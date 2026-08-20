El debut de Rafa Márquez con México tendrá una limitante: solo podrá llamar a dos jugadores por equipo de Liga MX

Rafa Márquez iniciará su proceso con el Tricolor en una Fecha FIFA marcada por el choque entre el calendario internacional y la Liga MX

Rafa Márquez tendrá complicaciones | Imago7.

El debut de Rafa Márquez como entrenador de la selección mexicana tendrá un escenario particular. El primer partido del exfutbolista al frente del Tricolor ante Colombia estará condicionado por el calendario de la Liga MX, ya que el encuentro amistoso se empalma con la jornada 10 del Apertura 2026, así lo reveló el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega.

Debido a esta situación, la Federación Mexicana de Fútbol acordó que para ese primer compromiso de preparación únicamente podrán ser convocados dos jugadores por equipo de la Liga MX, con el objetivo de no afectar a los clubes que tendrán actividad durante esa fecha del campeonato nacional.

El duelo ante Colombia está programado para el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Estados Unidos, como parte de la primera fecha FIFA bajo el mando de Rafa Márquez. La limitación obligará al cuerpo técnico a realizar una convocatoria distinta a la habitual, con mayor variedad de futbolistas que militan en el extranjero.

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Después de ese partido, el panorama cambiará para el Tricolor. Para los siguientes encuentros de la misma ventana internacional, México podrá contar con más jugadores de la Liga MX, ya que los compromisos posteriores no coinciden con la actividad del torneo local.

La selección mexicana también enfrentará a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, mientras que posteriormente tendrá otros partidos de preparación ante rivales de Concacaf. El calendario contempla el duelo frente a Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium y el encuentro ante Chile el 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum.

La situación representa el primer reto logístico para Rafa Márquez al frente del combinado nacional, quien tendrá que equilibrar la necesidad de observar futbolistas con las restricciones del calendario de clubes. La intención del cuerpo técnico será aprovechar esta Fecha FIFA para comenzar a establecer una nueva identidad rumbo a los próximos compromisos internacionales.

¿Habrá partidos de la Copa Oro en México?

Por otra parte, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, habló sobre la posibilidad de que México albergue partidos de la Copa Oro 2027 y aseguró que hasta el momento no existe una confirmación oficial al respecto.

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El dirigente explicó que actualmente no hay información definitiva sobre sedes mexicanas para el torneo de Concacaf, por lo que cualquier versión sobre partidos de la Copa Oro en territorio nacional debe tomarse con cautela hasta que exista un anuncio formal.

Por ahora la atención está centrada en el inicio de la etapa de Rafa Márquez como entrenador del Tricolor y en los primeros partidos que marcarán su proceso al frente de la selección.

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