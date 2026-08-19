Barcelona vs Al Ahly en vivo: Abdelkarim adelanta al Barcelona

Raphinha habla como capitán

Raphinha tomó la palabra como primer capitán y comenzó con un mensaje para Roony Bardghji: “Me gustaría primero de todo desear una pronta recuperación a Roony, que está pasando por un momento difícil de su vida y su carrera. Necesita nuestro apoyo, es un niño espectaular, un jugador increíble. Para todo lo que necesite, todos nosotros estaremos disponibles para ayudarle. Es uno de los nuestros y de los nuestros tenemos que cuidar siempre”.

El brasileño también felicitó a los campeones del Mundial: “Me gustaría felicitar a los campeones del Mundo. Han hecho un trabajo espectacular y han hecho algo que todos los jugadores desean. Me siento muy orgullosos de esto y siempre estarán grabados en la historia del fútbol mundial. Enhorabuena”.

Después dio la bienvenida a los refuerzos y al nuevo personal: “También me gustaría dar la bienvenida a los nuevos, no solo los jguadores, también los del staff. Vestir esta camiseta y defender este escudo es una responsabilidad muy grande, pero es de lo más bonito que he vivido en mi vida y estoy seguro que para ellos será igual. Decirles también que para todo lo que necesiten, dentro y fuera del campo, estaremos disponibles para ayudarles y hacer que se sientan en casa”.

Raphinha cerró su discurso con un llamado a la unidad: “Por último pero no menos importante. Esto sirve para todos, los que estamos dentro del campo como para los que estáis animándonos. Seguimos creciendo y luchando como equipo y para esto necesitamos vuestro apoyo, como siempre. Estoy seguro que haremos todo lo posible para darles muchas alegrías esta temporada. Juntos somos más fuertes y solo juntos podemos luchar por todo”.