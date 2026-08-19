Lautaro Martínez aparece como objetivo del Barcelona tras caerse la opción de Julián Álvarez

La dirección deportiva busca compensar las bajas de Robert Lewandowski y Ferran Torres antes del cierre del mercado

Lautaro Martínez sería el nuevo objetivo de Barcelona | Reuters

El Barcelona ya tendría un nuevo nombre para reforzar el centro del ataque. Después de que el Atlético de Madrid cerrara la puerta a una negociación por Julián Álvarez, la dirección deportiva azulgrana habría cambiado de rumbo y ahora tendría a Lautaro Martínez como prioridad, de acuerdo con información de Gerard Moreno.

El movimiento responde a una necesidad puntual dentro de la plantilla. El Barça perdió a Robert Lewandowski y Ferran Torres, por lo que la incorporación de un delantero quedó entre los principales asuntos pendientes antes del cierre del mercado.

La primera opción había sido Julián Álvarez. El atacante del Atlético expresó durante el Mundial su deseo de salir y posteriormente trasladó esa postura internamente, pero la dirigencia rojiblanca mantuvo su negativa a negociar.

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Con ese escenario, el Barcelona habría decidido avanzar hacia otra alternativa argentina. Lautaro Martínez, capitán y referente del Inter de Milán, sería ahora el objetivo número uno de la dirección deportiva encabezada por Deco. Gerard Moreno adelantó que la operación no será sencilla por el peso que tiene Lautaro dentro del conjunto italiano. “Será un acuerdo muy difícil de lograr, pero Lautaro es la prioridad número uno del Barça, y el club hará todo lo posible en los últimos días de la ventana de transferencia”, señaló durante una transmisión de Jijantes FC.

El delantero argentino ha desarrollado buena parte de su carrera en el Inter, donde conquistó títulos de liga, copa y supercopa, además de disputar dos finales de Champions League. Su papel dentro del equipo lo convierte en una pieza central para el proyecto encabezado por Cristian Chivu.

Lautaro también ha reconocido en entrevistas anteriores su interés por el fútbol español. Antes de fichar por el Inter llegó a tener un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid, aunque aquella operación no terminó concretándose.

La aparición de Lautaro como nueva prioridad también modifica el panorama de Julián Álvarez. El Atlético gana margen después de haber rechazado cualquier posibilidad de salida al Barcelona, aunque todavía deberá resolver la relación del delantero con el entorno rojiblanco tras haber manifestado su deseo de marcharse.

Por ahora, el Barça cambia de objetivo pero mantiene la búsqueda de un delantero. Tras cerrarse prácticamente la vía por Julián, Lautaro Martínez aparece como la nueva apuesta para ocupar el puesto de nueve, en una operación que Gerard Moreno ya anticipa como de alta dificultad.

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