Guía completa del Mundial 2026: lista completa de clasificados, grupos, partidos y sedes

Conoce a las 48 selecciones que jugarán en cada estadio de la próxima Copa del Mundo

Conoce las 16 sedes de la Copa Mundial 2026. Claro Sports

La Copa del Mundo de 2026 ya tiene definido todo su calendario de partidos con 46 de las 48 selecciones confirmadas. Con 104 juegos, tres países anfitriones y 16 ciudades sede, el torneo más grande en la historia del fútbol acaparará la atención de los aficionados del 11 de junio al 19 de julio del 2026.

Desde el partido inaugural en la Ciudad de México (11 de junio) hasta la final en Nueva York (19 de julio), tanto México como Estados Unidos y Canadá compartirán la organización de un evento que marcará un antes y un después en el fútbol. El formato de 48 selecciones y 104 partidos obliga a una logística sin precedentes en el torneo.

Con el calendario ya definido, repasamos los encuentros que se jugarán en cada una de las 16 sedes:

Los partidos en México del Mundial 2026 | Reuters

Los partidos del Mundial 2026 en México

Por tercera ocasión en la historia, México será sede del Mundial. Tres ciudades recibirán un total de 13 encuentros. Así quedó la repartición.

Partidos del Mundial en Ciudad de México

El Estadio Azteca será el primer recinto en el mundo que albergue partidos de tres ediciones de la Copa del Mundo. Será la sede del partido inaugural, México vs Sudáfrica, otros dos de la fase de grupos y dos de rondas de eliminación, que podrían ser de la selección mexicana si terminan en primer lugar del Grupo A.

Jueves 11 de junio | Partido 1 – Grupo A: México vs Sudáfrica | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Miércoles 17 de junio | Partido 24 – Grupo K: Uzbekistán vs Colombia | 22:00 horas ET

| 22:00 horas ET Miércoles 24 de junio | Partido 53 – Grupo A: Chequia vs México | 21:00 horas ET

| 21:00 horas ET Martes, 30 de junio | Partido 79 – Dieciseisavos de final | 21:00 horas ET

| 21:00 horas ET Domingo 5 de julio | Partido 92 – Octavos de final | 20:00 horas ET

Partidos del Mundial en Guadalajara

En la Perla Tapatía se jugarán cuatro partidos del Mundial, todos de la fase de grupos. La selección mexicana jugará un partido en el estadio de las Chivas, además de encuentros de Colombia y uno de los más esperados de la primera ronda, el Uruguay vs España.

Jueves 11 de junio | Partido 2 – Grupo A: Corea del Sur vs Chequia | 22:00 horas ET

| 22:00 horas ET Jueves 18 de junio | Partido 28 – Grupo A: México vs Corea del Sur | 21:00 horas ET

| 21:00 horas ET Martes 23 de junio | Partido 48 – Grupo K: Colombia vs Playoff Intercontinental 1 | 22:00 horas ET

| 22:00 horas ET Viernes 26 de junio | Partido 66 – Grupo H: Uruguay vs España | 20:00 horas ET

Partidos del Mundial en Monterrey

El Gigante de Acero, la casa de Rayados, será sede de cuatro juegos de la justa mundialista, incluyendo uno de dieciseisavos de final.

Domingo 14 de junio | Partido 12 – Grupo F: Suecia vs Túnez | 22:00 horas ET

| 22:00 horas ET Sábado 20 de junio | Partido 36 – Grupo F: Túnez vs Japón | 00:00 horas ET

| 00:00 horas ET Miércoles 24 de junio | Partido 54 – Grupo A: Sudáfrica vs Corea del Sur | 21:00 horas ET

| 21:00 horas ET Lunes 29 de junio | Partido 75 – Dieciseisavos de final | 21:00 horas ET

Kansas City, Nueva York/Nueva Jersey, Houston y Atlanta, sedes del Mundial |Reuters

Los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos

La Unión Americana es el país con más sedes (11) y partidos se disputarán en este Mundial, incluyendo todos a partir de los cuartos de final. Hay varias ciudades que repiten del Mundial de 1994, pero ningún estadio, ya que los elegidos son de construcción reciente para equipos de la NFL.

