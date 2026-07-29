Horarios de todos los partidos de la semana en la MLS: cómo ver en español en EE.UU.

La MLS disputa su última jornada antes del parón por la Leagues Cup con partidos decisivos para la lucha por los playoffs

Portland Timbers Va Por Otra Buena Semana MLS | Soom IM | Getty Images vía AFP

La MLS afronta un fin de semana determinante con la última jornada antes del receso por la Leagues Cup 2026 que enfrenta a equipos de MLS con los de Liga MX.

Entre el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, los equipos buscarán sumar puntos clave en la pelea por los puestos de playoffs.

Esta fecha llega apenas unos días después del MLS All-Star Game y justo antes de la Leagues Cup que así podrás disfrutar en los Estados Unidos.

Para los aficionados latinos en Estados Unidos, será una agenda repleta de encuentros atractivos, con varios choques directos entre aspirantes al título y equipos que todavía luchan por mantenerse con vida en la temporada.

Inter Miami, Vancouver y el Clásico de Cascadia encabezan la cartelera

El partido que más miradas atraerá el sábado será Inter Miami CF vs. Columbus Crew SC.

El conjunto de Florida llega instalado entre los mejores equipos de la Conferencia Este gracias al poder ofensivo de una plantilla encabezada por Lionel Messi quien sigue de descanso tras el Mundial, Luis Suárez y la reciente llegada de Casemiro a la plantilla.

Del otro lado estará un Columbus necesitado de puntos para acercarse a la zona de clasificación, por lo que se espera un duelo intenso desde el primer minuto.

Otro encuentro imperdible será Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC, un choque entre dos candidatos al liderato del Oeste.

Ambos llegan igualados en puntos y saben que una victoria podría representar una ventaja importante rumbo al cierre de la temporada regular.

El fortín de Vancouver y el poder ofensivo de LAFC prometen uno de los mejores partidos del fin de semana.

La jornada también ofrecerá una nueva edición del Clásico de Cascadia entre Portland Timbers y Seattle Sounders, una de las rivalidades más tradicionales del fútbol norteamericano.

El antecedente inmediato favorece a Portland, que goleó 5-1 a Seattle hace apenas unas semanas, por lo que los visitantes buscarán revancha en un partido cargado de tensión y orgullo regional.

New York City abre una fecha decisiva para los playoffs

La actividad comenzará el viernes por la noche con New York City FC recibiendo a Toronto FC en el Yankee Stadium. Los neoyorquinos intentarán consolidarse entre los primeros lugares de la Conferencia Este, mientras que Toronto afronta uno de sus últimos intentos por mantenerse con opciones matemáticas de acercarse a la pelea por la postemporada.

Además del atractivo deportivo, esta jornada obligará a varios entrenadores a administrar cuidadosamente la carga física de sus plantillas. La cercanía del inicio de la Leagues Cup convierte este fin de semana en una prueba de estrategia, rotaciones y manejo de minutos para las principales figuras de la liga.

Horarios de todos los partidos y dónde verlos en Estados Unidos (CT, ET y PT)

Los partidos de esta semana en la MLS se puede ver en Estados Unidos a través de Apple TV.

Viernes 31 de julio

New York City FC vs. Toronto FC — 6:30 p.m. CT | 7:30 p.m. ET | 4:30 p.m. PT

Sábado 1 de agosto

6:30 p.m. CT | 7:30 p.m. ET | 4:30 p.m. PT

FC Cincinnati vs. San Jose Earthquakes

New York Red Bulls vs. Orlando City SC

D.C. United vs. Nashville SC

CF Montréal vs. New England Revolution

Inter Miami CF vs. Columbus Crew SC

Philadelphia Union vs. Atlanta United FC

Vancouver Whitecaps FC vs. Los Angeles FC

7:30 p.m. CT | 8:30 p.m. ET | 5:30 p.m. PT

St. Louis CITY SC vs. Real Salt Lake

Sporting Kansas City vs. Houston Dynamo FC

Minnesota United FC vs. San Diego FC

Chicago Fire FC vs. Charlotte FC

8:30 p.m. CT | 9:30 p.m. ET | 6:30 p.m. PT

Colorado Rapids vs. Austin FC

9:30 p.m. CT | 10:30 p.m. ET | 7:30 p.m. PT

Portland Timbers vs. Seattle Sounders FC

LA Galaxy vs. FC Dallas

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