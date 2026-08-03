¡Momento inolvidable! Padres de Alejandro Cárdenas se emocionan por su primer gol con América: “Es el orgullo de mi vida”

El juvenil del América llegó al club a los 14 años tras dejar a su familia y hermano pequeño en Mérida, Yucatán

Alejandro Cárdenas marcó su primer gol con el América | Imago7

Alejandro ‘Coco’ Cárdenas vivió una noche que quedará marcada en su carrera y en la historia de su familia, luego de anotar su primer gol en la Primera División con el América durante la victoria 3-0 sobre Santos Laguna, en la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El joven canterano cerró la cuenta en el Estadio Azteca y desató la emoción de sus padres, Alejandro Cárdenas Henkel y Brenda Alonso, quienes esperaron a su hijo al término del encuentro. Ambos reconocieron que el momento representó la recompensa a varios años de sacrificios, distancia y acompañamiento.

“No tengo ni idea, no me cae el 20 todavía. La verdad es que, es más, ni he podido ver el gol”, expresó el padre del futbolista, todavía con la emoción presente después de observar a su hijo celebrar con los brazos abiertos frente a la afición azulcrema.

Alejandro Cárdenas Henkel describió la imagen como el resumen de cinco años de esfuerzo, desde que el jugador dejó Mérida para buscar un lugar en las fuerzas básicas del América. “Verlo con sus brazos abiertos, con la cara de emoción… no hay palabras. Es el resumen de cinco años, de cosas que han pasado y que, gracias a Dios, este es el premio”, comentó.

La familia tenía preparada una celebración privada después del partido. El futbolista pidió reunirse con sus padres y su hermano para cenar y compartir un momento que todavía parecía difícil de asimilar. “Estamos esperándolo con los brazos abiertos”, señaló su padre mientras aguardaba su salida del estadio.

El recorrido de Cárdenas comenzó cuando recibió la oportunidad de incorporarse al América desde temprana edad. Su padre admitió que inicialmente tenía dudas sobre dejarlo marchar, especialmente porque implicaba abandonar su hogar, familia y amistades en Yucatán.

“Yo no estaba muy convencido cuando tenía 12 años y lo llamaron. Luego dije: ‘Bueno, lo voy a dejar a los 14’, y aun así, dejar todo en Mérida, dejar familia, dejar a los amigos… no estaba convencido”, recordó. La determinación del juvenil terminó por cambiar la postura familiar.

El padre del canterano recordó la promesa que recibió de su hijo antes de iniciar el proceso: “Papá, ten por seguro que lo voy a lograr”. Años después, el debut y el primer gol en el máximo circuito confirmaron aquella convicción. “Es el orgullo de mi vida”, afirmó tras verlo marcar con la camiseta del América.

Brenda Alonso también habló sobre el proceso de crecimiento que vivió la familia desde la salida de Alejandro. La madre reconoció que permitir que un adolescente se marchara de casa para perseguir una carrera profesional representó una experiencia complicada para todos.

“Fue algo muy fuerte que aprendimos a vivir con él. Igual maduramos nosotros como papás, porque no es fácil. A los 14 años que se vaya de casa y te diga: ‘Mamá, ya me voy a luchar por mis sueños’, no es nada fácil”, explicó. La familia decidió mantener el respaldo pese a la distancia y las dificultades.

La madre del futbolista consideró que el gol también abre una nueva etapa dentro de su trayectoria. “Hemos madurado y hemos crecido con él. Nos ha costado trabajo como papás, pero lo importante es que seguimos apoyándolo en sus sueños y ahora sí, el techo es de él. Lo que venga”, agregó.

El logro también fue compartido con el hermano menor de Alejandro, quien tuvo que aprender a vivir sin su principal compañero durante los últimos cinco años. Su padre destacó la relación cercana entre ambos y señaló que el gol pertenece a toda la familia que acompañó el proceso desde el inicio.

Alejandro ‘Coco’ Cárdenas nació en Mérida, Yucatán, y dejó la península a los 14 años para buscar su oportunidad en el América. En el Apertura 2026 consiguió debutar en la Liga MX y, durante la tercera jornada, marcó el 3-0 definitivo frente a Santos Laguna en el Estadio Azteca.

El vínculo familiar con el deporte también se extiende a su abuelo, Alejandro Cárdenas, quien tuvo participación en el fútbol y el básquetbol amateur de Yucatán, además de ocupar cargos directivos en organismos deportivos de la entidad.

La primera anotación de ‘Coco’ Cárdenas en Primera División no solo representó un paso en su carrera, sino la confirmación de una promesa familiar. Mientras el joven celebró sobre la cancha, sus padres resumieron el momento como el premio a años de confianza, separación y trabajo para alcanzar el sueño de vestir la camiseta del América.

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