¿Qué es la USL Championship, la nueva liga en EE.UU. donde jugará Chicharito?

Conoce cómo nació este torneo, cuál es su formato, por qué busca crecer y qué representa la llegada del delantero mexicano

La USL Championship buscará focos con Chicharito / Cortesía Atlético Dallas

La llegada de Javier ‘Chicharito’ Hernández al Atlético Dallas no solo marca el regreso del delantero mexicano al fútbol de EE.UU., sino que también pone los reflectores sobre una competición que busca ganar protagonismo en el país. El histórico goleador firmó con un club que debutará en la USL Championship, un torneo profesional que aspira a convertirse en una alternativa sólida dentro del creciente mercado del soccer estadounidense.

Aunque suele ser considerada la segunda categoría del fútbol en EE.UU., la USL Championship opera de manera independiente y no tiene una relación deportiva con la MLS, ya que esta última mantiene un sistema de franquicias sin ascensos ni descensos. Sin embargo, el torneo está reconocido por la Federación de Fútbol de EE.UU. (U.S. Soccer) como una liga profesional de División II.

¿Cómo nació la USL Championship y cuál es su historia?

La historia de la USL Championship comenzó en 2011 bajo el nombre de USL Pro, como resultado de una reorganización del fútbol profesional estadounidense. En 2019 adoptó su nombre actual y, desde entonces, ha experimentado un crecimiento constante en el número de equipos, infraestructura y asistencia de aficionados. Hoy en día, cuenta con franquicias en distintos mercados importantes del país y se ha consolidado como una plataforma para desarrollar jugadores, entrenadores y nuevos proyectos deportivos.

Actualmente, la competición está integrada por 25 clubes distribuidos en las conferencias Este y Oeste. Cada equipo disputa 34 partidos durante la temporada regular, enfrentándose principalmente a rivales de su misma conferencia, aunque también existen encuentros interconferencia. Al finalizar la campaña, los ocho mejores de cada sector avanzan a unos playoffs de eliminación directa que definen al campeón.

Uno de los aspectos que distingue a la USL Championship es que, a diferencia de la MLS, sus directivos trabajan en la implementación de un sistema de ascensos y descensos entre las distintas divisiones de la United Soccer League. Aunque los detalles todavía están en desarrollo, el objetivo es crear una estructura competitiva similar a la de las grandes ligas europeas, algo inédito en el fútbol profesional masculino de EE.UU.

La liga también se ha convertido en un escaparate para futbolistas internacionales. Inglaterra es el país con mayor número de extranjeros en el campeonato, mientras que México ocupa el segundo lugar, con alrededor de una veintena de jugadores. Canadá, Jamaica y Francia también tienen una presencia importante, lo que refleja el carácter multicultural de un torneo que continúa ampliando su nivel competitivo.

El impacto de Chicharito en una liga que busca crecer

En ese contexto, la incorporación de Chicharito representa uno de los fichajes más importantes en la historia de la USL Championship. El exdelantero del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy llega con un contrato por dos temporadas, con opción a una tercera, para convertirse en la principal figura del Atlético Dallas y en el rostro de un proyecto que apenas comienza su camino en el fútbol profesional.

La expectativa es que el impacto de Hernández trascienda lo deportivo. Su popularidad entre la afición hispana de EE.UU. puede impulsar la asistencia a los estadios, atraer nuevos patrocinadores y aumentar la visibilidad de una competición que busca consolidarse como una pieza clave en el futuro del soccer estadounidense. Su llegada también confirma que la USL Championship quiere dejar de ser vista únicamente como una liga de desarrollo para convertirse en un destino atractivo para futbolistas de talla internacional.

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