El día que Edwin Cerrillo enfrentó a Leo Messi antes de convertirse en refuerzo del América

Edwin Cerrillo, el nuevo refuerzo de las Águilas del América, espera disputar la Leagues Cup, torneo que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS

Edwin Cerrillo, el nuevo refuerzo del América | Imago7

Por Esteban Garrido

El América sumó una nueva pieza para su proyecto de esta temporada con la llegada de Edwin Cerrillo, mediocampista que arriba a las Águilas después de su paso por el LA Galaxy de la MLS. El futbolista mexicano llega con la misión de aportar equilibrio, recuperación y buen trato de pelota al mediocampo de Guillermo Almada, pero su perfil competitivo también destaca por una característica que ya mostró ante uno de los mejores jugadores de la historia.

Cerrillo no solo ha construido su carrera a partir de su capacidad para ocupar espacios y recuperar balones, también ha demostrado carácter en los momentos de mayor exigencia. Una prueba de ello ocurrió el 26 de febrero de 2024, cuando el LA Galaxy enfrentó al Inter Miami en un duelo donde el joven mediocampista recibió una tarea especial: contener a Lionel Messi.

El partido representó un reto mayúsculo para Cerrillo. Messi marcó un gol para el conjunto de Florida, pero el encuentro también tuvo varios momentos de tensión para el argentino, quien protagonizó discusiones dentro del campo. La más recordada ocurrió con el entonces jugador del Galaxy, quien no dudó en responder ante los reclamos del astro mundial.

Con apenas 23 años, Edwin Cerrillo no se intimidó frente a Messi y mantuvo una postura firme durante el partido. El argentino le recriminó la intensidad de algunas entradas, mientras Luis Suárez y Sergio Busquets salieron en defensa de su compañero en distintos momentos del compromiso. Sin embargo, el mediocampista mexicano sostuvo el duelo ante figuras de talla internacional.

Después del encuentro, Cerrillo reconoció ante los medios estadounidenses que aquel intercambio con Messi fue un momento que marcó su carrera. “Primero me quedé sorprendido de que me estaba hablando, así que no entendí lo primero, ni se me grabó. Lo estaba diciendo en serio y yo sabía que necesitaba tener la calma porque era temprano en el partido… Lo que me dijo me lo voy a quedar grabado yo, es algo que siempre lo voy a tener en mi mente y eso me lo quedo yo”, explicó.

Aquel episodio quedó como una de las historias más especiales en la trayectoria del nuevo futbolista del América. En ese entonces no existía la sanción por taparse la boca durante una conversación en el campo, por lo que Messi pudo dirigirse a Cerrillo en más de una ocasión sin revelar públicamente sus palabras. La escena fue tan significativa para el mexicano que hasta hoy conserva la fotografía del momento en sus redes sociales, acompañada de un emoji de corona, como recuerdo de la noche en la que se midió cara a cara con una leyenda.

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