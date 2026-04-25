Posiciones Liga de España 2026: ¿Cómo está la tabla hoy y qué diferencia hay entre Barça y Madrid?

Los puntos de los 20 equipos de LaLiga tras la jornada 32. Así está la disputa por el título, los puestos europeos y evitar el descenso

¿Cómo va LaLiga 2026? Tabla de posiciones | Reuters

La temporada 2025/2026 del fútbol español entra a su recta final. Tras la jornada doble, quedan cinco fechas para terminar de definir todo en LaLiga.

En la parte alta de la tabla, solo el Barcelona y el Real Madrid pueden aspirar al título, aunque el equipo culé amplió su ventaja cortesía del empate del equipo blanco ante el Betis y el triunfo culé ante el Getafe.

Quedan por definir los boletos directos a la Champions, además de las competiciones europeas, y media docena de equipos que pelean por la permanencia, incluyendo al Oviedo.

¿Cómo va la Tabla de Posiciones de LaLiga de España 2026 al momento?

Así van las posiciones del fútbol español a falta de los partidos del domingo de la jornada 32. A reserva de lo que pasen las competiciones continentales, los primeros cuatro equipos de LaLiga jugarán la Champions. El quinto irá a la Europa League y el sexto a la Conference. Los últimos tres descienden.

Barcelona: 85 puntos (33 juegos) Real Madrid: 74 puntos (33 juegos) Villarreal: 62 puntos (32 juegos) Atlético de Madrid: 60 puntos (33 juegos) Real Betis: 50 puntos (33 juegos) Getafe: 44 puntos (33 juegos) Celta de Vigo: 44 puntos (32 juegos) Real Sociedad: 42 puntos (32 juegos) Athletic Club: 41 puntos (33 juegos) Osasuna: 39 puntos (32 juegos) Valencia: 39 puntos (33 juegos) Rayo Vallecano: 38 puntos (32 juegos) Espanyol: 38 puntos (32 juegos) Girona: 38 puntos (33 juegos) Alavés: 36 puntos (33 juegos) Mallorca: 35 puntos (33 juegos) Elche: 35 puntos (32 juegos) Sevilla: 34 puntos (32 juegos) Levante: 32 puntos (32 juegos) Oviedo: 28 puntos (32 juegos)

¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón del fútbol español?

El equipo culé está cerca de repetir como campeón del fútbol español. Con 11 puntos de ventaja y 15 por jugar, podrían coronarse tan pronto como la próxima semana. Si el Barça gana en Osasuna y el Real Madrid no gana al Espanyol, el equipo de Flick se corona.

En caso de empatar, tendrían que esperar a la jornada 35, en la que hay Clásico, para ser campeones, sin importar el resultado del Real Madrid.

¿El Real Madrid aún puede ganar LaLiga? Esto es lo que necesita

Tras sus partidos de la jornada 33, el equipo blanco está a 11 puntos del Barcelona con cinco fechas por jugar; es decir, con 15 puntos pendientes. El Madrid tendría que ganar todos sus partidos y que el eterno rival básicamente no gane de nuevo.

Recuperar una desventaja de esa magnitud sería un récord. Según datos del Diario As, la mayor remontada en puntos para ser campeón de LaLiga llegó en 1999, cuando el Barça recortó 9 unidades al Mallorca.

¿Cuántas jornada de la Liga española faltan? Calendario

Quedan cinco partidos en la temporada 2025/2026 de la Primera división del fútbol español. Este es el calendario restante de Madrid y Barça:

Real Madrid Jornada FC Barcelona en Espanyol 34 en Osasuna en Barcelona 35 vs Real Madrid vs Oviedo 36 en Alavés en Sevilla 37 vs Betis vs Athletic 38 en Valencia

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