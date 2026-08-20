La Universidad del Perreo ya es una realidad, Wisin anuncia su creación: qué es y cómo inscribirte

El cantante busca equilibrar la crudeza de los orígenes de la música urbana con un enfoque de investigación formal y preservación histórica

Wisin anuncia la Universidad del Perreo | @wisin

Aunque por años pareció una broma nacida en las redes sociales para referirse a la escuela de la calle y el reguetón clásico, el salto de las discotecas a las aulas finalmente ha sucedido gracias a uno de los pioneros indiscutibles del género. El cantante puertorriqueño Wisin ha dejado a la industria musical y a sus millones de seguidores boquiabiertos al anunciar formalmente la creación de la ‘Universidad del Perreo’ (UDP), un proyecto que promete profesionalizar y documentar el legado de la música urbana y que ya ha acaparado los titulares internacionales.

¿Qué es la Universidad del Perreo que anunció Wisin?

Todo este fenómeno comenzó a cobrar fuerza con un comunicado oficial fechado el 17 de agosto de 2026 desde Cayey, Puerto Rico, ciudad natal del legendario reguetonero. A través de sus redes sociales, Wisin explicó que, tras más de tres décadas de ver cómo el sonido urbano nació en los barrios y conquistó el mundo, sentía la responsabilidad personal de proteger ese legado, asegurando que la historia del reguetón ya es demasiado inmensa para quedarse únicamente en los escenarios.

A simple vista, el sitio oficial y la identidad gráfica emplean el lenguaje solemne propio de una verdadera institución académica de educación superior. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado acreditaciones oficiales, planes de estudio completos ni costos de matrícula, lo que ha generado el debate sobre si es una escuela real o una campaña publicitaria.

De hecho, una pista clave revelada recientemente en los boletines de marcas indica que en marzo de 2026, La Base Music Group, LLC —compañía estrechamente ligada a Wisin— solicitó el registro del nombre ‘Universidad del Perreo’ bajo la clase 41. Esta categoría está destinada a servicios de entretenimiento, producción de grabaciones de sonido y posproducción musical, lo que sugiere que detrás del birrete y la toga podríamos estar a punto de presenciar un proyecto discográfico sin precedentes.

No dejes que te cuenten cómo era🎓



Regístrate HOY en la UNIVERSIDAD DEL PERREO y sé parte de la nueva generación de leyendas. pic.twitter.com/gP8TiNqLBF — W (@wisin) August 20, 2026

¿Cómo será la Universidad del Perreo? Áreas de estudio y misión

Más allá del misterio de su acreditación, el proyecto tiene una misión declarada muy ambiciosa: estudiar el perreo como una disciplina cultural, artística y científica, buscando otorgarle al género el rigor y el respeto global que se merece. El concepto se apoya en el lema ‘El ritmo es el currículum. La calle es el campus’, con lo cual Wisin busca equilibrar la crudeza de los orígenes de la música urbana con un enfoque de investigación formal y preservación histórica.

Para lograrlo, la plataforma de la UDP ha dividido su estructura en tres grandes pilares académicos tradicionales: docencia, investigación y extensión. Dentro del área de docencia, las promesas son tan fascinantes como curiosas para los amantes del género, anunciando asignaturas bautizadas como ‘Cátedras de Ritmo Aplicado’, ‘Historia del Reggaetón’ e incluso ‘Epistemología del Flow’.

El área de investigación no se queda atrás, pues promete la apertura de un Centro de Estudios Avanzados enfocado en analizar la cadencia, el dembow y el impacto global de la cultura urbana. Sumado a esto, el portal oficial asegura que habrá programas de extensión que incluirán oportunidades de intercambio y becas internacionales, llevando la teoría de que el reguetón es un lenguaje universal a un plano académico global.

La Universidad del Perreo: ¿Así puedes solicitar tu pre-admisión?

Mientras el misterio se resuelve mediante una intrigante cuenta regresiva en su página web que apunta a los primeros días de septiembre de 2026, el sitio no ha perdido tiempo y ya permite apartar un lugar. La iniciativa ha habilitado un formulario para formar parte de la que denominan como su ‘primera promoción‘, desatando una oleada de fanáticos y curiosos que no dudaron en preguntar en redes sociales dónde podían matricularse para especializarse en el dembow.

Si quieres sumarte a este histórico experimento —ya sea para estudiar de verdad o para ser parte del próximo gran lanzamiento de Wisin—, el proceso es muy sencillo: basta con ingresar al sitio web oficial de la institución, ubicar la sección de ‘Solicitud de pre admisión’, llenar un breve formulario con tu nombre, apellido y número telefónico, y aceptar las políticas de privacidad. Por ahora, solo queda esperar a que el reloj llegue a cero para descubrir si se necesitarán los cuadernos o si simplemente un nuevo disco del cantante.

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