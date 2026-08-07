América gana en casa y sus jugadores piden mayor equilibrio en la Leagues Cup

El Club América inició su participación en la Leagues Cup 2026 con una victoria de 3-1 frente al San Diego FC en el Estadio Azteca

América comenzó con victoria su participación en la Leagues Cup 2026 después de imponerse 3-1 al San Diego FC en el Estadio Azteca, resultado que dejó buenas sensaciones dentro del plantel y reforzó la idea de que jugar en México puede cambiar el equilibrio de un torneo históricamente condicionado por la localía de los clubes de la MLS. Tras el encuentro, Erick Sánchez, Alejandro ‘Coco’ Cárdenas e Isaías Violante coincidieron en destacar la importancia del triunfo, la adaptación al proyecto de Guillermo Almada y el valor de competir ante su afición. Para los jugadores azulcremas, el paso dado por la organización al llevar partidos a territorio mexicano representa una señal positiva.

Erick Sánchez pide una Leagues Cup más equilibrada

Erick Sánchez consideró que la Leagues Cup tiene relevancia para todos los clubes de la Liga MX y que comenzar con una victoria fortalece la confianza del grupo. “Sí, claro, nosotros lo dijimos, el torneo es importante para toda la Liga MX, obviamente para nosotros también. Y bueno, creo que el paso que dimos hoy es muy importante para que el equipo siga agarrando confianza”, declaró en palabras retomadas en zona mixta.

El mediocampista también habló sobre el formato del torneo y reconoció que los clubes mexicanos preferirían una competencia con mayor reparto de localías. “Qué equipo de la Liga MX no quisiera que fuera parejo, que fueran unos partidos en casa y otros partidos allá. Creo que eso habla de que también tiene que pesar nuestra localía”, señaló.

Sánchez valoró que la organización haya comenzado a llevar encuentros a México y consideró que la medida beneficia a todos los representantes de la Liga MX, no únicamente al América. “El que den este paso de mandar unos partidos aquí a México es importante para todos los clubes, no solo para nosotros. Creo que el que empiecen a hacer eso es algo bueno”, agregó.

El futbolista también se refirió a la adaptación del plantel a la propuesta de Guillermo Almada. Explicó que el cambio de entrenador implica una metodología distinta, pero resaltó la disposición del grupo para asimilarla. “Las formas de trabajar son distintas. Sabemos la intensidad que metemos y que el equipo se esté adaptando a lo que él pide es algo bueno para nosotros porque habla del buen grupo y del buen entendimiento que hay”, indicó.

Sánchez evitó comparar negativamente el actual proceso con el de André Jardine y recordó que gran parte del plantel actual fue construido durante la gestión anterior. “Sin demeritar el grupo que dejó André, porque la mayoría es el grupo que dejó André. Con las incorporaciones que están y las que puedan llegar, es importante que se adapten rápido y que nosotros hagamos que se sientan en casa”, explicó.

Coco Cárdenas disfruta su momento con América

Alejandro Cárdenas se mostró satisfecho por la victoria y por los minutos que ha recibido en el inicio de la temporada. El joven futbolista aseguró que los resultados son consecuencia del trabajo realizado desde la pretemporada. “Muy feliz por la victoria, por los minutos y porque se están dando los resultados. Lo hemos trabajado mucho desde la pretemporada y ahora hay que seguir trabajando”, comentó.

El jugador también destacó lo que representa disputar encuentros en el Estadio Azteca, escenario que calificó como especial dentro de su carrera. “Siempre es un privilegio jugar en este tipo de estadios. Es el mejor estadio del mundo, en mi opinión. Para mí es un sueño, la verdad”, afirmó.

Violante destaca su crecimiento y la localía mexicana

Isaías Violante también valoró el triunfo y aseguró que se siente cada vez más cómodo dentro del proyecto azulcrema. El atacante consideró que ha ganado madurez y confianza con el paso de los partidos. “Estoy muy contento por el trabajo del equipo. Poco a poco nos estamos adaptando. En lo personal me he sentido muy bien en cancha. Hay cosas por mejorar, como siempre, pero soy una versión más madura y poco a poco voy ganando más confianza”, señaló.

Violante coincidió con Sánchez en la importancia de que los equipos mexicanos puedan jugar en casa durante la Leagues Cup. “Poco a poco tenemos que hacer sentir también a los equipos de Estados Unidos que, si vienen acá, las cosas son iguales o más a favor de nosotros. Siempre nos ha tocado ir para allá y espero que poco a poco haya más partidos acá en México”, comentó.

El futbolista reconoció que los viajes a Estados Unidos implican un desgaste adicional por la distancia con la familia y la afición, aunque dejó claro que América no puede utilizar ese factor como excusa. “Las anteriores Leagues Cup hemos ido a jugar allá. Sabemos que es un poco más pesado porque estamos lejos de la familia y de la afición, pero en cada cancha que nos paremos, sea aquí en México, en España o donde sea, sabemos que tenemos que ganar”, concluyó.

América abrió su camino en el torneo con tres puntos y con un mensaje compartido por sus futbolistas: competir en casa puede modificar el escenario de la Leagues Cup, pero la exigencia del club seguirá siendo la misma sin importar la sede.

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