031 como jugador sub 22, mientras Austin conservará un porcentaje de una futura venta.
Vancouver Whitecaps contrató al defensa Emrick Fotsing desde Vancouver FC. El futbolista de 18 años permanecerá cedido en su club de origen durante el resto de 2026. Aunque el costo no fue revelado, Vancouver FC informó que se trata de la venta más alta de su historia.
Rumores de fichajes en el resto del mundo
Kevin Kelsy se acerca al Rangers después de que Portland Timbers aceptara una transferencia estimada en 13 millones de dólares, más variables y un porcentaje de una futura venta. El delantero venezolano necesita completar los exámenes médicos y los trámites migratorios.
Sporting Kansas City presentó una oferta por Paulos Abraham. El conjunto estadounidense habría ofrecido 2.7 millones de euros al Hammarby, mientras el atacante está dispuesto a escuchar la propuesta. La respuesta del equipo sueco todavía no se conoce.
Vancouver Whitecaps también negocia con Udinese por Rui Modesto. Reportes italianos colocan a los clubes cerca de un acuerdo por el futbolista portugués-angoleño, aunque faltan detalles contractuales y el anuncio de las instituciones.
En Arabia Saudita, Al-Hilal negocia la contratación de Ollie Watkins. Los reportes colocan el acuerdo con Aston Villa en aproximadamente 51 millones de libras, sujeto a los exámenes médicos y la firma del delantero. La operación todavía no aparece en los registros oficiales de la Saudi Pro League
Al-Hilal también mantiene conversaciones por Gabriel Martinelli. Las versiones difieren sobre el estado de la operación: algunos reportes señalan un acuerdo con Arsenal por 49 millones de libras más siete millones en variables, mientras otros calculan una propuesta de 60 millones de euros. Ninguno de los clubes ha confirmado el movimiento.
¿Cuándo finaliza el mercado de fichajes en la Liga MX y las ligas europeas?
El periodo de registros del Apertura 2026 en la Liga MX finalizará el viernes 11 de septiembre. La extensión se aplicó después del Mundial de 2026 y permite que los clubes realicen operaciones durante las primeras jornadas del torneo, siempre que cumplan con los requisitos administrativos de la competencia y la Federación Mexicana de Fútbol.
La Bundesliga será la primera de las ligas consideradas en cerrar su ventana, pues aceptará operaciones hasta el 31 de agosto. La Premier League finalizará el 1 de septiembre a las 23:00 horas del Reino Unido, mientras LaLiga cerrará ese mismo día a las 23:59 horas de España.
La Ligue 1 concluirá su mercado el 1 de septiembre a las 19:59 horas locales. La Serie A también fijó el cierre para el 1 de septiembre, por lo que las operaciones pendientes deberán registrarse antes del horario establecido por la federación italiana.
Mercado de Fichajes 2026: estos son los fichajes más caros, al momento
Morgan Rogers encabeza el mercado de 2026 después de su transferencia del Aston Villa al Chelsea por una cifra estimada de 138 millones de euros. En la segunda posición aparece Elliot Anderson, contratado por el Manchester City desde Nottingham Forest por 135 millones, mientras Yan Diomande pasó del RB Leipzig al Real Madrid por aproximadamente 125 millones.
Tottenham ocupa tres lugares dentro de las operaciones de mayor valor. El club londinense pagó alrededor de 108 millones de euros por Sandro Tonali, 99 millones por Mateus Fernandes y 88 millones por Sávio. Ayyoub Bouaddi se incorporó al Manchester City por 95 millones de euros más cinco millones en variables, por lo que la cantidad final podría alcanzar los 100 millones.
Las cifras corresponden a cantidades base reportadas y pueden aumentar mediante bonos por rendimiento, títulos, partidos disputados o futuras ventas. El orden todavía puede cambiar mientras permanezcan abiertas las ventanas de transferencias.
Última hora del mercado de fichajes, en directo
La última semana del mercado de fichajes concentra negociaciones, exámenes médicos y registros pendientes. Los clubes mexicanos y europeos buscan cubrir las posiciones detectadas durante el inicio de sus ligas, mientras otros equipos deben concretar salidas antes de incorporar jugadores o cumplir con sus límites de plantilla. Sigue en directo todos los movimientos de la ventana de pases de verano de este 2026.