Leagues Cup: LAFC vs Chivas en Los Ángeles, ¿dónde comprar boletos?

Conoce las plataformas autorizadas, los precios actualizados y la fecha del partido para asegurar tu lugar en uno de los duelos más esperados del torneo

Las Chivas volverán a California gracias a la Leagues Cup / Ulises Ruiz / AFP

Chivas volverá a jugar un partido oficial en EE.UU. cuando visite a LAFC en el arranque de la Leagues Cup 2026. El compromiso, que se disputará en el BMO Stadium de Los Ángeles, reunirá a dos de los equipos con mayor convocatoria entre la afición hispana y promete una de las mejores entradas de la primera jornada del torneo.

El debut del Rebaño Sagrado genera una gran expectativa, no solo por el desafío deportivo que representa para el equipo de Gabriel Milito, sino también porque miles de seguidores rojiblancos en California ya buscan asegurar un lugar en las gradas. Si planeas asistir al encuentro, estas son las opciones oficiales para comprar boletos y los precios disponibles.

¿Dónde comprar boletos para LAFC vs Chivas de la Leagues Cup?

Los aficionados que quieran asistir al partido pueden adquirir sus entradas a través de las siguientes plataformas:

Ticketmaster: plataforma oficial de venta para los partidos de LAFC en el BMO Stadium.

plataforma oficial de venta para los partidos de LAFC en el BMO Stadium. StubHub: portal autorizado de reventa con diferentes opciones de localidades.

Se recomienda comprar con anticipación, ya que la disponibilidad disminuye conforme se acerca la fecha del encuentro.

¿Cuánto cuestan los boletos para LAFC vs Chivas?

El costo de las entradas depende de la ubicación dentro del estadio y de la demanda.

En Ticketmaster, los boletos cuestan aproximadamente unos 176 dólares (antes de cargos por servicio). Las localidades preferenciales superan los 500 dólares. Las llamadas Experiencias VIP y zonas premium pueden tener un precio aún mayor. En StubHub los costos cambian constantemente según la oferta y la demanda.

El partido entre LAFC y Chivas se disputará el miércoles 5 de agosto de 2026 en el BMO Stadium, de Los Ángeles. El silbatazo inicial está programado para las 7:30 p.m. (PT), 9:30 p.m. (CT) y 10:30 p.m. (ET).

Este encuentro corresponde a la primera jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. Bajo el nuevo formato, cada club disputa tres partidos frente a rivales de la liga opuesta y únicamente los cuatro mejores equipos de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS avanzarán a los cuartos de final, por lo que comenzar con una victoria será fundamental para las aspiraciones tanto de Chivas como de LAFC.

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