Partidos del Mundial en Atlanta

Serán ocho encuentros en el estadio de los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United de la MLS. Recibirán cinco partidos de la fase de grupos, incluyendo dos de España, además de un duelo de dieciseisavos de final, uno de octavos y una semifinal.

Lunes 15 de junio | Partido 14 – Grupo H: España vs Cabo Verde | 12:00 horas ET

| 12:00 horas ET Jueves 18 de junio | Partido 25 – Grupo A: Chequia vs Sudáfrica | 12:00 horas ET

| 12:00 horas ET Domingo 21 de junio | Partido 38 – Grupo H: España vs Arabia Saudita | 12:00 horas ET

| 12:00 horas ET Miércoles 24 de junio | Partido 50 – Grupo C: Marruecos vs Haití | 18:00 horas ET

| 18:00 horas ET Sábado 27 de junio | Partido 72 – Grupo K: Playoff Intercontinental 1 vs Uzbekistán | 19:30 horas ET

| 19:30 horas ET Miércoles 1 de julio | Partido 80 – Dieciseisavos de final | 12:00 horas ET

| 12:00 horas ET Martes 7 de julio | Partido 95 – Octavos de final | 12:00 horas ET

| 12:00 horas ET Miércoles 15 de julio | Partido 102 – Semifinal | 15:00 horas ET

Partidos del Mundial en Boston

Al igual que en 1994, Boston es sede mundialista, aunque ya no será en el viejo Foxboro Stadium, sino en la nueva casa de los New England Patriots de la NFL. Al igual que en Atlanta, en esta sede habrán siete partidos. En la fase de grupos se podrán ver a tres campeonas del mundo (Brasil, Inglaterra y Francia), además de que Erling Haaland y Noruega jugarán.

Sábado 13 de junio | Partido 5 – Grupo C: Haití vs Escocia | 21:00 horas ET

| 21:00 horas ET Martes 16 de junio | Partido 18 – Grupo I: Ganador Playoff Intercontinental 2 vs Noruega | 18:00 horas ET

| 18:00 horas ET Viernes 19 de junio | Partido 30 – Grupo C: Escocia vs Marruecos | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Martes 23 de junio | Partido 45 – Grupo L: Inglaterra vs Ghana | 16:00 horas ET

| 16:00 horas ET Viernes 26 de junio | Partido 61 – Grupo I: Noruega vs Francia | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Lunes 29 de junio | Partido 74 – Dieciseisavos de final | 16:30 horas ET

| 16:30 horas ET Jueves 9 de julio | Partido 97 – Cuartos de final | 16:00 horas ET

Partidos del Mundial en Dallas

El nuevo estadio de los Dallas Cowboys llegó a ser considerado para ser la sede de la final, pero al final perdió con Nueva York. A cambio, recibirán más partidos que nadie: 9. Serán cinco en la fase de grupos, incluyendo dos de Argentina, y cuatro en las rondas de eliminación, incluyendo una semifinal. La ciudad del norte de Texas fue mundialista en 1994, pero en el Cotton Bowl.

Domingo 14 de junio | Partido 11 – Grupo F: Países Bajos vs Japón | 16:00 horas ET

| 16:00 horas ET Miércoles 17 de junio | Partido 22 – Grupo L: Inglaterra vs Croacia | 16:00 horas ET

| 16:00 horas ET Lunes 22 de junio | Partido 43 – Grupo J: Argentina vs Austria | 13:00 horas ET

| 13:00 horas ET Jueves 25 de junio | Partido 57 – Grupo F: Japón vs Suecia | 19:00 horas ET

| 19:00 horas ET Sábado 27 de junio | Partido 70 – Grupo J: Jordania vs Argentina | 22:00 horas ET

| 22:00 horas ET Martes 30 de junio | Partido 78 – Dieciseisavos de final | 13:00 horas ET

| 13:00 horas ET Viernes 3 de julio | Partido 88 – Dieciseisavos de final | 14:00 horas ET

| 14:00 horas ET Lunes 6 de julio | Partido 93 – Octavos de final | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Martes 14 de julio | Partido 101 – Semifinal | 14:00 horas ET

