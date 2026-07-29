Premios Juventud 2026: todos los nominados, fecha, horario y dónde ver en vivo la ceremonia desde EE.UU.

La ceremonia anual de los Premios Juventud se celebrará por primera vez en Europa, siendo Marbella, España, la sede seleccionada

Shakira llega a los Premios Juventud 2026 con seis nominaciones. Foto: Kevin Kane

La lista oficial de nominados para los Premios Juventud 2026 ya fue anunciada. El cantante mexicano Carín León es líder con nueve nominaciones, seguido por el colombiano Beéle y los puertorriqueños Kany García y Rauw Alejandro, todos con siete aspiraciones.

Sin embargo, otros artistas de talla mundial acumulan hasta seis nominaciones en las diferentes categorías. Estos son: Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy on the Drums, Quevedo, Romeo Santos, Xavi y Shakira, que tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 ofreció a su país un mensaje de orgullo.

Por primera vez, la ceremonia anual no se celebrará en el continente americano, sino en Europa. Será el próximo 3 de septiembre, en el Auditorio Starlite de Marbella, España. Las tres ediciones anteriores habían sido en Miami (2023), Puerto Rico (2024) y Panamá (2025).

¿Dónde ver en vivo los Premios Juventud 2026 desde EE.UU.?

El evento será transmitido para Estados Unidos a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión, a partir de las 7:00 pm ET, 6:00 pm C y 4:00 pm PT.

También habrá transmisión en vivo desde la plataforma de streaming ViX y el canal oficial de YouTube de Univision.

¿Quiénes son los nominados?

El listado completo de nominaciones tiene unas categorías principales, donde compiten los artistas de todos los géneros musicales, y luego las categorías según el género. Por ejemplo: categoría urbana, mexicana tropical, etc.

Estos son los nominados en las categorías principales de Premios Juventud 2026:

Artista Premios Juventud Femenina

Aitana

Ana Mena

Anitta

Elena Rose

Kany García

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Shakira

Joven Miko

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny

Carín León

Danny Ocean

Farruko

Maluma

Myke Towers

Quevedo

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Xavi

Grupo o Dúo Favorito Del Año

No molestar

Gente De Zona

Jowell y Randy

La Oreja De Van Gogh

Maná

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Santos Bravos

La Nueva Generación Femenina

Amaia

Angela Leiva

Anasofía

Aria Vega

Emjay

Isadora

Judelina

Mafalda Cardenal

Mar Solís

Nic

La Nueva Generación Masculina

Bebeshito

Clarent

Maldito Goldo

Dfzm

Dia

Juan Duque

Kris R.

Maisak

Santos Bravos

Sebas Bárcenas

Nueva Generación Música Mexicana

Armenta

Chuyín

Edgardo Núñez

Kakalo

Kane Rodríguez

La Nueva Ola De La Cumbia

Baja Clika

Mariangela

Omar Camacho

Tombochio

Mi Track Favorito

“Carita Linda” – Rauw Alejandro

“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís

“Corazón” – Danny Ocean

“La Perla” – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia

“Me Está Doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández

Álbum Del Año

¿Dónde Es El Después? – Rawayana

Babylon Club – Danny Ocean

Más vale tarde que nunca – Romeo Santos y Prince Royce

Equilibrio – Anitta

Lamento En Baile – Daddy Yankee

LUX – Rosalía

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Sinfónico (En Vivo) – Yandel

Stendhal – Ozuna y Beéle

Tropicoqueta – Karol G

Mejor Euro-Canción

“Com Você” – Judeline y Amaia

“Da Me” – Chica mala

“La Graciosa” – Quevedo y Elvis Crespo

“Lárgate” – Ana Mena

“Moja1ta” – Lola Índigo

“No Me Tires Flores” – Alejandro Sanz & Rels B

“Oh Si Pudiera” – Manuel Carrasco

“Si Juegas Conmigo (Asa25)” – Juan Magán & Abraham Mateo

“Superestrella” – Aitana

“Todos Estamos Bailando La Misma Canción” – La Oreja De Van Gogh

Poder femenino (Poder femenino)

“Amiga Mía” – Karol G & Greeicy

“Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Yuridia & Majo Aguilar

“Choka Choka” – Anitta y Shakira

“Cincuenta Cincuenta” – Kenia Os & Lola Indigo

“Gabriela (Young Miko Remix)” – Katseye & Young Miko

“Huir” – Kany García & Lia Kali

“La Rumba Del Perdón” – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz

“Muñeca” – Bad Gyal & De La Rose

“Muxaxa” – Tokischa & La Mas Doll

“Te Apuesto” – Ha*Ash & María José

Colaboración Omg

“Dai Dai” – Shakira y Burna Boy

“Comportamiento de cumpleaños” – Bia y Young Miko

“Damn I Love Miami” – Pitbull y Lil Jon

“East La” – Will.I.Am y Taboo

“Estrellitas Y Duendes feat. Sting” – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting

“Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [En vivo desde México]” – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná

“Thootie” – Ice Spice & Tokischa

“We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil” – Bon Jovi & Carín León

La Mezcla Perfecta

“A Medio Vivir” – Ricky Martin & Carín León

“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi

“La Del Proceso” – Grupo Frontera & Manuel Turizo

“No Quiero Hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony

“Una Noche Contigo” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes

Mejor Dance Track

“Algo Tú” – Shakira & Beéle

“Bai-Lala” – Abraham Mateo

“Dando Vueltas” – Rauw Alejandro

“Esa Diva” – Melodía

“Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix” – Dennis, Luísa Sonza y Emilia

“No Bailes Sola (Nsm25)” – Juan Magán & Lucho Rk

“Polaroid” – Eladio Carrión

“Secreto (Remix)” – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa

“Lo siento, papi” – Topic y Becky G

“Yapaque” – Farruko, Greeicy y Steve Aoki

Afrobeat Latino Del Año

“Bendito” – Rawayana

“Botecito” – Juan Duque y Hamilton

“Chévere (Premium_remix)” – Aria Vega & Ryan Castro

“Enemigos” – Ozuna, Beéle y Ovy en la batería

“La Villa” – Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Mejor Tema En Cumbia

“Celosa” – Ke Personajes & J Balvin

“Con Otra” – Cazzu

“Cuando Una Mujer” – Mariangela

“Cumbiando” – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera

“Prieta De Mi Vida” – Los Mirlos & Guaynaa

“Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalía

Productor Del Año

Andy Clay

Bizarrap

Casta

Edgar Barrera

Fux Beat

La Paciencia

Mag

Nico Cotton

Ovy a la batería

Sky Rompiendo

Mejor Tour

Tour Bailemos Otra Vez – Chayanne

Gira Mundial Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

De Sonora, Para El Mundo – Carín León

Debí Tirar Más Fotos Gira Mundial – Bad Bunny

Tour Dinastía – Peso Pluma

Gira Mundial Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Latinaje Tour – Cazzu

Lux Tour – Rosalía

Gira Mejor Tarde Que Nunca – Romeo Santos y Prince Royce

Tour Vivir Sin Aire – Maná

La ceremonia de los Premios Juventud celebra a los artistas que generan un impacto en la música internacional a través de las redes sociales y plataformas musicales. Asimismo, festeja a los jóvenes agentes de cambio que dejan huella en internet y servicios comunitarios.

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