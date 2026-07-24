Leagues Cup: Cuándo se vuelven a detener la MLS y la Liga MX

La Leagues Cup 2026 volverá a detener la actividad de la MLS y la Liga MX. Estas son las fechas y el formato que marcarán el calendario

La MLS Ya Se Prepara Para La Leagues Cup | Jared Lennon | Getty Images vía AFP

La MLS y la Liga MX volverán a concentrar la atención del fútbol en Norteamérica durante agosto, cuando ambos campeonatos hagan una nueva pausa para dar paso a la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a los mejores clubes de las dos ligas.

Después de un verano marcado por la Copa Mundial 2026 que dejó a España como campeón, el calendario obliga a reorganizar las competiciones locales, por lo que aficionados de Estados Unidos, México y Canadá ya comienzan a preguntarse cuándo se suspenderán los torneos y cómo será el regreso de sus equipos.

Y es que en días recientes, durante el regreso de la MLS a la actividad, se vivieron debuts muy interesantes como el de Robert Lewandowski con el Chicago Fire y el deAntoine Griezmann con el Orlando City.

Pero lejos de tratarse de una interrupción improvisada, el parón forma parte de una planificación diseñada con meses de anticipación para equilibrar la carga física de los futbolistas y mantener el atractivo de una competencia que continúa ganando peso dentro de la CONCACAF.

La sexta edición de la Leagues Cup se jugará entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre de 2026, modificando temporalmente el ritmo habitual de ambas ligas.

Así será la pausa de la MLS y la Liga MX durante agosto

La Liga MX llegará al parón después de disputar únicamente las tres primeras jornadas del Torneo Apertura 2026. Una vez concluida esa etapa inicial,los clubes mexicanos detendrán su actividad para incorporarse por completo a la Leagues Cup desde el 4 de agosto.

Sin embargo, existe una diferencia importante respecto a ediciones anteriores. Los equipos que sean eliminados durante la primera fase no permanecerán inactivos durante varias semanas, ya que podrán regresar a la competencia local entre el 15 y el 17 de agosto, cuando se reanuden las Jornadas 4 y 5 del campeonato mexicano.

La medida busca evitar la pérdida de ritmo competitivo que afectó a varios clubes en años recientes.

En el caso de la MLS, el calendario presenta un comportamiento distinto. La liga estadounidense retomó su temporada inmediatamente después del Mundial y, tras la celebración del All-Star Game, también detendrá gran parte de su calendario regular para dar prioridad al torneo binacional.

La Leagues Cup estrena cambios que marcarán el torneo

La edición 2026 también incorpora novedades relevantes. Participarán 36 equipos, divididos entre representantes de la MLS y la Liga MX, mientras que la primera fase se desarrollará del 4 al 13 de agosto con un total de 54 partidos entre clubes de ambas ligas.

Posteriormente, los mejores clasificados avanzarán a una fase de eliminación directa que comenzará el 25 de agosto, hasta llegar a la gran final del 6 de septiembre.

Otra de las principales innovaciones será que, por primera vez en la historia del certamen, algunos encuentros de la fase inicial se disputarán en territorio mexicano.

Toluca, Tigres y América ejercerán la localía gracias a su rendimiento deportivo previo, una decisión que busca equilibrar las condiciones de competencia y responder a una de las principales demandas de los clubes de la Liga MX.

Además del prestigio regional, la Leagues Cup mantendrá un incentivo deportivo de enorme valor: repartirá tres boletos para la Concacaf Champions Cup 2027, por lo que la pausa de agosto será mucho más que un simple receso en el calendario.

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