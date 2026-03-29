¡Rebelión en la Fórmula 1! Checo Pérez y Max Verstappen alzan la voz por riesgos en la pista

El accidente de Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón provocó una serie de críticas por parte de pilotos como Checo Pérez y Max Verstappen

Checo Pérez crítica a la Fórmula 1 | Reuters

El accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón, ocurrido durante las primeras horas de este domingo 29 de enero, encendió las alarmas dentro de la Fórmula 1 respecto a las regulaciones de seguridad. El incidente se produjo cuando el piloto británico intentó esquivar a Franco Colapinto, en una maniobra que evidenció riesgos derivados de las condiciones actuales en pista. La situación generó reacciones inmediatas entre los pilotos, incluidas las críticas de Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez, excompañeros de equipo, quienes coincidieron en cuestionar las nuevas normativas. Sus posturas han puesto en el foco a las autoridades de la categoría, que ahora enfrentan presión para revisar los lineamientos vigentes.

Tras clasificar en la posición 18 y realizar una parada temprana en boxes, Oliver Bearman, al volante de Haas, buscaba superar a Franco Colapinto, piloto de Alpine, en la lucha por el puesto 17. Sin embargo, la maniobra se tornó crítica cuando el británico se vio obligado a esquivar a su rival e impactar contra el muro para evitar un impacto directo, luego de alcanzar una diferencia de velocidad de hasta 45 kilómetros por hora, según datos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Un escenario aparentemente derivado por las especificaciones técnicas de la temporada en las unidades de potencia, un aspecto que ha sido ampliamente criticado por diversos integrantes del paddock.

“Son diferencias de velocidad masivas las que puedes tener entre los coches. Era solo cuestión de tiempo. Desafortunadamente, fue un choque enorme para Oliver, y me alegra mucho que él esté bien”, declaró Checo Pérez, conductor de Cadillac, frente a los medios de comunicación tras finalizar el GP de Japón.

Oliver Bearman logró salir sin lesiones graves de su accidente, salvo una contusión en la rodilla; sin embargo, el incidente volvió a poner en entredicho las recientes modificaciones a las regulaciones de la Fórmula 1.

Desde el arranque de la temporada, varios pilotos han cuestionado las marcadas variaciones de velocidad en pista, presuntamente provocadas por los efectos de la recuperación de energía en las unidades de potencia, un comportamiento que algunos han llegado a comparar con el videojuego Mario Kart debido a los cambios súbitos en la entrega de potencia eléctrica. En este contexto, Max Verstappen se ha consolidado como una de las voces más críticas frente a estas condiciones.

“Eso es lo que obtienes con estas cosas. Un coche está prácticamente sin potencia, mientras que el otro usa el modo champiñón. Entonces enseguida tienes una diferencia de 50 a 60 kilómetros por hora. Eso es realmente enorme”, sentenció Mad Max. “Para mí es todo lo mismo. No se trata solo de levantar en la clasificación. También se trata de otras situaciones, en las que no puedes ir a fondo, tienes que levantar y luego tampoco puedes estar demasiado cerca de ir a fondo para después volver a levantar. Todo es muy sensible. En la clasificación, en realidad tienes que ir más despacio para poder ser más rápido. No es así cómo debería ser. Si se trata de seguridad, es fácil ajustar cosas. Puedes usar la seguridad para muchas cosas. Así que quizá debamos usar esa palabra para por fin introducir algunos cambios”.

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