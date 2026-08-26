Mercado de fichajes en directo: así van las transferencias de jugadores en la Liga MX y el fútbol europeo

Altas y bajas en la Liga MX, hoy 26 de agosto: transferencias de jugadores en el fútbol mexicano

César ‘Chino’ Huerta regresó a Ciudad de México para completar su incorporación a Pumas. El atacante debe presentar los exámenes médicos y firmar su contrato antes del anuncio del club. Huerta reconoció que quedó fuera de los planes del Anderlecht y que no recibió propuestas formales para continuar en Europa.

La salida de Erik Lira rumbo al Mónaco permanece en la etapa final de las negociaciones. El mediocampista de Cruz Azul aceptaría una reducción cercana al 40 por ciento de su salario y firmaría un contrato por cinco temporadas. El conjunto francés necesita liberar una plaza de extranjero antes de registrar al mexicano.

Mónaco cerca de fichar a Erik Lira | Imago7

Álvaro Fidalgo también apareció en versiones que lo colocaban nuevamente en la Liga MX ante sus pocos minutos con el Betis. Sin embargo, el mediocampista no contempla abandonar España y mantiene la intención de competir por un lugar. Su contrato termina en 2030 y una lesión de rodilla afectó su preparación.

Los Tigres habrían cerrado el fichaje de Ricardo Monreal. De acuerdo a información de Súper Deportivo, el Necaxa vendió la carta del delantero mexicano, quien llegaría a la UANL en un contrato por cuatro años. Los Rayos conservarían un porcentaje de una futura venta. Monreal viene de disputar el Clausura 2026 con los hidrocálidos, con quienes marcó dos goles en 17 partidos (13 de ellos como titular). En el presente Apertura 2026, Monreal ha disputado cuatro juegos (todos como parte del once inicial) con el cuadro de Aguascalientes.