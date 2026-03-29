F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Japón 2026

Antonelli toma el liderato del campeonato tras su victoria en Japón; Checo Pérez queda fuera de los puntos y Mercedes domina

Así queda el campeonato de pilotos de la F1 | Reuters

El Gran Premio de Japón 2026 dejó a un nuevo líder en la tabla del Campeonato Mundial, tras una carrera sin muchas emociones, que dejó como ganador a Kimi Antonelli, quien es el piloto más joven en ser líder en la historia, además del dominio para la escudería Mercedes en lo que van del año en la Fórmula 1.

Kimi Antonelli logró su segunda victoria del año y con ello se colocó en el primer lugar del campeonato. El podio lo completaron Oscar Piastri y Charles Leclerc, mientras que George Russell finalizó en la cuarta posición, manteniéndose en la pelea por el liderato.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Japón 2026?

El piloto mexicano Sergio Pérez concluyó la carrera en la posición 17. Durante la competencia logró avanzar dos lugares respecto a su resultado en la clasificación, aunque no fue suficiente para ingresar a la zona de puntos.

Pérez tuvo actividad constante en pista, pero el ritmo de carrera y las condiciones del fin de semana no le permitieron escalar más posiciones. Su resultado lo mantiene sin unidades en el campeonato, al igual que su coequipero Valtteri Bottas, quien terminó en el puesto 20.

Gran Premio de Japón 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Con la victoria en Japón, Antonelli tomó el liderato del Campeonato de Pilotos, colocándose por encima de Russell en una clasificación que se mantiene cerrada en las primeras posiciones.

En el Campeonato de Constructores, Mercedes se mantiene en el primer lugar gracias a los resultados obtenidos por sus pilotos. Detrás aparece Ferrari en la segunda posición, mientras que McLaren ocupa el tercer sitio.

Así marcha el Campeonato de Pilotos

El piloto de Mercedes toma la cima de la tabla de pilotos.

Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 72 George Russell | Mercedes | 63 Charles Leclerc | Ferrari | 49 Lewis Hamilton | Ferrari | 41 Lando Norris | McLaren | 25 Oscar Piastri | McLaren | 21 Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 Max Verstappen | Red Bull | 12 Liam Lawson | Racing Bulls | 10 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 Isack Hadjar | Red Bull | 4 Gabriel Bortoleto | Audi | 2 Carlos Sainz | Williams | 2 Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1 Nico Hülkenberg | Audi | 0 Alexander Albon | Williams | 0 Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 Fernando Alonso | Aston Martin | 0 Lance Stroll | Aston Martin | 0

Así marcha el Campeonato de Constructores

Mercedes | 135 Ferrari | 90 McLaren | 46 Haas F1 Team | 18 Alpine | 16 Red Bull Racing | 16 Racing Bulls | 14 Audi | 2 Williams | 2 Cadillac | 0 Aston Martin | 0

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