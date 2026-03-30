¿Qué provocó el accidente de Ollie Bearman en Suzuka? El reglamento 2026, en revisión tras el choque

Un impacto tras una diferencia de velocidad de hasta 50 km/h encendió el debate sobre la gestión de energía en la Fórmula 1

¿Qué le pasó a Ollie Bearman en el GP de Japón? | Reuters

El Gran Premio de Japón 2026, disputado en el circuito de Suzuka, se rompió en la vuelta 21 cuando Oliver Bearman sufrió un fuerte accidente de alta velocidad en la curva Spoon, uno de los sectores más rápidos del trazado. El piloto de Haas venía remontando posiciones tras arrancar desde el fondo y se encontraba a menos de un segundo de Franco Colapinto, en la pelea por el puesto 17.

En la aproximación a Spoon, Bearman llegó con una velocidad significativamente mayor tras utilizar el modo de máxima entrega eléctrica de su unidad de potencia. Colapinto, en cambio, atravesaba una fase completamente distinta de su ciclo, con la batería agotada y el sistema en modo de recarga. Esa diferencia de estados generó un delta (diferencia) de velocidad cercano a los 45-50 km/h en un punto donde ambos coches superan los 300 km/h.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

La situación se volvió crítica en el momento en que Bearman entró en la curva sin visibilidad completa de la velocidad real del Alpine. Al encontrarse con un coche mucho más lento en plena trazada, el británico intentó evitar el contacto desviándose hacia la izquierda. La maniobra lo llevó a pisar el pasto, donde el coche perdió completamente la adherencia. Sin posibilidad de corregir, el Haas cruzó descontrolado y se impactó lateralmente contra las barreras con una fuerza de 50G.

Bearman pudo salir por su propio pie, aunque con molestias en la rodilla derecha, y fue trasladado al centro médico para revisión. El incidente provocó la salida del safety car y alteró el desarrollo de la carrera, pero el foco quedó completamente en la naturaleza del accidente.

Energía eléctrica, potencia y “super clipping”

El origen del accidente está directamente ligado al funcionamiento de las unidades de potencia bajo el reglamento 2026 y, en particular, a cómo se gestiona la energía eléctrica durante una vuelta.

Para la nueva temporada, la Fórmula 1 pasó a un esquema de 50% de potencia eléctrica y 50% de combustión. Esto implica que el rendimiento del coche depende en gran medida del estado de carga de la batería. Cuando un piloto utiliza esa energía para atacar o defender, el sistema puede agotarse antes del final de la recta o del sector, obligando al coche a entrar en fase de recuperación.

Ahí aparece el concepto clave: el “super clipping”. El coche deja de recibir potencia eléctrica, ya que el sistema empieza a quitarle energía al motor para recargar la batería. Es decir, el coche no solo deja de acelerar, sino que puede perder velocidad en plena zona rápida sin que haya una acción visible del piloto como frenar.

Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Colapinto. Su Alpine había agotado la energía disponible y el sistema activó la recarga automática para garantizar que el coche tuviera energía en el siguiente tramo de la vuelta. En ese estado, la potencia total disponible cae de forma drástica.

¿Qué paso entre Franco Colapinto y Ollie Bearman en Suzuka? | Reuters

En paralelo, Bearman había gestionado su energía para ese punto del circuito. Activó el modo de máxima entrega eléctrica, lo que significa que su coche estaba utilizando todo el potencial del sistema híbrido, sumando la potencia del motor de combustión y la descarga completa de la batería.

La consecuencia directa es la diferencia de velocidad. En Suzuka, donde hay sectores de alta velocidad y pocas frenadas fuertes, esa situación se vuelve más frecuente porque no hay suficientes puntos naturales para recuperar energía sin recurrir al super clipping.

La maniobra evasiva de Bearman fue una respuesta inmediata a ese escenario. Sin embargo, las características de los coches 2026 también influyen en el desenlace. Son más ligeros, lo que reduce la estabilidad cuando el coche sale de la línea ideal. Al pisar el pasto, el coche pierde agarre de forma instantánea y la recuperación es prácticamente imposible.

Las reacciones de los pilotos

Las declaraciones posteriores al accidente no giraron en torno a un problema que los propios pilotos ya habían identificado desde las primeras pruebas del reglamento 2026. La diferencia de velocidad generada por la gestión de energía volvió a aparecer en Suzuka en condiciones reales de carrera y con consecuencias directas.

Franco Colapinto explicó desde su experiencia directa en pista cómo se percibe esa diferencia desde el coche: “Fue muy extraño, para ser honesto, me sentía como un blanco fácil. Creo que la diferencia de velocidad es muy grande, demasiado grande. Es casi como si uno estuviera en una vuelta de salida y el otro en una vuelta de clasificación”.

Carlos Sainz aseguró que ya habían advertido sobre está situación, y aseguró que el choque era cuestión de tiempo: “El accidente que hemos visto hoy con Bearman… llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Tenemos velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por hora utilizando el boost”.

🗣️ Carlos Sainz envía un tajante aviso



"El accidente de Bearman era cuestión de tiempo. Espero que la F1 recapacite, esta reglamentación tiene lagunas"#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/IP1XxVEsRW — DAZN España (@DAZN_ES) March 29, 2026

Sergio Pérez y Max Verstappen coincidieron con las palabras del español y las críticas al nuevo reglamento. “Un coche está prácticamente sin potencia, mientras que el otro usa el modo champiñón. Entonces enseguida tienes una diferencia de 50 o 60 kilómetros por hora. Eso es realmente enorme. En la clasificación, en realidad tienes que ir más despacio para poder ser más rápido. No es así cómo debería ser”, declaró el neerlandés.

En conjunto, las posturas coinciden en un punto central: la diferencia de velocidad es estructural dentro del reglamento 2026, y el incidente de Suzuka fue la primera consecuencia visible en condiciones de carrera. También se levantó la preocupación por lo que puede ocurrir en circuitos urbanos. En trazados como Bakú o Las Vegas, donde no hay escapatorias amplias, una diferencia de velocidad similar podría terminar en un impacto directo sin margen para maniobras evasivas.

La respuesta del reglamento: qué analiza la FIA tras Suzuka

Following the accident involving Oliver Bearman at the Japanese Grand Prix and the contribution of high closing speeds in the accident, the FIA would like to provide the following clarifications.#FIA #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/STFLrtkT9x — FIA (@fia) March 29, 2026

La FIA reconoció tras la carrera que el comportamiento de las unidades de potencia y las diferencias de velocidad forman parte del análisis al reglamento que ya estaba en marcha desde el inicio de la temporada. El organismo confirmó que las regulaciones fueron diseñadas con parámetros ajustables, especialmente en la gestión de energía, precisamente para poder corregir situaciones como la vista en Suzuka.

El accidente aceleró ese proceso. Se programaron reuniones técnicas durante abril para revisar el funcionamiento del sistema con datos reales de las primeras carreras. La categoría entra ahora en un parón de cinco semanas tras la cancelación de Bahrein y Arabia Saudita, un periodo clave antes del Gran Premio de Miami que servirá para evaluar ajustes.

El accidente de Suzuka dejó claro que el problema está en cómo interactúan los coches bajo el reglamento actual. La revisión que se realizará en abril determinará si la Fórmula 1 puede corregir esos márgenes antes de llegar a circuitos donde el error no tiene margen de escape.

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