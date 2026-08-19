Barcelona vs Al Ahly en vivo: Abdelkarim adelanta al Barcelona
El Barcelona cierra su pretemporada ante el primer club africano que disputa el Gamper, con Rodri presentado, pero fuera de la convocatoria
Barcelona 1-0 Al Ahly | Minuto 36 | ¡El Barcelona roza el segundo gol! Lamine Yamal penetró en el área y, al quedarse sin espacio para rematar, cedió el balón a Marc Bernal. La defensa bloqueó el primer intento, Shobeir evitó el remate posterior de Fermín y Karim Fouad terminó rechazando el disparo de Xavi Espart.
Barcelona 1-0 Al Ahly | Minuto 32 | Se reanuda el partido en el Spotify Camp Nou después de la pausa de hidratación. El descanso se produjo inmediatamente después del gol de Hamza Abdelkarim que adelantó al Barcelona.
¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA! ¡Abdelkarim! | Barcelona 1-0 Al Ahly
Barcelona 1-0 Al Ahly | Minuto 29 | ¡Gol de Hamza Abdelkarim! Una gran jugada colectiva del Barça progresó por el costado izquierdo, donde Balde envió un centro para que el delantero egipcio rematara de primera y abriera el marcador ante su antiguo equipo.
Barcelona 0-0 Al Ahly | Minuto 24 | ¡Raphinha acaricia el primer gol del partido! El capitán recibió cerca de la frontal, avanzó para acomodarse el balón y sacó un disparo potente que pasó apenas desviado del poste.
Barcelona 0-0 Al Ahly | Minuto 21 | ¡Abdelkarim se queda a centímetros del primer gol! Eric García mandó un servicio raso y peligroso hacia el primer poste, pero el delantero egipcio no alcanzó a conectar el balón frente a la portería.
Barcelona 0-0 Al Ahly | Minuto 17 | ¡Evitan el gol de Raphinha! Fermín abrió el balón para el capitán azulgrana dentro del área, pero su disparo cruzado fue repelido por El Gazar antes de llegar a la portería.
Barcelona 0-0 Al Ahly | Minuto 16 | El Barcelona comienza a adueñarse del partido después de verse superado en algunas acciones. El conjunto azulgrana controla la posesión y ya juega instalado en campo contrario.
Barcelona 0-0 Al Ahly | Minuto 13 | ¡La defensa egipcia cortó el pase de Fermín! El mediocampista aprovechó una salida en falso de Shobeir y buscó asistir con un servicio raso hacia atrás, pero la zaga de Al Ahly reaccionó a tiempo e interceptó el balón.
Barcelona 0-0 Al Ahly | Minuto 3 | ¡Abdelkarim! El delantero egipcio del Barcelona recibió el balón dentro del área y sacó un zurdazo que se marchó fuera. El atacante busca marcar ante Al Ahly, su antiguo equipo.
¡Arranca el partido en el Camp Nou!
Barcelona 0-0 Al Ahly | Minuto 1 | Arranca el partido en el Spotify Camp Nou. Barcelona y Al Ahly ya disputan el Trofeo Joan Gamper 2026.
Barcelona 0-0 Al Ahly | Los jugadores de ambos equipos concluyen el calentamiento y abandonan el terreno de juego para dirigirse a los vestidores, donde completarán los últimos preparativos antes del inicio del partido.
El rumor sobre Julián Álvarez pierde fuerza
La búsqueda de un delantero continúa alrededor del Barcelona, pero el club habría detenido sus intentos por contratar a Julián Álvarez ante la negativa del Atlético de Madrid. La información no corresponde a un anuncio oficial y debe manejarse como rumor de mercado.
