Messi e Inter Miami, con importantes bajas ante Philadelphia Union

Inter Miami visita a Philadelphia Union esta noche para buscar retomar el camino de la victoria en la MLS, donde quieren volver a pelear por la cima de la Conferencia Este

Inter Miami va por cima de la Conferencia Este | Getty Images via AFP

Después de quedar eliminado de manera anticipada en la Leagues Cup, el Inter Miami retomó su actividad en la temporada de la MLS con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Conferencia Este. El equipo visita este miércoles al Philadelphia Union después de caer en un partido importante frente a Nashville SC.

Para Guillermo Hoyos, el regreso de Lionel Messi representa una noticia importante en lo deportivo, sobre todo porque el argentino decidió volver a jugar poco después de atravesar la pérdida de su padre. Sin embargo, el capitán del Inter Miami todavía no ha logrado reencontrarse con el gol y llega además con una racha negativa desde el punto penal, luego de fallar ante Nashville su tercer cobro consecutivo en distintas competiciones. Nota completa, aquí.