Partidos del Mundial en Filadelfia

La Ciudad del Amor Fraterno se estrena como sede mundialista en el estadio de los Eagles de la NFL. Seis partidos de la Copa del Mundo se jugarán en el Este de Pennsylvania, incluyendo apariciones de Brasil, Francia, Ecuador y Croacia.

Domingo 14 de junio | Partido 9 – Grupo E: Costa de Marfil vs Ecuador | 19:00 horas ET

| 19:00 horas ET Viernes 19 de junio | Partido 29 – Grupo C: Brasil vs Haití | 21:00 horas ET

| 21:00 horas ET Lunes 22 de junio | Partido 42 – Grupo I: Francia vs Playoff Continental 2 | 17:00 horas ET

| 17:00 horas ET Jueves 25 de junio | Partido 55 – Grupo E: Curazao vs Costa de Marfil | 16:00 horas ET

| 16:00 horas ET Sábado 27 de junio | Partido 68 – Grupo L: Croacia vs Ghana | 17:00 horas ET

| 17:00 horas ET Sábado 4 de julio | Partido 89 – Octavos de final | 17:00 horas ET

Partidos del Mundial en Houston

La ciudad del sureste de Texas recibirá siete partidos, incluyendo dos de Portugal y Cristiano Ronaldo en la fase de grupos. Su actividad concluye en los octavos de final.

Domingo 14 de junio | Partido 10 – Grupo E: Alemania vs Curazao | 13:00 horas ET

| 13:00 horas ET Miércoles 17 de junio | Partido 23 – Grupo K: Portugal vs Playoff Intercontinental 1 | 13:00 horas ET

| 13:00 horas ET Sábado 20 de junio | Partido 35 – Grupo F: Países Bajos vs Suecia | 13:00 horas ET

| 13:00 horas ET Martes 23 de junio | Partido 47 – Grupo K: Portugal vs Uzbekistán | 13:00 horas ET

| 13:00 horas ET Viernes 26 de junio | Partido 65 – Grupo H: Cabo Verde vs Arabia Saudita | 20:00 horas ET

| 20:00 horas ET Lunes 29 de junio | Partido 76 – Dieciseisavos de final | 13:00 horas ET

| 13:00 horas ET Domingo 5 de julio | Partido 90 – Octavos de final | 13:00 horas ET

Partidos del Mundial en Kansas City

Arrowhead, la casa de los Chiefs de la NFL, también debuta en un Mundial y lo harán con seis partidos, incluyendo el estreno de Argentina y Leo Messi ante Argelia. Su último juego será en cuartos de final.

Martes 16 de junio | Partido 19 – Grupo J: Argentina vs Argelia | 21:00 horas ET

| 21:00 horas ET Sábado 20 de junio | Partido 34 – Grupo E: Ecuador vs Curazao | 20:00 horas ET

| 20:00 horas ET Jueves 25 de junio | Partido 58 – Grupo F: Túnez vs Países Bajos | 19:00 horas ET

| 19:00 horas ET Sábado 27 de junio | Partido 69 – Grupo J: Argelia vs Austria | 22:00 horas ET

| 22:00 horas ET Viernes 3 de julio | Partido 87 – Dieciseisavos de final | 21:30 horas ET

| 21:30 horas ET Sábado 11 de julio | Partido 100 – Cuartos de final | 20:00 horas ET

Partidos del Mundial en Los Ángeles

Los Angeles también repite como sede mundialista, pero también lo hará en un nuevo estadio. El Rose Bowl, sede de la final de 1994, no fue considerado para 2026. Se jugará en el nuevo recinto de la ciudad, casa de Rams y Chargers de la NFL. Recibirá ocho partidos: cinco de la fase de grupos, incluyendo dos de Estados Unidos, además de tres en rondas de eliminación, el último en los cuartos de final.

