Isaac del Toro en vivo: resultado y posiciones de la Contrarreloj Individual en el Mundial de Ciclismo 2026

Sigue al ciclista mexicano y toda la acción del Mundial de Ciclismo en su primer día de actividad

Sigue en vivo a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo. | Claro Sports.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro y el equipo de México en el Mundial de Ciclismo? La participación de Isaac del Toro en la Contrarreloj Individual del Mundial de Ciclismo 2026 podrá seguirse en México a través de ESPN y Disney+. Además, Claro Sports tendrá el seguimiento minuto a minuto online con los tiempos, posiciones, incidencias y resultado del representante mexicano. Del Toro volverá a competir en Montreal el domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta élite varonil, última competencia del programa del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. ¿Qué es la Contrarreloj por Equipo y cómo se gana? Formato y reglas del ciclismo La Contrarreloj Individual (CRI) es una modalidad en la que cada ciclista compite por separado contra el cronómetro. Los corredores toman la salida con intervalos establecidos y el objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible, sin la ayuda de compañeros de equipo ni del pelotón. Durante la prueba, cada participante debe administrar su esfuerzo, velocidad y ritmo de carrera. No está permitido aprovechar la estela de otro corredor de manera deliberada. Si un ciclista alcanza al competidor que salió antes, debe realizar el adelantamiento bajo las reglas establecidas para evitar que alguno obtenga ventaja mediante el rebufo. La clasificación se determina por el tiempo total registrado entre la salida y la meta. El ciclista con el menor registro ocupa el primer lugar y, en el caso del Campeonato Mundial, se proclama campeón del mundo de Contrarreloj Individual y recibe el maillot arcoíris de la especialidad. Lista de salida de la Contrarreloj por Equipos Lista de salida de la Contrarreloj por Equipos

11:00:00 | Gil Gomes | Guinea-Bisáu

11:40:30 | Nelson Oliveira | Portugal

11:43:30 | Michal Kwiatkowski | Polonia

12:01:30 | Stefan Bissegger | Suiza

12:03:00 | Tobias Foss | Noruega

12:06:00 | Mikkel Bjerg | Dinamarca

12:07:30 | Paul Seixas | Francia

12:10:30 | Mathias Vacek | República Checa

12:12:00 | Brandon McNulty | Estados Unidos

12:15:00 | Iván Romeo | España

12:18:00 | Jakob Söderqvist | Suecia

12:21:00 | Daan Hoole | Países Bajos

12:22:30 | Isaac del Toro | México

12:24:00 | Stefan Küng | Suiza

12:25:30 | Bruno Armirail | Francia

12:27:00 | Ethan Hayter | Gran Bretaña

12:28:30 | Filippo Ganna | Italia

12:30:00 | Remco Evenepoel | Bélgica ¿A qué hora corre Isaac del Toro hoy 20 de septiembre en el Mundial de Ciclismo 2026? La competencia élite varonil comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, con la salida de Gil Gomes, representante de Guinea-Bisáu. Los ciclistas partirán con intervalos de un minuto y 30 segundos. Isaac del Toro comenzará su participación a las 12:22:30 horas, tiempo del centro de México (14:22:30 de Montreal). El mexicano será el participante número 56 en tomar la salida y partirá después del neerlandés Daan Hoole y antes del suizo Stefan Küng.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 inicia este domingo 20 de septiembre en Montreal, Canadá, con las pruebas de Contrarreloj Individual élite. México tendrá uno de sus principales focos en Isaac del Toro, quien afrontará su primera competencia de la semana antes de disputar la carrera de ruta el próximo domingo 27 de septiembre.

Del Toro llega a la cita mundialista después de ganar el Gran Premio de Montreal, resultado que le permitió probar parte del terreno canadiense antes de representar a México. Ahora cambia la dinámica: cada corredor estará solo ante el reloj y buscará registrar el menor tiempo sobre el recorrido de la prueba.

La Contrarreloj Individual élite varonil presenta un recorrido de 39.9 kilómetros, con paso por el circuito Gilles-Villeneuve y Parc Jean-Drapeau. La mayor parte del trazado presenta terreno plano, mientras que el cierre incluye una subida de aproximadamente 400 metros al 6.1 por ciento antes de la llegada en Parc Jeanne-Mance.

Entre los nombres que aparecen en los últimos lugares de salida están Isaac del Toro, Stefan Küng, Bruno Armirail, Ethan Hayter, Filippo Ganna y Remco Evenepoel, quien será el último participante en tomar la salida. Sigue nuestro minuto a minuto para conocer los tiempos, posiciones y el resultado del mexicano en Montreal.

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