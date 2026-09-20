Deportivo La Coruña vs Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 7

¿A qué hora inicia el Deportivo La Coruña vs Betis hoy 20 de septiembre de 2026?

El partido Deportivo La Coruña vs Betis, correspondiente a la jornada 7 del fútbol de España, se disputará hoy domingo 20 de septiembre en punto de las 10:30 horas tiempo del centro de México. Las emociones tendrán como sede el Estadio Municipal de Riazor, ubicado en la ciudad de La Coruña, en Galicia, junto a la playa de Riazor.