Premios Juventud 2026: todos los nominados, fecha, horario y dónde ver en vivo la ceremonia desde EE.UU.
La ceremonia anual de los Premios Juventud se celebrará por primera vez en Europa, siendo Marbella, España, la sede seleccionada
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La lista oficial de nominados para los Premios Juventud 2026 ya fue anunciada. El cantante mexicano Carín León es líder con nueve nominaciones, seguido por el colombiano Beéle y los puertorriqueños Kany García y Rauw Alejandro, todos con siete aspiraciones.
Sin embargo, otros artistas de talla mundial acumulan hasta seis nominaciones en las diferentes categorías. Estos son: Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy on the Drums, Quevedo, Romeo Santos, Xavi y Shakira, que tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 ofreció a su país un mensaje de orgullo.
Por primera vez, la ceremonia anual no se celebrará en el continente americano, sino en Europa. Será el próximo 3 de septiembre, en el Auditorio Starlite de Marbella, España. Las tres ediciones anteriores habían sido en Miami (2023), Puerto Rico (2024) y Panamá (2025).
¿Dónde ver en vivo los Premios Juventud 2026 desde EE.UU.?
El evento será transmitido para Estados Unidos a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión, a partir de las 7:00 pm ET, 6:00 pm C y 4:00 pm PT.
También habrá transmisión en vivo desde la plataforma de streaming ViX y el canal oficial de YouTube de Univision.
¿Quiénes son los nominados?
El listado completo de nominaciones tiene unas categorías principales, donde compiten los artistas de todos los géneros musicales, y luego las categorías según el género. Por ejemplo: categoría urbana, mexicana tropical, etc.
Estos son los nominados en las categorías principales de Premios Juventud 2026:
Artista Premios Juventud Femenina
- Aitana
- Ana Mena
- Anitta
- Elena Rose
- Kany García
- Karol G
- Natti Natasha
- Rosalía
- Shakira
- Joven Miko
Artista Premios Juventud Masculino
- Bad Bunny
- Carín León
- Danny Ocean
- Farruko
- Maluma
- Myke Towers
- Quevedo
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Xavi
Grupo o Dúo Favorito Del Año
- No molestar
- Gente De Zona
- Jowell y Randy
- La Oreja De Van Gogh
- Maná
- Mau y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
- Santos Bravos
La Nueva Generación Femenina
- Amaia
- Angela Leiva
- Anasofía
- Aria Vega
- Emjay
- Isadora
- Judelina
- Mafalda Cardenal
- Mar Solís
- Nic
La Nueva Generación Masculina
- Bebeshito
- Clarent
- Maldito Goldo
- Dfzm
- Dia
- Juan Duque
- Kris R.
- Maisak
- Santos Bravos
- Sebas Bárcenas
Nueva Generación Música Mexicana
- Armenta
- Chuyín
- Edgardo Núñez
- Kakalo
- Kane Rodríguez
- La Nueva Ola De La Cumbia
- Baja Clika
- Mariangela
- Omar Camacho
- Tombochio
Mi Track Favorito
- “Carita Linda” – Rauw Alejandro
- “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
- “Corazón” – Danny Ocean
- “La Perla” – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia
- “Me Está Doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández
Álbum Del Año
- ¿Dónde Es El Después? – Rawayana
- Babylon Club – Danny Ocean
- Más vale tarde que nunca – Romeo Santos y Prince Royce
- Equilibrio – Anitta
- Lamento En Baile – Daddy Yankee
- LUX – Rosalía
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Sinfónico (En Vivo) – Yandel
- Stendhal – Ozuna y Beéle
- Tropicoqueta – Karol G
Mejor Euro-Canción
- “Com Você” – Judeline y Amaia
- “Da Me” – Chica mala
- “La Graciosa” – Quevedo y Elvis Crespo
- “Lárgate” – Ana Mena
- “Moja1ta” – Lola Índigo
- “No Me Tires Flores” – Alejandro Sanz & Rels B
- “Oh Si Pudiera” – Manuel Carrasco
- “Si Juegas Conmigo (Asa25)” – Juan Magán & Abraham Mateo
- “Superestrella” – Aitana
- “Todos Estamos Bailando La Misma Canción” – La Oreja De Van Gogh
Poder femenino (Poder femenino)
- “Amiga Mía” – Karol G & Greeicy
- “Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Yuridia & Majo Aguilar
- “Choka Choka” – Anitta y Shakira
- “Cincuenta Cincuenta” – Kenia Os & Lola Indigo
- “Gabriela (Young Miko Remix)” – Katseye & Young Miko
- “Huir” – Kany García & Lia Kali
- “La Rumba Del Perdón” – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
- “Muñeca” – Bad Gyal & De La Rose
- “Muxaxa” – Tokischa & La Mas Doll
- “Te Apuesto” – Ha*Ash & María José
Colaboración Omg
- “Dai Dai” – Shakira y Burna Boy
- “Comportamiento de cumpleaños” – Bia y Young Miko
- “Damn I Love Miami” – Pitbull y Lil Jon
- “East La” – Will.I.Am y Taboo
- “Estrellitas Y Duendes feat. Sting” – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
- “Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [En vivo desde México]” – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná
- “Thootie” – Ice Spice & Tokischa
- “We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil” – Bon Jovi & Carín León
La Mezcla Perfecta
- “A Medio Vivir” – Ricky Martin & Carín León
- “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
- “La Del Proceso” – Grupo Frontera & Manuel Turizo
- “No Quiero Hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony
- “Una Noche Contigo” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes
Mejor Dance Track
- “Algo Tú” – Shakira & Beéle
- “Bai-Lala” – Abraham Mateo
- “Dando Vueltas” – Rauw Alejandro
- “Esa Diva” – Melodía
- “Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix” – Dennis, Luísa Sonza y Emilia
- “No Bailes Sola (Nsm25)” – Juan Magán & Lucho Rk
- “Polaroid” – Eladio Carrión
- “Secreto (Remix)” – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
- “Lo siento, papi” – Topic y Becky G
- “Yapaque” – Farruko, Greeicy y Steve Aoki
Afrobeat Latino Del Año
- “Bendito” – Rawayana
- “Botecito” – Juan Duque y Hamilton
- “Chévere (Premium_remix)” – Aria Vega & Ryan Castro
- “Enemigos” – Ozuna, Beéle y Ovy en la batería
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo y Gangsta
Mejor Tema En Cumbia
- “Celosa” – Ke Personajes & J Balvin
- “Con Otra” – Cazzu
- “Cuando Una Mujer” – Mariangela
- “Cumbiando” – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera
- “Prieta De Mi Vida” – Los Mirlos & Guaynaa
- “Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalía
Productor Del Año
- Andy Clay
- Bizarrap
- Casta
- Edgar Barrera
- Fux Beat
- La Paciencia
- Mag
- Nico Cotton
- Ovy a la batería
- Sky Rompiendo
Mejor Tour
- Tour Bailemos Otra Vez – Chayanne
- Gira Mundial Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- De Sonora, Para El Mundo – Carín León
- Debí Tirar Más Fotos Gira Mundial – Bad Bunny
- Tour Dinastía – Peso Pluma
- Gira Mundial Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira
- Latinaje Tour – Cazzu
- Lux Tour – Rosalía
- Gira Mejor Tarde Que Nunca – Romeo Santos y Prince Royce
- Tour Vivir Sin Aire – Maná
La ceremonia de los Premios Juventud celebra a los artistas que generan un impacto en la música internacional a través de las redes sociales y plataformas musicales. Asimismo, festeja a los jóvenes agentes de cambio que dejan huella en internet y servicios comunitarios.