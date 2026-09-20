Los siete meses que el ICE le robó a Homero Calderón

El futbolista Homero Calderón lleva casi siete meses detenido por ICE mientras su defensa busca liberarlo y resolver sus trámites migratorios en Estados Unidos

Homero Calderón | MANAURE QUINTERO / AFP

El futbolista venezolano Homero Calderón permanece detenido por ICE desde el 25 de febrero de 2026, después de que una infracción de tránsito en Florida derivara en su arresto pese a que tenía trámites migratorios pendientes. Su familia y defensa sostienen que cumplió con los procedimientos legales y destacan que no tiene antecedentes penales. Tras varios intentos fallidos para obtener una fianza, Calderón continúa recluido en Folkston, Georgia, alejado de su esposa e hijos, mientras espera una resolución sobre su visa EB-1A y un recurso de habeas corpus. Su próxima fecha de corte está programada para el 10 de octubre. LEE EL REPORTAJE COMPLETO