Raphinha habla como capitán
Raphinha tomó la palabra como primer capitán y comenzó con un mensaje para Roony Bardghji: “Me gustaría primero de todo desear una pronta recuperación a Roony, que está pasando por un momento difícil de su vida y su carrera. Necesita nuestro apoyo, es un niño espectaular, un jugador increíble. Para todo lo que necesite, todos nosotros estaremos disponibles para ayudarle. Es uno de los nuestros y de los nuestros tenemos que cuidar siempre”.
El brasileño también felicitó a los campeones del Mundial: “Me gustaría felicitar a los campeones del Mundo. Han hecho un trabajo espectacular y han hecho algo que todos los jugadores desean. Me siento muy orgullosos de esto y siempre estarán grabados en la historia del fútbol mundial. Enhorabuena”.
Después dio la bienvenida a los refuerzos y al nuevo personal: “También me gustaría dar la bienvenida a los nuevos, no solo los jguadores, también los del staff. Vestir esta camiseta y defender este escudo es una responsabilidad muy grande, pero es de lo más bonito que he vivido en mi vida y estoy seguro que para ellos será igual. Decirles también que para todo lo que necesiten, dentro y fuera del campo, estaremos disponibles para ayudarles y hacer que se sientan en casa”.
Raphinha cerró su discurso con un llamado a la unidad: “Por último pero no menos importante. Esto sirve para todos, los que estamos dentro del campo como para los que estáis animándonos. Seguimos creciendo y luchando como equipo y para esto necesitamos vuestro apoyo, como siempre. Estoy seguro que haremos todo lo posible para darles muchas alegrías esta temporada. Juntos somos más fuertes y solo juntos podemos luchar por todo”.
Hansi Flick abre los discursos
Hansi Flick inició su discurso en catalán y agradeció el respaldo de la afición: “Bona nit, culers. Estic molt content d’estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport”.
El entrenador recordó el apoyo recibido tras la muerte de su padre: “Quiero agradecer vuestro apoyo la temporada pasada y dar la bienvenida a los nuevos fichajes y a los miembros del staff. Y hay otra cosa que quiero decir: el año pasado cuando perdí a mi padre sentí todo el amor y apoyo de toda la familia del Barça. Estuvisteis aquí para mí y para mi familia, fue increíble”.
Flick cerró con un mensaje sobre los objetivos del nuevo curso: “Damos la bienvenida a la nueva temporada. Tenemos un gran equipo, increíble, con mucha calidad. Gracias a Deco, al presidente, a todos los reponsables. Estamos preparados para el día a día y también para luchar por todos los títulos. Os necesitamos a cada culé este año en el estadio. Vuestra energía y la pasión”.
Rodri recibe la mayor ovación
Rodri Hernández fue el futbolista más ovacionado durante la presentación del Barcelona. El mediocampista salió vestido con los colores azulgranas y recibió una respuesta superior a la de cualquier otro jugador, pese a que no está convocado para disputar el Trofeo Joan Gamper ante Al Ahly.
Los fichajes y sus dorsales provisionales
Los refuerzos también tuvieron su momento ante la afición: Anthony Gordon salió con el número 25, todavía provisional; Karim Adeyemi utilizará el 14; Jesse Bisiwu apareció con el 27; y Rodri Hernández recibió el 16.
Raphinha encabeza a los capitanes
Eric García y Pedri fueron presentados como parte del grupo de capitanes, pero Raphinha apareció como el número uno y portó el brazalete. La decisión es provisional, debido a que Hansi Flick adelantó que la votación definitiva se realizará cuando la plantilla quede cerrada.
Frenkie de Jong no sale con los capitanes
Aunque Frenkie de Jong conserva peso dentro del vestidor, el mediocampista neerlandés no apareció con el grupo de capitanes durante la presentación. El jugador continúa recuperándose de la lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.
La primera plantilla sale por orden de dorsal
Posteriormente fueron presentados Joan García, con el número 1; Alejandro Balde, 3; Fermín López, que estrena el 7; Lamine Yamal, 10; Raphinha, 11; Héctor Fort, 12; Wojciech Szczesny, 13; Andreas Christensen, 15; Marc Casadó, 17; Gerard Martín, 18; Dani Olmo, 20; Frenkie de Jong, 21; Marc Bernal, 22; y Jules Koundé, 23.
