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Deportivo La Coruña vs Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 7

Publicado por Alan Osornio

El Depor busca meterse a puestos europeos, frente a un Betis que quiere sumar su cuarto triunfo consecutivo. Sigue las acciones al momento

Deportivo La Coruña vs Betis: ¿Quién ganará el partido de LaLiga?
Deportivo La Coruña vs Betis, en vivo LaLiga de España | Claro Sports

¿Dónde ver el Deportivo La Coruña vs Betis en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido Deportivo La Coruña vs Betis se podrá seguir en vivo y en directo a través de la señal de Sky Sports en México. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto, en donde podrás consultar el resultado, las estadísticas y los goles al momento.

Alineaciones del Deportivo La Coruña vs Betis para la jornada 7, al momento

Deportivo La Coruña.- Leo Román, Ximo Navarro, J. Giménez, B. Ede, G. Quagliata, David Mella, Marc Casadó, Riki Rodríguez, Jonathan Asp Jensen, Mario Soriano, B. Nsongo

Betis.- Álvaro Vallés, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García, Pablo Fornals, Marc Roca, N. Deossa, Antony, C. Hernández y A. Ezzalzouli

¿A qué hora inicia el Deportivo La Coruña vs Betis hoy 20 de septiembre de 2026?

El partido Deportivo La Coruña vs Betis, correspondiente a la jornada 7 del fútbol de España, se disputará hoy domingo 20 de septiembre en punto de las 10:30 horas tiempo del centro de México. Las emociones tendrán como sede el Estadio Municipal de Riazor, ubicado en la ciudad de La Coruña, en Galicia, junto a la playa de Riazor.

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