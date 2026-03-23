¿Mensaje de resignación? Verstappen reconoce que Red Bull no está al nivel de Mercedes, Ferrari y McLaren

Después de las primeras dos fechas del calendario en la Fórmula 1, Max Verstappen apenas suma ocho puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos

Max Verstappen habla del nivel de Red Bull en la Fórmula 1 | Reuters

Conforme avanzan las semanas, Max Verstappen parece cada vez más resignado a dejar de lado su aspiración de convertirse en pentacampeón mundial de la Fórmula 1. La razón principal es la evidente brecha de rendimiento entre Red Bull y sus rivales directos: Mercedes, Ferrari y McLaren, escuderías que llegan como favoritas de cara al próximo Gran Premio de Japón, programado para el 28 de marzo.

Aún falta una semana para que se dispute la carrera en el emblemático Circuito de Suzuka, pero el panorama ya empieza a perfilarse con claridad. Las dos primeras fechas de la temporada han dejado indicios contundentes de que Red Bull no ha logrado adaptarse al cambio de reglamento, una modificación que ha transformado significativamente la dinámica competitiva en la máxima categoría del automovilismo.

Con la tercera cita del calendario en puerta, Max Verstappen enfrenta un escenario complicado: se encuentra a 43 puntos del líder del campeonato, George Russell. El piloto de Mercedes ha sabido capitalizar de gran manera los ajustes técnicos, colocando a su equipo como uno de los principales beneficiados de uno de los cambios reglamentarios más radicales en la historia reciente de la Fórmula 1.

“Para mí no es ninguna sorpresa que no estemos cerca de Mercedes, Ferrari o McLaren”, declaró el piloto de Red Bull en una charla retomada por Motorsport, una declaración que deja en duda si el equipo podrá retomar el ritmo competitivo en las próximas carreras del calendario.

Max Verstappen no pudo completar el Gran Premio de China del pasado 15 de marzo tras sufrir un problema mecánico en su RB22, el monoplaza desarrollado por Red Bull para la temporada 2026, que hasta ahora no ha estado a la altura en pista. De acuerdo con los primeros reportes, una fuga de refrigerante habría sido la causa del abandono, una situación que obligó a Mad Max a retirarse en la vuelta 46 cuando aún buscaba rescatar puntos importantes.

El fin de semana ya anticipaba complicaciones para el neerlandés. En la sesión de clasificación, el tetracampeón quedó a un segundo de Kimi Antonelli, quien se llevó la pole position con autoridad. Al ser cuestionado sobre si esa diferencia era normal, el tetracampeón respondió con franqueza: “Espero que no”, dejando entrever su preocupación por el rendimiento del auto frente a la competencia.

A pesar del complicado arranque, Max Verstappen mantiene una ligera esperanza de que el equipo de las bebidas energéticas pueda recuperar competitividad en las próximas carreras. El piloto confía en que el equipo logre encontrar soluciones pronto, aunque reconoce el descontento interno: “Por supuesto, espero que podamos ser algo más competitivos. Creo que (en Red Bull) están tan molestos por ello como yo”.

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