Los canteranos abren la presentación
Los primeros en aparecer durante la presentación fueron los canteranos Eder Aller, Álvaro Cortés, Brian Fariñas, Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Orian Goren, Jordi Pesquer y Xavi Espart, varios de ellos contemplados por Hansi Flick durante la pretemporada.
Balance de la pretemporada azulgrana
Antes del Gamper, Barcelona empató 2-2 con Birmingham City, derrotó 1-0 al Nottingham Forest y perdió 1-0 ante Udinese en dos partidos de 45 minutos. Posteriormente superó 5-2 al Basel, por lo que su balance público fue de dos victorias, un empate y una derrota.
La mayor goleada del Trofeo Joan Gamper
El resultado más amplio de la historia del torneo se produjo en 1984, cuando el Barcelona derrotó 9-1 a Boca Juniors. Ese encuentro permanece como la mayor cifra de goles anotados por un equipo en una edición del Gamper.
Messi es el máximo goleador del Gamper
Lionel Messi conserva el récord goleador del Trofeo Joan Gamper con nueve anotaciones. El argentino también es el único jugador que consiguió marcar en seis ediciones consecutivas, entre 2013 y 2018.
Barcelona domina el palmarés del torneo
Barcelona es el máximo ganador del Trofeo Joan Gamper con 47 títulos antes de la edición de 2026. El Colonia alemán es el único invitado que lo conquistó en dos ocasiones, mientras que el resto de los campeones externos solamente levantó el trofeo una vez.
El origen del Trofeo Joan Gamper
El torneo comenzó en 1966 por iniciativa del presidente Enric Llaudet, quien buscó rendir homenaje a Joan Gamper, fundador del Barcelona. Hasta 1996 se disputó con cuatro participantes y desde 1997 adoptó el formato de un solo partido entre el Barcelona y un club invitado.
El Gamper vuelve al Camp Nou después de cuatro ediciones
El Trofeo Joan Gamper regresa al Spotify Camp Nou tras cuatro ediciones fuera del estadio. Las dos anteriores se jugaron en el Olímpico Lluís Companys frente a Tottenham y Mónaco, mientras que la edición de 2025 ante Como se trasladó al Estadi Johan Cruyff.
La primera visita de Al Ahly al Camp Nou
Aunque los clubes se enfrentaron anteriormente en El Cairo y Londres, el Gamper 2026 representa la primera visita de Al Ahly al Spotify Camp Nou. También será la primera vez que el club egipcio dispute este enfrentamiento en territorio español.
Dominio total del Barcelona en los antecedentes
Si se contabilizan los tres amistosos de 1961, 2007 y 2009, Barcelona registra tres victorias, 14 goles a favor y solamente dos en contra frente a Al Ahly. El equipo egipcio busca su primer triunfo y también su primer partido sin derrota ante el conjunto azulgrana.
Barcelona vs Al Ahly en vivo: ¿Dónde ver y a qué hora se juega el partido por el Trofeo Joan Gamper 2026?
El Barcelona vs Al Ahly comienza a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Spotify Camp Nou. El compromiso está programado para las 20:00 horas de Barcelona y marca el regreso del Trofeo Joan Gamper al estadio azulgrana, donde no se disputaba desde 2022.
En territorio mexicano, el encuentro puede seguirse mediante el canal oficial del FC Barcelona en YouTube, con suscripción o pago requerido, y por Barça One o Barça Play. En España también está disponible en TV3, 3Cat y las plataformas oficiales del club.
Esta será una edición histórica porque Al Ahly es el primer equipo egipcio y africano invitado al Trofeo Joan Gamper. El club de El Cairo participa en la presentación de la plantilla barcelonista después de completar una concentración de pretemporada en España. El Barcelona confirmó oficialmente que se trata de la edición 61 del torneo.
