Xabier Mancisidor, una opción para el cuerpo técnico de Rafa Márquez

El entrenador de porteros, con experiencia en el Real Madrid y el Manchester City, aparece en el radar de Rafa Márquez rumbo al ciclo mundialista hacia 2030

Xabier Mancisidor. Imago7/ JEZ TIGHE / ProSportsImages / DPPI via AFP

Xabier Mancisidor podría convertirse en una de las incorporaciones al cuerpo técnico de Rafael Márquez de cara al ciclo mundialista rumbo a 2030. El entrenador de porteros, cuya trayectoria se ha desarrollado durante años en la élite del fútbol europeo, es considerado una opción para asumir esa responsabilidad dentro del equipo de trabajo del exdefensor mexicano.

Mancisidor ha trabajado en algunos de los escenarios más exigentes del fútbol mundial. Su recorrido incluye etapas en el Real Madrid y, más recientemente, en el Manchester City, donde trabajó bajo las órdenes de Pep Guardiola. El técnico catalán llegó a calificarlo como el mejor entrenador de porteros del mundo, una valoración que refleja el reconocimiento que ha alcanzado dentro de la profesión.

Su llegada a la élite, sin embargo, tuvo un punto de partida muy concreto: Juanma Lillo

Fue Lillo quien recomendó a Mancisidor a Jorge Valdano, entonces responsable de las operaciones deportivas del Real Madrid. En 2009, la oportunidad llegó en el momento adecuado. Manuel Pellegrini, entonces entrenador del conjunto blanco, no contaba con un especialista en el entrenamiento de porteros dentro de su equipo de trabajo y Mancisidor pasó a trabajar con Iker Casillas.

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Aquella experiencia marcó su carrera. Pellegrini quedó satisfecho con su labor y, posteriormente, lo incorporó a su equipo de trabajo. El vínculo se prolongó por distintos destinos, entre ellos el Málaga, antes de llevarlo hasta el Manchester City.

La trayectoria de Mancisidor se construyó así entre algunos de los clubes más importantes de Europa y junto a entrenadores de primer nivel. Su especialidad —el trabajo específico con los porteros— terminó convirtiéndose en una de las áreas en las que adquirió mayor reconocimiento.

Ahora, años después de aquel primer salto a la élite, su nombre vuelve a aparecer en un proyecto de alcance internacional.

Mancisidor está en el radar para integrarse al cuerpo técnico de Rafa Márquez

Mancisidor está en el radar para integrarse al cuerpo técnico de Rafa Márquez, en un proceso que apunta al siguiente ciclo mundialista y, en particular, al camino hacia la Copa del Mundo de 2030. Su experiencia en el fútbol de máximo nivel y su relación con algunos de los entrenadores más influyentes de las últimas décadas lo convierten en una alternativa de peso para reforzar el área de porteros.

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Para Márquez, cuya carrera como entrenador continúa tomando forma, la posible incorporación representaría también la oportunidad de sumar a su proyecto a un especialista con experiencia en vestidores como los del Real Madrid y el Manchester City.

El nombre de Mancisidor, por ahora, permanece entre las opciones. Pero su recorrido explica por qué ha entrado en la conversación: pocas credenciales en el puesto combinan experiencia con porteros de élite, trabajo junto a figuras como Pellegrini y Guardiola y una trayectoria que comenzó con la recomendación de Lillo y una oportunidad en el Real Madrid.