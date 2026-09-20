Santa Clara y Braga reparten puntos tras un empate sin goles en las Azores

Los dos equipos tuvieron ocasiones para romper el cero, pero la falta de precisión dejó el marcador intacto en la Liga de Portugal

Santa Clara y Braga no se hacen daño | Claro Sports

Santa Clara y Sporting Braga igualaron 0-0 en el Estádio de São Miguel, en un partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga de Portugal que tuvo ocasiones de peligro, pero terminó sin movimientos en el marcador.

El conjunto local intentó hacerse fuerte desde los primeros minutos, aunque Braga también encontró espacios para acercarse al arco rival. La falta de precisión en el último toque y las intervenciones defensivas mantuvieron el encuentro sin goles durante la primera mitad.

Braga tuvo una de sus primeras oportunidades claras al minuto 6, cuando Adrian Barisic remató de cabeza dentro del área, pero el intento fue rechazado. Poco después, Jovan Milosevic estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que pasó rozando el larguero tras recibir un servicio de Ricardo Horta.

Santa Clara respondió con Vinícius Lopes, quien probó desde fuera del área al minuto 20, aunque su disparo se marchó desviado. El equipo de las Azores buscó progresar por las bandas y encontró otra oportunidad en los últimos minutos del primer tiempo, pero Djé Tavares y Gonçalo Paciência se encontraron con remates bloqueados.

El descanso llegó con el 0-0, aunque el partido había dejado aproximaciones en ambas áreas. La segunda mitad comenzó con Santa Clara tomando mayor iniciativa y buscando generar peligro mediante tiros de esquina y disparos desde media distancia.

Brenner tuvo una oportunidad importante al minuto 50 con un remate desde fuera del área que fue detenido junto al poste derecho. Santa Clara continuó buscando el gol, mientras Braga intentaba responder mediante transiciones rápidas y jugadas a balón parado.

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El conjunto visitante también tuvo sus ocasiones. Al minuto 54, Ricardo Horta recibió un centro de Víctor Gómez y remató de derecha dentro del área, pero su disparo pasó ligeramente desviado. Más tarde, Denis Huseinbasic probó desde larga distancia sin conseguir encontrar la portería.

El encuentro entró en su tramo final con los dos equipos realizando modificaciones para buscar el tanto de la victoria. Braga acumuló tiros de esquina, mientras Santa Clara intentó aprovechar los espacios y llevar el balón hacia el área visitante.

En los últimos minutos, el conjunto local estuvo cerca de encontrar la diferencia. Welinton Torrão remató de cabeza al minuto 87, pero el balón se marchó apenas por un costado del poste derecho. Poco después, Vinícius Lopes tuvo otro intento dentro del área que terminó rechazado por la defensa.

Braga resistió la presión final y Santa Clara tampoco logró concretar sus oportunidades. El árbitro agregó cuatro minutos y, aunque Fernando tuvo una última ocasión en el área al 90+2′, su remate de izquierda salió desviado. El 0-0 quedó sellado en las Azores, con ambos equipos sumando un punto en la séptima jornada.

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