Barcelona vs Al Ahly, Trofeo Joan Gamper 2026: alineaciones confirmadas
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Alejandro Balde; Xavi Espart, Marc Bernal, Fermín López; Lamine Yamal, Hamza Abdelkarim y Raphinha.
Al Ahly: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Hady Reyad, Amr El Gazar, Karim Fouad; Marwan Attia, Ahmed Nabil Kouka, Ahmed Sayed Zizo; Taher Mohamed Taher, Achraf Bencharki y Soufiane Benjdida.
¿Cómo llegan el Barcelona y Al Ahly al Trofeo Joan Gamper 2026?
El Barcelona afronta su último amistoso después de vencer 5-2 al FC Basel en Suiza, con anotaciones de Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal y un doblete de Jesse Bisiwu. El partido permitió que varios jugadores que participaron en el Mundial 2026 comenzaran a recuperar ritmo antes del inicio de LaLiga.
Durante su preparación, el conjunto de Flick también empató 2-2 con Birmingham City. Posteriormente, venció 1-0 al Nottingham Forest y perdió 1-0 frente al Udinese en un torneo triangular de partidos reducidos a 45 minutos. El Gamper permitirá al técnico probar una última formación antes de visitar al Elche el domingo 23 de agosto.
Al Ahly llega después de disputar varios encuentros de preparación. Ya en territorio español, el equipo egipcio venció 3-0 al Badalona y perdió 2-1 frente al CE Europa. Achraf Bencharki marcó el único gol de los egipcios en la derrota, en un partido en el que Ammouta repartió minutos entre buena parte de su plantilla.
El encuentro tiene un componente especial para Hamza Abdelkarim. El delantero se formó en Al Ahly y ahora enfrenta por primera vez a su antiguo club con la camiseta del Barcelona. Su actuación puede ser una de las principales referencias para Flick ante la necesidad de encontrar soluciones en el centro del ataque.
¿Quién gana el Trofeo Joan Gamper 2026, Barcelona vs Al Ahly, según la IA?
Una estimación editorial realizada con inteligencia artificial, basada en la calidad de las plantillas, la localía, los resultados recientes y los onces confirmados, otorga al Barcelona un 72 por ciento de posibilidades de ganar durante los 90 minutos. El empate recibe un 18 por ciento y una victoria del Al Ahly aparece con un 10 por ciento.
El pronóstico de la IA es una victoria del Barcelona por 3-1. La presencia de Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López, además del rendimiento reciente de Hamza Abdelkarim, favorece al conjunto azulgrana. Al Ahly puede encontrar oportunidades si supera la presión inicial y aprovecha los espacios que deje la defensa local.
El análisis no representa una garantía del resultado. Al Ahly cuenta con experiencia internacional y jugadores capaces de competir físicamente, mientras que el Barcelona presenta un once con varios jóvenes y podría realizar numerosos cambios durante el segundo tiempo, una circunstancia habitual en los partidos de pretemporada.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Barcelona vs Al Ahly, Trofeo Joan Gamper 2026!
Barcelona y Al Ahly se enfrentan este miércoles 19 de agosto en la edición 61 del Trofeo Joan Gamper, el tradicional encuentro con el que el conjunto azulgrana presenta su plantilla ante la afición. El partido representa la última prueba del equipo dirigido por Hansi Flick antes de comenzar su participación en LaLiga frente al Elche.
La atención también está sobre Rodri Hernández, quien se encuentra en el Spotify Camp Nou y ya se vistió con los colores del Barcelona durante su presentación. Sin embargo, el mediocampista español no forma parte de la convocatoria porque apenas se incorporó al club y todavía debe completar su proceso de adaptación al equipo. Rodri y João Cancelo serán presentados, pero no tendrán minutos.