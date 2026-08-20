MTV VMAs 2026: Madonna supera a Taylor Swift con 11 nominaciones
Madonna encabeza las candidaturas de los MTV VMAs 2026 por delante de Taylor Swift, en una edición que se celebrará en septiembre en Los Ángeles.
Madonna vuelve a ocupar el centro de los MTV Video Music Awards. La cantante encabeza las nominaciones de los MTV VMAs 2026 con 11 menciones, dos más que Taylor Swift, quien aparece en nueve categorías. Ariana Grande y Sabrina Carpenter les siguen con siete nominaciones cada una, mientras Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson acumulan cinco. La ceremonia reconocerá los videos y artistas que marcaron los últimos 12 meses y tendrá como uno de sus principales duelos el que protagonizarán Madonna y Swift por el Video del Año.
La ventaja de Madonna cobra una dimensión especial por lo que está en juego. La artista llega a esta edición con 19 premios competitivos de los VMAs, mientras Taylor Swift posee 30 Moon Persons y comparte la cima histórica con Beyoncé. Si Madonna ganara sus 11 categorías alcanzaría las 30 estatuillas, mientras que una sola victoria de Swift le permitiría colocarse en solitario como la artista con más premios en la historia de los VMAs.
¿Cuándo serán los MTV VMAs 2026? Fecha, horario y dónde ver
Los MTV VMAs 2026 se realizarán el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La gala comenzará a las 7:30 p.m. del Este de Estados Unidos y 4:30 p.m. del Pacífico, equivalente a las 17:30 horas del centro de México. En Estados Unidos podrá seguirse en vivo por CBS, tendrá transmisión simultánea por MTV y estará disponible en Paramount+ para los suscriptores que cuenten con acceso a la señal en directo.
MÁS INFORMACIÓN: Rod Stewart cancela conciertos en México tras someterse a cirugía: “Lamento decepcionar a mis fans”
Para la audiencia internacional hay un detalle importante: el anuncio oficial especifica que el programa estará disponible globalmente al día siguiente a través de Paramount+ y MTV, mientras que la confirmación de streaming en vivo de Paramount+ se refiere específicamente a Estados Unidos. Por ello, hasta este 19 de agosto, no existe en el comunicado oficial una garantía equivalente de transmisión en directo por Paramount+ para México. La edición también supone el regreso de la ceremonia a Los Ángeles, ciudad que no recibía los VMAs desde 2017.
MTV VMAs 2026: lista de todos los nominados
La primera lista anunciada por MTV comprende 19 categorías, desde Video, Artista y Canción del Año hasta apartados de género y premios técnicos. La edición contará además con 26 nominados por primera vez y recuperará Mejor Dance después de siete años de ausencia. Shakira sobresale entre los artistas latinos con tres candidaturas: dos en Mejor Latin y una en Mejor Colaboración.
Video del Año
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- GENER8ION – “STORM starring Yung Lean”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “Tears”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Artista del Año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del Año
- BTS – “Swim”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – “Golden”
- Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
Mejor Artista Nuevo
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor Colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – “Chains & Whips”
- French Montana x Max B – “Ever Since U Left Me”
- Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
- Teyana Taylor & Lucky Daye – “Hard Part”
Mejor Pop
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Charli xcx – “SS26”
- LISA – “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo – “drop dead”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Hip-Hop
- Cardi B feat. Kehlani – “Safe”
- Don Toliver – “E85”
- Drake – “Janice STFU”
- Megan Thee Stallion – “LOVER GIRL”
- Travis Scott – “DUMBO”
- Tyler, The Creator – “SUGAR ON MY TONGUE”
Mejor R&B
- Bruno Mars – “I Just Might”
- Chris Brown – “It Depends/Obvious”
- Dave & Tems – “Raindance”
- Justin Bieber – “YUKON”
- Kehlani – “Folded”
- Mariah the Scientist & Kali Uchis – “Is It a Crime”
Mejor Alternativo
- Geese – “Taxes”
- mgk & Fred Durst – “FIX UR FACE”
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- Olivia Rodrigo – “the cure”
- SOMBR – “Homewrecker”
- Tame Impala – “Dracula”
- twenty one pilots – “Drag Path”
Mejor Dance
- Bebe Rexha & Faithless – “New Religion”
- Harry Styles – “Aperture”
- Lady Gaga & Doechii – “RUNWAY”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- Slayyyter – “DANCE…”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
Mejor Latin
- Anitta con Shakira – “Choka Choka”
- Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- Fuerza Regida – “TU SANCHO”
- KAROL G – “Papasito”
- Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – “La Perla”
- Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – “LA VILLA”
- Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
Mejor K-Pop
- BLACKPINK – “JUMP”
- BTS – “SWIM”
- CORTIS – “REDRED”
- KATSEYE – “PINKY UP”
- LE SSERAFIM feat. j-hope de BTS – “SPAGHETTI”
- LISA – “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi
Mejor Country
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Kacey Musgraves – “Dry Spell”
- Lainey Wilson – “Somewhere Over Laredo”
- Luke Combs – “Back in the Saddle”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Stella Lefty – “Boston”
- Tucker Wetmore – “Brunette”
Mejor Dirección
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- GENER8ION – “STORM starring Yung Lean”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Taylor Swift – “Opalite”
Mejor Dirección de Arte
- Charli xcx – “SS26”
- Lady Gaga & Doechii – “RUNWAY”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- SOMBR – “My Body Isn’t Ready”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Cinematografía
- A$AP Rocky – “PUNK ROCKY”
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- LISA – “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Edición
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- LISA – “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Coreografía
- GENER8ION – “STORM starring Yung Lean”
- Harry Styles – “Dance No More”
- KATSEYE – “PINKY UP”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejores Efectos Visuales
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- JISOO X ZAYN – “Eyes Closed”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- RAYE ft. Hans Zimmer – “Click Clack Symphony.”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
MTV VMAs 2026: ¿Cuántas y en qué categorías está nominada Madonna?
Madonna suma 11 nominaciones, ocho de ellas directamente relacionadas con “Confessions II – The Film”: Video del Año, Mejor Dance, Dirección, Dirección de Arte, Cinematografía, Edición, Coreografía y Efectos Visuales. A ellas se añaden Artista del Año y dos candidaturas por “Bring Your Love”, su colaboración con Sabrina Carpenter, que aparece en Canción del Año y Mejor Colaboración. De esta manera, Madonna compite tanto en los apartados generales como en prácticamente toda la rama técnica vinculada a su proyecto audiovisual.
Su posición abre además una de las historias centrales de la premiación. Madonna parte con 19 victorias competitivas en los VMAs y necesitaría un pleno de 11 premios para alcanzar las 30 estatuillas que actualmente tienen Taylor Swift y Beyoncé. “Confessions II – The Film” es, por tanto, la pieza que sostiene buena parte de sus posibilidades: el proyecto aparece en ocho apartados y tendrá en Video del Año una competencia directa contra Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter y GENER8ION.
Estas son las nominaciones de Taylor Swift en los MTV VMAs 2026
Taylor Swift recibió nueve nominaciones: Video del Año y Artista del Año, además de Mejor Pop, Dirección de Arte, Cinematografía, Edición, Coreografía y Efectos Visuales por ‘The Fate of Ophelia’; su novena candidatura corresponde a Mejor Dirección por ‘Opalite’. Swift llega con 30 Moon Persons y tiene una oportunidad histórica: si gana al menos uno de los premios en disputa superará las 30 victorias y quedará, de acuerdo con el recuento actual, como la artista más premiada de los MTV VMAs.
MÁS INFORMACIÓN: Morat donará parte de sus ingresos en conciertos de Bogotá para reconstruir colegios tras el terremoto
¿Cómo votar en los MTV VMAs 2026 por tus artistas favoritos? Guía, paso a paso
La votación de los fans está abierta en 13 categorías mediante vote.mtv.com. El periodo general concluye el 25 de septiembre a las 5:59 p.m. ET, mientras Mejor Artista Nuevo permanecerá abierto hasta momentos antes de que se anuncie el ganador durante la ceremonia. Las reglas permiten normalmente hasta 10 votos por persona y categoría al día; además habrá “Power Hours” del 20 de agosto al 24 de septiembre, de 1:00 a 1:59 p.m. ET —11:00 a 11:59 horas del centro de México— en las que se duplica la capacidad de voto. MTV también programó “Double Days” el 18 y 19 de agosto y el 25 de septiembre.
- Entra al sitio oficial vote.mtv.com.
- Busca la categoría en la que deseas participar.
- Selecciona al artista, canción o video de tu preferencia.
- Asigna los votos disponibles de acuerdo con el límite que muestre la plataforma.
- Presiona Submit para registrar la selección y sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- Regresa cada día para utilizar nuevamente tus votos.
- Aprovecha las Power Hours y los Double Days, cuando MTV aumenta la cantidad de votos permitidos.
- En Mejor Artista Nuevo podrás seguir participando hasta el mismo día de los VMAs, antes del anuncio del ganador.