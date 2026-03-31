Gianni Infantino insiste: Irán jugará el Mundial 2026 pese al conflicto en Medio Oriente

El presidente de la FIFA asegura que la selección asiática jugará en Estados Unidos y mantiene su lugar en el Grupo G

Infantino junto al vicepresidente de la Federación de Fútbol de Irán | Reuters

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reiteró que la selección de Irán participará en el Mundial 2026, a pesar del contexto de tensión con Estados Unidos. El dirigente dejó clara la postura del organismo rector del fútbol mundial al asegurar que el equipo asiático disputará sus partidos conforme al calendario establecido.

“Irán estará en el Mundial”, declaró Infantino a AFP durante el descanso del partido amistoso entre Irán y Costa Rica, disputado en Turquía. El presidente de la FIFA también destacó el nivel del conjunto asiático: “Por eso estamos aquí. Estamos encantados porque son un equipo muy, muy fuerte, estoy muy contento”.

De acuerdo con el calendario oficial publicado en diciembre de 2025, Irán disputará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. El conjunto asiático quedó emparejado en el Grupo G y jugará el 15 de junio en Los Ángeles ante Nueva Zelanda, el 21 de junio también en Los Ángeles frente a Bélgica, y cerrará la fase el 26 de junio en Seattle contra Egipto.

El respaldo a la participación de Irán ha sido reiterado desde la Confederación Asiática de Fútbol. El pasado 16 de marzo, Windsor John, secretario general de la AFC, señaló: “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar. Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”.

En contraste, desde Estados Unidos y el 12 de marzo, el presidente Donald Trump expresó que consideraba “no apropiado” que Irán acudiera al torneo, argumentando preocupaciones por la seguridad. Sin embargo, hasta el momento, la FIFA mantiene su postura y confirma la presencia del conjunto asiático en la Copa del Mundo 2026.

En lo deportivo, la selección iraní consiguió un resultado contundente en su más reciente presentación, luego de vencer 5-0 a Costa Rica este martes 31 de marzo, con goles de Ali Gholizadeh, Mehdi Taremi en dos ocasiones, Mohammad Mohebi y Mehdi Ghayedi.

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