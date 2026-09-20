Tatiana Calderón hace historia: primera mujer en ganar una carrera en su categoría del Nascar Brasil

La piloto colombiana tejió una victoria sin precedentes para el automovilismo colombiano, llevándose los honores en el circuito óvalo de Curvelo.

Tatiana Calderón, piloto colombiana | Prema Racing.

Inolvidable por donde se le mire. Así fue la carrera de este domingo para Tatiana Calderón, quien obtuvo uno de los triunfos más importantes de su carrera. La piloto colombiana fue la mejor en el Óvalo de Curvelo, una nueva cita de la temporada Nascar en territorio brasileño.

Nunca una mujer logró llevarse una victoria en estas circunstancias, hablando de la categoría general. La corredora cafetera, quien corrió con el °25 de su Ford Mustang, fue vencedora en un circuito de 57 vueltas. Venció por milésimas a Felipe Malinowski (Cavaleiro Sports), además de Ricardo Mauricio (Cavaleiro by Pole), quien completó el podio.

Calderón logró un tiempo de 33:56.418, seguido de Malinowski (33:57.945) y Mauricio (34:04.369). No cabe duda de que el 20 de septiembre de 2026 quedará guardado en la carrera a sus 33 años, en el Círcuito Óvalo del Autódromo de Curvelo en Minas Gerais. Cabe recordar que hace poco se subió al podio en el circuito de Bushy Park en el GT Challenge de las Américas.

Calderón inició en la decimoquinta posición. Fue escalando posiciones hasta terminar cuarta durante la primera carrera. Ya en el segundo sorbo, tomó el liderato de la carrera tras aprovechar un incidente en la cima, que dejó en el ojo del huracán al piloto Alfredo Ibiapina. La consolidación, sobre el final, fue digna de admirar.

Durante las vueltas finales, Malinowski acechó sus pasos y se animó a atacar hasta el final. Sin embargo, con cabeza fría, Calderón se defendió como pudo, manejando los tiempos en cada una de las curvas del óvalo para cruzar la línea de meta.

¡TATIANA CALDERÓN HACE HISTORIA EN NASCAR BRASIL! 🇨🇴🏁



La piloto colombiana firmó su primer victoria en la NASCAR Brasil Series y se convirtió en la primer mujer en subirse a lo más alto del podio en la historia de la categoría. Tatiana arrancó desde el 15° puesto y remontó… pic.twitter.com/PZPaAolx33 — Claro Sports (@ClaroSports) September 20, 2026

No solamente conquistó la hazaña en su categoría. Esto le significó el ingreso a los playoffs, ya que se trataba de la última válida de la instancia regular.

La postemporada tendrá su inicio en el Autódromo de Chapecó, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Posteriormente, seis sobrevivientes irán a la última ronda a través de tres carreras en el Óvalo de Brasilia (28 y 29 de noviembre).

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