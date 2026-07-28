Leagues Cup 2026: boletos, precios y sedes en Estados Unidos

El calendario completo y las entradas para los juegos de la primera fase ya están disponibles desde la propia web oficial de la Leagues Cup 2026

Trofeo oficial de la Leagues Cup 2026. Foto: Caleb Bowlin / AFP

La Leagues Cup 2026 está mucho más cerca. La sexta edición del torneo que enfrenta a equipos de la MLS y de la Liga MX inicia el 4 de agosto. El primer partido será Pachuca vs FC Cincinnati, en el TQL Stadium

El calendario completo y las entradas para los juegos de la primera fase ya están disponibles desde la propia web oficial de la Leagues Cup, a excepción de los cuatro compromisos que se disputarán en México.

Estos son: Toluca vs. Seattle Sounders (5 de agosto), Club América vs. San Diego FC (6 de agosto), Tigres vs. Vancouver Whitecaps (11 de agosto) y Toluca vs. FC Dallas (12 de agosto).

La Leagues Cup se celebrará de la misma forma que el Mundial 2026, con Estados Unidos, México y Canadá como sedes principales. Sin embargo. EE.UU. contará con la mayor cantidad de estadios (18), repartidos en 13 estados.

¿Cómo comprar boletos para la Leagues Cup 2026?

Una vez que ingreses al portal de la Leagues Cup 2026, busca el calendario y seguidamente el partido al que deseas asistir, haciendo clic en “Tickets”. De inmediato serás redigirido a la web de Seat Geek o Ticketmaster, plataformas y aplicaciones para la compra y venta de entradas.

Ahora es momento de elegir los asientos. La página te ofrece una experiencia interactiva para conocer los precios y la zona exacta del estadio en la que podrás ver el partido. Incluso, cada área tiene una calificación que va desde ‘amazing’ hasta ‘row’.

Luego de elegir los asientos, escribe el correo electrónico al que serán enviados los boletos digitales y continúa hasta terminar con el proceso de compra.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los precios están definidos por distintos factores: la sede, los equipos que disputan el juego, la fase del torneo y el tipo de asiento que seleccionas.

Por ejemplo, primer duelo entre Pachuca y Cincinnati tiene costos que van desde 22 hasta 50 dólares. Sin embargo, para el duelo entre Charlotte y Pumas, de ese mismo día, en el Bank of America Stadium, están entre 43 y 195 dólares.

Uno de los partidazos de la Leagues Cup será el 5 de agosto, cuando Los Angeles FC se enfrente a las Chivas de Guadalajara, en el BMO Stadium. Para este compromiso, como es evidente, las entradas van desde 194 hasta 581 dólares.

Y para ver a Lionel Messi en la Leagues Cup 2026, los precios se mantienen en formato similar. No obstante, en caso que se clasifique el Inter Miami, es probable que no bajen de los 160 dólares, mientras que los tickets más caros podrían superar los 800 dólares, siendo aún más elevados en la gran final.

Recuerda que la Leagues Cup también será transmitida para Estados Unidos en múltiples canales de televisión y plataformas de streaming, que ofrecen narraciones en inglés y español.

Los últimos campeones de la Leagues Cup

El torneo entre la MLS y la Liga MX se disputa desde 2019, pero a partir de 2023 empezó a ser una competencia oficial avalada por la Concacaf, es decir después que la ganaron dos clubes mexicanos. Estos han sido los campeones:

Cruz Azul (2019): ganó 2-1 a Tigres

León (2021): ganó 3-2 a Seattle Sounders

Inter Miami (2023): tras el 1-1, ganó 10-9 a Nashville en penales

Columbus Crew (2024): ganó 3-1 a Los Angeles FC

Seattle Sounders (2025): ganó 3-0 al Inter Miami

La Leagues Cup no se disputó en 2020 por la pandemia del COVID-19, mientras que en 2022 fue reemplazada por la edición amistosa Leagues Cup Showcase.

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