Viernes 12 de junio | Partido 4 – Grupo D: Estados Unidos vs Paraguay | 21:00 horas ET

| 21:00 horas ET Lunes 15 de junio | Partido 15 – Grupo G: Irán vs Nueva Zelanda | 21:00 horas ET

| 21:00 horas ET Jueves 18 de junio | Partido 26 – Grupo B: Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Domingo 21 de junio | Partido 39 – Grupo G: Bélgica vs Irán | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Jueves 25 de junio | Partido 59 – Grupo D: Turquía vs Estados Unidos | 22:00 horas ET

| 22:00 horas ET Domingo 28 de junio | Partido 73 – Dieciseisavos de final: TBD vs TBD | 13:00 horas ET

Jueves 2 de julio | Partido 84 – Dieciseisavos de final: TBD vs TBD | 15:00 horas ET

Viernes 10 de julio | Partido 98 – Cuartos de final: TBD vs TBD | 15:00 horas ET

Partidos en el Miami Stadium

Siete partidos se jugarán en el estadio de los Miami Dolphins de la NFL, incluyendo el duelo de la Colombia de James Rodríguez contra Portugal de Cristiano Ronaldo. El penúltimo partido de la Copa del Mundo, el juego por el tercer lugar, será en el sur de la Florida

Lunes 15 de junio | Partido 14 – Grupo H: Arabia Saudita vs Uruguay | 18:00 horas ET

| 18:00 horas ET Domingo 21 de junio | Partido 38 – Grupo H: Uruguay vs Cabo Verde | 18:00 horas ET

| 18:00 horas ET Miércoles 24 de junio | Partido 49 – Grupo C: Escocia vs Brasil | 18:00 horas ET

| 18:00 horas ET Sábado 27 de junio | Partido 71 – Grupo K: Colombia vs Portugal | 19:30 horas ET

| 19:30 horas ET Viernes 3 de julio | Partido 86 – Dieciseisavos de final | 18:00 horas ET

| 18:00 horas ET Sábado 11 de julio | Partido 99 – Cuartos de final | 17:00 horas ET

| 17:00 horas ET Sábado 18 de julio | Partido 103 – Partido por el tercer lugar | 17:00 horas ET

Partidos del Mundial en Nueva York/Nueva Jersey

El estadio de Giants y Jets en la NFL será la sede de la final del Mundial, el domingo 19 de julio. Será el octavo y último juego en este campo, que verá a selecciones como Francia, Alemania e Inglaterra disputar partidos en la primera ronda. Dos selecciones latinas, Ecuador y Panamá, también jugarán aquí.

Sábado 13 de junio | Partido 7 – Grupo C: Brasil vs Marruecos | 18:00 horas ET

| 18:00 horas ET Martes 16 de junio | Partido 17 – Grupo I: Francia vs Senegal | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Lunes 22 de junio | Partido 41 – Grupo I: Noruega vs Senegal | 20:00 horas ET

| 20:00 horas ET Jueves 25 de junio | Partido 56 – Grupo E: Ecuador vs Alemania | 16:00 horas ET

| 16:00 horas ET Sábado 27 de junio | Partido 67 – Grupo L: Panamá vs Inglaterra | 17:00 horas ET

| 17:00 horas ET Martes 30 de junio | Partido 77 – Dieciseisavos de final | 17:00 horas ET

| 17:00 horas ET Domingo 5 de julio | Partido 91 – Octavos de final | 16:00 horas ET

| 16:00 horas ET Domingo 19 de julio | Partido 104 – Final Mundial 2026 | 15:00 horas ET

Partidos del Mundial en San Francisco

Otra región que repite como mundialista. En 1994 fue en Stanford y ahora será en el nuevo estadio de los San Francisco 49ers, que será sede del Super Bowl del 2026. Recibirá seis partidos del próximo Mundial, incluyendo dos de Paraguay en la primera ronda.

