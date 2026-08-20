“¡¿Qué?! ¡¿Cómo qué no?!”, Caifanes y 31 Minutos darán conciertos gratis; conoce cuándo y dónde

Toluca se prepara para una nueva edición del Festival del Alfeñique con música, tradición y una cartelera gratuita que reunirá a grandes artistas

Caifanes y 31 Minutos, Alfeñique 2026. Foto Instagram: @caifanesmex y @31minutos

El Festival del Alfeñique 2026 llegará con una cartelera musical que promete convertirse en una de las celebraciones más esperadas de la temporada de Día de Muertos, luego de que se diera a conocer la participación de Caifanes y 31 Minutos, dos propuestas completamente diferentes que compartirán escenario, en una serie de conciertos gratuitos para el público.

La legendaria banda de rock mexicano y las famosas marionetas chilenas de 31 Minutos con su propuesta familiar y llena de humor serán la propuestas principal de este gran evento que cada año reúne tradiciones mexicanas, cultura, gastronomía y espectáculos, y que volverá a transformar las calles de Toluca, Estados de México, en un punto de encuentro para miles de visitantes.

¿Cuándo y dónde es el Festival del Alfeñique 2026?

El Festival del Alfeñique 2026 se realizará en Toluca, Estado de México, del 3 de octubre al 2 noviembre y tendrá actividades distribuidas en diferentes espacios públicos de la capital mexiquense.

Los conciertos principales tendrán como sede la explanada del Mercado Juárez, donde se instalará el escenario para recibir a los artistas invitados. Además de la Alameda Central, la Plaza Fray Andrés de Castro y la Plaza González Arratia. Estos espacios permitirán reunir a miles de asistentes durante las jornadas musicales.

¿Qué artistas y bandas están confirmadas para el Festival Alfeñique 2026? Calendario completo

La edición 57 del Festival del Alfeñique contará con una cartelera que reúne a artistas de diferentes generaciones y estilos musicales. Entre los nombres más destacados están Caifanes, 31 Minutos, Los Ángeles Azules y Los Tigres del Norte.

La programación musical dará inicio el 14 de octubre y se extenderá hasta el 1 de noviembre, fecha en la que culminarán las presentaciones dentro de la celebración por el Día de Muertos. Hasta el momento, esta es la cartelera confirmada:

14 de octubre: Caifanes

15 de octubre: La Adictiva

16 de octubre: Yuri

17 de octubre: Los Ángeles Azules

18 de octubre: 31 Minutos

22 de octubre: Santa Fe Klan

23 de octubre: El Haragán y Compañía

25 de octubre: Liran’Roll

29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical

30 de octubre: La Sonora Santanera y OFiT

31 de octubre: El Malilla

1 de noviembre: Los Tigres del Norte

La organización del festival dio a conocer que la programación musical busca ofrecer variedad para distintos públicos, con conciertos pensados tanto para jóvenes como para familias completas.

¿Todos los conciertos son gratuitos?

Sí. Los conciertos principales del Festival del Alfeñique 2026 serán gratuitos, por lo que los asistentes no necesitarán comprar boletos para disfrutar de las presentaciones musicales.

El acceso libre forma parte del objetivo del evento de acercar actividades culturales y espectáculos de calidad a la población. Sin embargo, debido a la expectativa generada por artistas como Caifanes, 31 Minutos y Los Tigres del Norte, se recomienda llegar con anticipación para conseguir un buen lugar. Las autoridades pueden establecer medidas de seguridad, controles de acceso y recomendaciones especiales para garantizar el orden durante los conciertos con mayor asistencia.

¿Además de conciertos, qué otras actividades hay en el Festival del Alfeñique 2026?

El Festival del Alfeñique ofrecerá mucho más que conciertos, ya que mantendrá su esencia como una de las celebraciones dedicadas a las tradiciones del Día de Muertos. Los visitantes podrán disfrutar de exposiciones, recorridos culturales, muestras gastronómicas, artesanales y productos elaborados por comerciantes locales, además de los tradicionales dulces de alfeñique y decoraciones alusivas a la fecha.

Además, el programa contempla actividades familiares como talleres, presentaciones culturales y exhibiciones de ofrendas para acercar al público a una de las tradiciones mexicanas con más reconocimiento internacional.

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