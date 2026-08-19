El rock está de luto, muere Frank Beard, baterista y fundador de ZZ Top a los 77 años

Frank Beard fue el baterista de ZZ Top durante más de cinco décadas y formó parte de la agrupación que ingresó al Salón de la Fama en 2004

De qué murio Frank Beard de los ZZ Tops | FRAZER HARRISON /GETTY IMAGES VIA AFP

Frank Beard, baterista de ZZ Top durante más de cinco décadas, murió a los 77 años. El músico se encontraba bajo cuidados paliativos en su rancho de Richmond, Texas, y falleció rodeado de su familia. La causa de muerte no fue informada.

La noticia fue confirmada por Bob Merlis, representante de la banda, quien señaló que Beard se encontraba en cuidados paliativos cuando murió el lunes 17 de agosto de 2026.

El fallecimiento ocurrió después de que el baterista se alejara temporalmente de algunas actividades de ZZ Top debido a problemas de salud. En 2025 ya había dejado la gira durante un periodo por motivos médicos no especificados y, a principios de agosto, la banda canceló una presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles debido a problemas relacionados con su estado de salud.

¿Quién fue Frank Beard y de qué murió a los 77 años de edad?

Frank Beard nació el 11 de junio de 1949 en Frankston, Texas. Comenzó a tocar la batería durante la preparatoria y posteriormente se convirtió en una figura habitual de la escena musical de Dallas, donde conoció a Dusty Hill. Ambos tocaron juntos durante la década de los sesenta en distintas agrupaciones, entre ellas los Warlocks y American Blues. Más adelante, Beard conoció a Billy Gibbons, quien entonces tocaba con The Moving Sidewalks.

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Beard se incorporó al proyecto y posteriormente llevó a Dusty Hill. Con la llegada de ambos, la agrupación evolucionó hasta convertirse en ZZ Top, junto a Gibbons. Aunque su nombre no siempre estuvo asociado a la imagen característica de la banda, Beard fue una pieza central de su sonido. Su ejecución de la batería, basada en el llamado Texas shuffle, sostuvo buena parte del blues rock y boogie que distinguió al grupo en canciones como ‘La Grange’, ‘Tush’, ‘Sharp Dressed Man’, ‘Legs’ y ‘Gimme All Your Lovin’.

ZZ Top alcanzó ventas superiores a los 50 millones de discos y colocó seis sencillos en el número uno de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard. Siete de sus álbumes llegaron al Top 10 del Billboard 200 y la agrupación recibió tres nominaciones a los premios Grammy.

La causa específica de su muerte no ha sido dada a conocer. Su fallecimiento ocurrió mientras se encontraba bajo cuidados paliativos y con familiares a su lado.

¿Cuándo ingresó Frank Beard al Salón de la Fama del Rock & Roll?

Frank Beard ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2004 como integrante de ZZ Top. La ceremonia reconoció a la agrupación dentro de la categoría de intérpretes y fue presentada por Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones.

La inducción reconoció el trabajo de la formación integrada por Billy Gibbons, Dusty Hill y Frank Beard, quienes habían construido la identidad musical de ZZ Top a partir de sus raíces en el blues y el rock de Texas. El propio Salón de la Fama conserva las firmas de Beard, Hill y Gibbons en la placa que conmemora la incorporación de ZZ Top a la institución.

Así despidieron los ZZ Top a Frank Beard: “Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador”

Billy Gibbons, guitarrista y vocalista de ZZ Top, despidió a Beard con un mensaje en el que destacó su papel dentro de la agrupación y su relación personal. “Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más naturalmente innovadores y a un gran y verdadero hijo de Texas. Su característico golpe de contratiempo fue clave para mantener a ZZ en la cima”, señaló Gibbons.

Frank Beard, ZZ Top‘s longtime drummer for the past 56 years, has died at 77.



ZZ Top founder Billy Gibbons said in a statement: “Today, Elwood [Francis] and I lost a great friend and collaborator, and the world lost one of the most naturally innovative drummers and a great and… pic.twitter.com/lFU6P6lgDp — Variety (@Variety) August 18, 2026

El músico añadió que la banda, de la que Beard formó parte durante más de cinco décadas, continuará adelante como el propio baterista había deseado.

La muerte de Beard provocó la cancelación de las presentaciones que ZZ Top tenía programadas para el 18 de agosto en Salt Lake City y el 19 de agosto en Colorado Springs. La gira está prevista para reanudarse este fin de semana en Austin, Texas.

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