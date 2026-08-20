El cuerpo técnico de Rafa Márquez toma forma: Andrés Guardado sería parte del proyecto de México

El histórico mediocampista mexicano se integraría al equipo de trabajo de Rafa Márquez para iniciar una nueva etapa al frente del Tricolor

Guardado y Rafa, muy cercanos dentro de la selección | Imago7

La nueva etapa de la selección mexicana bajo el mando de Rafa Márquez comienza a tomar forma y uno de los nombres que más expectativa genera es el de Andrés Guardado. El histórico mediocampista mexicano estaría cerca de integrarse al proyecto del Tricolor como parte del cuerpo técnico que acompañará al exdefensor en su primera experiencia como entrenador de la selección mayor.

De acuerdo con la información obtenida por Claro Sports, Guardado habría llegado a un acuerdo para sumarse al equipo de trabajo de Márquez, en una decisión que busca aprovechar la experiencia de uno de los futbolistas con mayor trayectoria en la historia del fútbol mexicano y que recientemente puso fin a su carrera como jugador profesional.

El cuerpo técnico que acompañaría a Rafa Márquez también estaría integrado por Vidal Paloma y Pol Lorente, quienes formarían parte de la estructura encargada de preparar al equipo nacional rumbo a los próximos compromisos internacionales.

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La presentación de esta nueva etapa tendrá su primer examen en la próxima Fecha FIFA de septiembre, cuando México enfrente a Colombia el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Estados Unidos, duelo que marcará el debut de Rafa Márquez como entrenador de la selección mayor. Posteriormente, el Tricolor se medirá ante Perú el 29 de septiembre como parte de la misma gira de preparación.

La posible incorporación de Guardado tiene un significado especial por la relación que ambos construyeron durante años como referentes del combinado nacional. Rafa Márquez y Andrés Guardado compartieron vestidor como capitanes de México, siendo dos de los líderes más importantes de una generación que disputó múltiples Copas del Mundo.

Aunque pertenecieron a etapas distintas dentro de la selección, ambos coincidieron en varios procesos y fueron figuras de autoridad dentro del grupo. Márquez, como histórico defensor y capitán durante los Mundiales de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018; y Guardado, como el futbolista con más apariciones internacionales y capitán en los últimos ciclos del Tricolor.

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La experiencia de ambos dentro del vestidor mexicano podría convertirse ahora en una fortaleza desde otra posición. Guardado conoce las exigencias de representar al país, la presión de los torneos internacionales y la importancia de construir un grupo sólido, elementos que Rafa Márquez buscará trasladar a su nuevo proyecto.

El exmediocampista del Betis también cuenta con una carrera marcada por su paso por Europa, donde disputó partidos en España, Países Bajos y Alemania, una experiencia que puede aportar al desarrollo de los nuevos talentos mexicanos que buscan consolidarse en el plano internacional.

Con Guardado como una posible pieza de su equipo de trabajo, Rafa Márquez comenzaría su camino como entrenador del Tricolor acompañado por alguien que no solo fue compañero y rival en la competencia interna, sino también uno de los grandes líderes de la selección mexicana en las últimas dos décadas.

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