Sábado 13 de junio | Partido 8 – Grupo B: Qatar vs Suiza | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Martes 16 de junio | Partido 20 – Grupo J: Austria vs Jordania | 00:00 horas ET

| 00:00 horas ET Viernes 19 de junio | Partido 31 – Grupo D: Turquía vs Paraguay | 00:00 horas ET

| 00:00 horas ET Lunes 22 de junio | Partido 44 – Grupo J: Jordania vs Argelia | 23:00 horas ET

| 23:00 horas ET Jueves 25 de junio | Partido 60 – Grupo D: Paraguay vs Australia | 22:00 horas ET

| 22:00 horas ET Miércoles 1 de julio | Partido 81 – Dieciseisavos de final | 20:00 horas ET

Partidos del Mundial en Seattle

Otra sede nueva será el estadio de los Seahawks de la NFL. Se jugarán seis partidos del Mundial: cuatro de la fase de grupos y dos en las rondas de eliminación, concluyendo con un duelo de octavos.

Lunes 15 de junio | Partido 16 – Grupo G: Bélgica vs Egipto | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Viernes 19 de junio | Partido 32 – Grupo D: Estados Unidos vs Australia | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Miércoles 24 de junio | Partido 52 – Grupo B: Bosnia y Herzegovina vs Qatar | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Viernes 26 de junio | Partido 63 – Grupo G: Egipto vs Irán | 23:00 horas ET

| 23:00 horas ET Miércoles 1 de julio | Partido 82 – Dieciseisavos de final | 16:00 horas ET

| 16:00 horas ET Lunes 6 de julio | Partido 94 – Octavos de final | 20:00 horas ET

Los partidos del Mundial en Canadá | Reuters

Los partidos del Mundial 2026 en Canadá

Partidos del Mundial en Toronto

El estadio del Toronto FC recibirá seis partidos del Mundial, incluyendo dos de la fase de grupos tanto de Canadá como de Panamá.

Viernes 12 de junio | Partido 3 – Grupo B: Canadá vs Bosnia y Herzegovina | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Miércoles 17 de junio | Partido 21 – Grupo L: Ghana vs Panamá | 19:00 horas ET

| 19:00 horas ET Sábado 20 de junio | Partido 33 – Grupo E: Alemania vs Costa de Marfil | 16:00 horas ET

| 16:00 horas ET Martes 23 de junio | Partido 46 – Grupo L: Panamá vs Croacia | 19:00 horas ET

| 19:00 horas ET Viernes 26 de junio | Partido 62 – Grupo I: Senegal vs Playoff Intercontinental 2 | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Jueves 2 de julio | Partido 83 – Dieciseisavos de final | 19:00 horas ET

Partidos del Mundial en Vancouver

El estadio del Vancouver Whitecaps recibirá siete partidos del Mundial: cinco de la fase de grupo, incluyendo uno de la selección de la Hoja de Maple, y terminará su participación en la ronda de octavos.

Sábado 13 de junio | Partido 6 – Grupo D: Australia vs Turquía | 00:00 horas ET

| 00:00 horas ET Jueves 18 de junio | Partido 27 – Grupo B: Canadá vs Qatar | 18:00 horas ET

| 18:00 horas ET Domingo 21 de junio | Partido 40 – Grupo G: Nueva Zelanda vs Egipto | 21:00 horas ET

| 21:00 horas ET Miércoles 24 de junio | Partido 51 – Grupo B: Suiza vs Canadá | 15:00 horas ET

| 15:00 horas ET Viernes 26 de junio | Partido 64 – Grupo G: Nueva Zelanda vs Bélgica | 23:00 horas ET

| 23:00 horas ET Jueves 2 de julio | Partido 85 – Dieciseisavos de final | 23:00 horas ET

| 23:00 horas ET Martes 7 de julio | Partido 96 – Octavos de final | 16:00 horas ET

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