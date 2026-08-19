Fernando Gorriarán niega que jugadores de Tigres elijan al nuevo entrenador: “Somos simples empleados”

Actualmente, el equipo atraviesa una crisis con siete partidos sin ganar y ocupa el puesto 16 del Apertura 2026

Gorriarán niega ingerencia de los jugadores en elección del entrenador | Imago 7

Fernando Gorriarán se desmarcó de cualquier injerencia de los jugadores de Tigres en la elección del nuevo entrenador. Mientras la directiva continúa con la búsqueda del sustituto de Guido Pizarro para el Apertura 2026 de la Liga MX, el capitán auriazul aseguró que el vestidor no pone ni quita técnicos y tampoco participa en las decisiones relacionadas con los fichajes.

“Hay un mensaje erróneo desde afuera hacia acá, que nosotros ponemos, sacamos entrenadores o elegimos, traemos jugadores. Nosotros somos simples empleados del club. Yo siempre lo he dicho, nosotros somos fichitas, que el día que no sirvamos más van a buscar otra”, dijo Gorriarán al ser cuestionado sobre el perfil que debería tener el próximo entrenador de Tigres.

La declaración llega en un momento de presión para la institución. Han pasado más de 20 días desde la renuncia de Guido Pizarro y la directiva todavía no concreta la llegada del nuevo cuerpo técnico, mientras el equipo permanece entre los últimos lugares de la Liga MX.

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Jugadores de Tigres no intervienen en la elección del nuevo entrenador

La prolongada búsqueda del nuevo técnico ha generado dudas alrededor de la decisión que deberá tomar la directiva, pero Gorriarán dejó claro que los futbolistas permanecen al margen de ese proceso.

El capitán rechazó que el peso de algunos referentes dentro del vestidor pueda determinar quién llega al banquillo o quién abandona la institución. La elección, explicó, corresponde exclusivamente a la dirigencia, mientras los jugadores deberán adaptarse al proyecto del entrenador que sea elegido.

Tigres permanece bajo las órdenes de Hernán Elizondo, quien tomó el cargo de manera interina después de la inesperada renuncia de Pizarro tras solamente dos jornadas del Apertura 2026. Mientras continúa la búsqueda del nuevo estratega, el equipo universitario deberá afrontar sus próximos compromisos bajo la dirección de Elizondo, con la necesidad de revertir el inicio de torneo.

Fernando Gorriarán revela cómo le afecta la crisis de Tigres

La ausencia de resultados también comienza a tener un impacto personal en los jugadores. Gorriarán reconoció que el mal momento deportivo incluso ha modificado su vida fuera de la cancha y reveló que prácticamente ha dejado de realizar actividades personales debido a la preocupación que le genera la situación del equipo.

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“Ya hace dos meses que no salgo de mi casa, que no salgo un domingo a caminar con los perros y con mi señora que está embarazada. No salgo. Y me pasa factura y también me duele, quiero salir de este momento”, destacó el mediocampista uruguayo.

La declaración refleja la presión que existe dentro de un plantel acostumbrado durante los últimos años a competir por los primeros lugares y disputar campeonatos.

La situación deportiva ha provocado que el arranque del Apertura 2026 se convierta en un escenario distinto para Tigres, que todavía no encuentra la regularidad necesaria para comenzar a escalar posiciones en la clasificación.

Tigres suma siete partidos oficiales sin ganar

El principal problema continúa estando en los resultados. Tigres acumula siete partidos oficiales sin conseguir una victoria entre el Apertura 2026 y la Leagues Cup, una racha que ha incrementado las críticas alrededor del equipo.

En el torneo internacional, los universitarios disputaron tres encuentros y no consiguieron ganar ninguno durante los 90 minutos, quedando eliminados en la primera fase. La situación tampoco mejoró con el regreso de la Liga MX. Después de cuatro jornadas, Tigres registra un punto de 12 posibles y ocupa el lugar 16 de la clasificación general.

Con este panorama, el equipo necesita comenzar a sumar puntos para evitar que la distancia con los puestos superiores continúe aumentando y, al mismo tiempo, terminar con una racha que se ha prolongado durante varias semanas.

Hernán Elizondo seguirá como interino ante Atlante

La espera por el nuevo entrenador se prolongará al menos un partido más. Tigres recibirá al Atlante el viernes 21 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, encuentro para el que Hernán Elizondo permanecerá en el banquillo como entrenador interino.

Elizondo acumula cinco encuentros al frente del primer equipo entre Liga MX y Leagues Cup y todavía no consigue una victoria. El partido frente al Atlante representa una nueva oportunidad para que los universitarios terminen con una racha que comienza a pesar dentro y fuera de la cancha. El conjunto felino necesita sumar para comenzar a recuperar terreno en el Apertura 2026.

Tigres necesita reaccionar en el Apertura 2026

Mientras la directiva intenta resolver quién será el próximo entrenador, los jugadores tienen la responsabilidad inmediata de comenzar a sumar puntos. Tigres está en el puesto 16 del Apertura 2026, continúa sin ganar y ya quedó eliminado de la Leagues Cup. El escenario ha colocado bajo presión a todos los niveles de la institución, aunque Gorriarán marcó distancia respecto a una de las principales polémicas alrededor del vestidor.

Los futbolistas, de acuerdo con lo expresado por el capitán, no elegirán al próximo técnico ni tendrán injerencia en las decisiones de la directiva. Su responsabilidad estará en la cancha, donde deberán buscar terminar con una racha de siete partidos oficiales sin victoria que ya comienza a pasarles factura.

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