Azcárraga pide paciencia con Rafa Márquez en la selección mexicana: “Si hay baches, espero mesura en la crítica”

El propietario del América pidió respaldo y continuidad para el proceso de Rafa Márquez, incluso si aparecen tropiezos en el camino

Emilio Azcárraga respalda a Rafa Márquez y exige continuidad. Imago 7

Emilio Azcárraga Jean, propietario y presidente del Club América, respaldó el proyecto de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana y pidió mesura alrededor de un proceso que apenas comienza, luego de que se diera el cambio de ciclo con la salida de Javier ‘Vasco’ Aguirre al finalizar el Mundial 2026. El dirigente considera que el nuevo técnico necesitará tiempo para consolidar su idea y advirtió que, en caso de atravesar momentos complicados, las críticas no deberían convertirse de inmediato en una presión para modificar el rumbo.

“Hay baches; espero que no existan con Rafa; si hay baches, espero exista paciencia en la crítica”, señaló el propietario del América durante una entrevista para Línea de 4, de TUDN.

Azcárraga apuesta por darle tiempo al proyecto de Rafa Márquez

El dirigente azulcrema considera que uno de los problemas que históricamente ha enfrentado la selección mexicana es la falta de continuidad en los procesos. Por ello, entiende que la etapa encabezada por Márquez debe recibir respaldo para evitar decisiones precipitadas ante los primeros resultados adversos.

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“Si queremos una mejor estructura, debe haber una continuidad que no se había tenido. Él escogió estar ahí, él dijo: ‘Yo voy de auxiliar y quiero estar ahí’. Siento que lo debe hacer muy bien. Es su responsabilidad”, expresó.

Azcárraga también recordó que Márquez tomó la decisión de incorporarse inicialmente al proyecto como auxiliar de Javier Aguirre antes de asumir mayores responsabilidades. Para el empresario, ese recorrido le permitió conocer desde dentro la dinámica de la selección y prepararse para la siguiente etapa.

“Siempre lo apoyaremos”

El presidente del América dejó claro que su respaldo hacia Márquez no se limita al discurso. Azcárraga se mostró dispuesto a mantener comunicación con el técnico y con los responsables deportivos de la Selección Mexicana para analizar las necesidades del proyecto.

“Siempre lo apoyaremos. Vale la pena una plática con Javier y con Rafa, con cada dueño”, explicó.

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El dirigente considera que ese diálogo entre entrenadores, Federación Mexicana de Fútbol y propietarios de los clubes puede resultar importante para encontrar mejores condiciones de trabajo para la selección.

Azcárraga recuerda la concentración previa al Mundial 2026

Durante la conversación, el empresario también retomó la discusión sobre la concentración que realizó la selección mexicana antes del Mundial 2026. Azcárraga recordó que en un principio la propuesta generó cuestionamientos, pero considera que el resultado terminó demostrando que no era una idea equivocada. “Se habló de la idea, que era absurda, la concentración previa al Mundial. Ya no fue tan tonta la idea. Hay que hablar mucho con ellos, estoy muy abierto”, indicó.

Su reflexión apunta a la necesidad de escuchar las propuestas del cuerpo técnico antes de descartarlas y de construir un entorno en el que las decisiones deportivas puedan desarrollarse con mayor coordinación.

La relación entre los dueños y la FMF

Azcárraga también se refirió a la participación de los propietarios de los clubes dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. El presidente americanista reconoció que el modelo permite que los distintos dueños tengan voz y voto, aunque admitió que esa misma diversidad puede complicar la ejecución de algunas iniciativas.

“La democracia que existe en la FMF, donde los dueños tienen voz y voto; a veces las ideas no se llevan a buen puerto”, apuntó.

El mensaje de Azcárraga alrededor de Rafa Márquez fue, en esencia, una defensa de los procesos a mediano y largo plazo. El empresario considera que el nuevo seleccionador tiene condiciones para realizar un buen trabajo, pero entiende que el proyecto necesitará respaldo incluso cuando aparezcan resultados adversos.

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