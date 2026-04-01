Irak vs Bolivia, en vivo: ¿Quién gana la final del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Se disputan el último boleto para la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Irak vs Bolivia por el boleto mundialista EN VIVO | Claro Sports

¡Ambientazo! Los aficionados de Irak se roban el show en el Gigante de Acero

Previo al inicio del partido, los aficionados iraquíes se hiceron presentes en las inmediaciones del estadio donde pusieron el ambiente con cánticos y gritos para demostrar su apoyo a su selección

¡AMBIENTAZO EN MONTERREY! 🤩🇮🇶⚽



Así llegan los aficionados de Irak para el partido ante Bolivia que puede darles el pase al #Mundial#AquiPasa pic.twitter.com/5kHIoEJDci — Claro Sports (@ClaroSports) April 1, 2026

Irak, va por la historia mundialista

La selección de Irak tampoco pierde la esperanza y el defensa Rebin Sulaka aseguró que el partido ante Bolivia será el duelo más importante de su historia.

“Por supuesto, es el partido más importante en nuestra historia de los últimos 40 años… porque podemos hacer historia el martes. Todos están emocionados por este juego… este es el juego más importante que jugaremos en nuestra vida como futbolistas y para nuestro país””, dijo en conferencia de prensa. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

Rebin Sulaka sueña con disputar el Mundial 2026 | X: @IraqNT_EN

Óscar Villegas, entrenador de Bolivia promete hacer una acción social si clasifican al Mundial

La expectativa de que Bolivia regrese a una Copa del Mundo tras más de tres décadas sigue creciendo. Para el entrenador Óscar Villegas es tal la emoción y las esperanzas que ha prometido que si clasifican hará una acción social o para una beneficencia.

“Lo que quieran, lo que me pidan… sería un sueño, una locura, pero me gustaría hacer algo, especialmente por gente que necesita. Algo por un hogar, por gente que lo requiera. Estar en un Mundial también significa otro tipo de situaciones y cuando uno tiene la posibilidad de recibir, lo ideal es dar”, expresó en conferencia de prensa. LEE LA NOTA COMPLETA

Bolivia vs Irak: ilusión, promesa y confianza rumbo al Mundial. Reuters

Bolivia vs Irak en vivo: alineaciones al momento

Este es el once que manda Bolivia para el partido en Monterrey.

Bolivia: Viscarra, Medina, Haquín, Morales, Terceros, Vaca, Paniagua, Matheus, Villamil, Fernández, Godoy

¡Los once bolivianos que irán por la clasificación a la #CopaMundialFIFA! 👏🇧🇴 pic.twitter.com/ySWkKnmcNl — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 1, 2026

Este es el once que tendrá Irak para el partido de esta noche.

Irak: Basil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Hashim, Doski, Amym, Bayesh, Alammari, Sher, Alhamadi, Hussein

Boletos para el partido de Irak vs Bolivia valen más de 100,000 pesos

La expectativa por el partido rumbo al Mundial creció de manera increíble en Monterrey en las horas previas, pues un boleto en la reventa para presencia el Irak vs Bolivia llegó a costar hasta 100,000 pesos mexicanos. De acuerdo con la plataforma de Stub Hub, los boletos para el duelo de este martes van desde los 5,500 pesos hasta los 127,000 pesos, la cifra se fue hasta las nubes luego de que el boleto normal costara 300 pesos. LEE LA NOTA COMPLETA

¿Cuánto cuesta un boleto para el Irak vs Bolivia del repechaje? | Reuters

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del repechaje mundialista 2026 en caso de empate?

Los partidos del repechaje mundialista se deciden con el ganador en el marcador global. Si se mantiene el empate en los 90 minutos reglamentarios, se procederá a dos tiempos extras de 15 minutos. En caso de que se mantenga el empate se procederá a los tiros penaltis hasta tener a un ganador.

¿Quién transmite en vivo el repechaje intercontinental en México y dónde ver por TV y online?

El partido del repechaje mundialista entre la selección de Irak y la selección de Bolivia se podrá seguir por VIX Premium en México. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports

¿A qué hora juegan Irak vs Bolivia hoy 31 de marzo en el Estadio de Monterrey?

El partido entre Irak vs Bolivia dará inicio a las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en Estados Unidos será a las 23:00 horas del Este 20:00 horas del Pacífico. En Bolivia será a las 23:00 horas

Irak vs Bolivia EN VIVO

¡Todo se define en el camino al Mundial! Este martes 31 de marzo, el Gigante de Acero será el escenario de un auténtico duelo de vida o muerte, cuando la selección de Irak se enfrente a la selección de Bolivia en el último partido de repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026. El equipo que gane se integrará al Grupo I, donde ya esperan Francia, Noruega y Senegal.

Los llamados “Leones de Mesopotamia” llegan decididos a aprovechar esta última oportunidad tras un camino complicado en las eliminatorias, mientras que Bolivia mantiene intacto el sueño de volver a una Copa del Mundo después de más de tres décadas. Ambos equipos saben que no hay margen de error y que cualquier detalle puede marcar la diferencia en un encuentro cargado de tensión.

Con el boleto mundialista en juego, se espera un partido intenso, disputado y lleno de emociones de principio a fin. Solo uno logrará dar el paso definitivo y mantener vivo el sueño de estar en 2026.

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