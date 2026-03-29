GP de Miami 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

El Gran Premio de Miami es la siguiente parada de la máxima categoría del automovilismo del 1 al 3 de mayo

¿Cuándo es la siguiente carera de la Fórmula 1 2026? | Reuters

La temporada 2026 de la Fórmula 1 sigue su marcha, aunque en este momento sufrirá un parón de cuatro semanas hasta que lleguemos al Gran Premio de Miami para poder seguir disfrutando de las emociones de la máxima categoría del automovilismo. Hay que recordar que en abril no hay carreras porque los Grandes Premios de Bahréin (12 de abril) y el de Arabia Saudita (19) fueron cancelados por el conflicto en Medio Oriente.

Y es que, después del triunfo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Japón, en el que el italiano de Mercedes se subió a lo más alto del podio escoltado por Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari (el mexicano Checo Pérez fue 17), la actividad regresará hasta el mes de mayo, cuando del 1 al 3 se corra en Miami, donde se incluye la segunda carrera sprint de la temporada.

En lo que se refiere a Sergio Pérez, el piloto mexicano de la escudería Cadillac, quiere comenzar a tener grandes resultados y el Miami International Autodrome podría ser testigo de ello.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 se llevará a cabo en el Gran Premio de Miami del 1 al 3 de mayo en el Miami International Autodrome, un trazado semiurbano de 5.41 km alrededor del Hard Rock Stadium.

La pista cuenta con 19 curvas, mismas que se combinan con algunas rectas llenas de alta velocidad (en las que se pueden alcanzar hasta los 340 kph, con tres zonas DRS.

Horarios del Gran Premio de Miami 2026

Miami será la cuarta parada de la Fórmula 1 en este 2026 y contará con la segunda carrera sprint de la temporada. De esta manera, el GP de Miami se celebrará del 1 al 3 de mayo.

Viernes 1 de mayo

Libres 1: 10:30 horas

Clasificación sprint: 14:30 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera al sprint: 10:00 horas

Clasificación carrera: 14:00 horas

Domingo 3 de mayo

Carrera: 14:00 horas

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

El calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1 sufrió la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19), por lo que la actividad regresa hasta el 1 de mayo en Miami.

01-03 mayo | GP de Miami, USA

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Monaco

12–14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungria, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de Mexico, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

Te puede interesar: