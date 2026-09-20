Deportivo La Coruña vs Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 7
El Depor busca meterse a puestos europeos, frente a un Betis que quiere sumar su cuarto triunfo consecutivo. Sigue las acciones al momento
¿Dónde ver el Deportivo La Coruña vs Betis en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido Deportivo La Coruña vs Betis se podrá seguir en vivo y en directo a través de la señal de Sky Sports en México. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto, en donde podrás consultar el resultado, las estadísticas y los goles al momento.
Alineaciones del Deportivo La Coruña vs Betis para la jornada 7, al momento
Deportivo La Coruña.- Leo Román, Ximo Navarro, J. Giménez, B. Ede, G. Quagliata, David Mella, Marc Casadó, Riki Rodríguez, Jonathan Asp Jensen, Mario Soriano, B. Nsongo
Betis.- Álvaro Vallés, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García, Pablo Fornals, Marc Roca, N. Deossa, Antony, C. Hernández y A. Ezzalzouli
¿A qué hora inicia el Deportivo La Coruña vs Betis hoy 20 de septiembre de 2026?
El partido Deportivo La Coruña vs Betis, correspondiente a la jornada 7 del fútbol de España, se disputará hoy domingo 20 de septiembre en punto de las 10:30 horas tiempo del centro de México. Las emociones tendrán como sede el Estadio Municipal de Riazor, ubicado en la ciudad de La Coruña, en Galicia, junto a la playa de Riazor.