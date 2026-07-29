México vs Guatemala sub 20: las jóvenes promesas que marcarán el duelo del Premundial de Concacaf

El partido definirá al líder del Grupo B y reunirá a varios futbolistas con proyección internacional que buscan consolidarse en este torneo

Camberos y Ávila, jugadores a seguir del México vs Guatemala sub 20 / Claro Sports

El duelo entre México y Guatemala sub 20 por el Premundial de Concacaf 2026 no solo pondrá en juego el liderato del Grupo B, sino que también ofrecerá una vitrina para varias de las mayores promesas del fútbol de la región. El encuentro se disputará este jueves 30 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con ambos equipos buscando dar un paso firme hacia la siguiente ronda del torneo clasificatorio.

Antes de hablar de las figuras que podrían robarse los reflectores, la selección mexicana tendrá que afrontar una baja sensible. Santiago Sandoval quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una lesión en el partido contra Costa Rica, una ausencia que obligó al cuerpo técnico a reajustar el funcionamiento del equipo. Aunque el Tri ha respondido con dos victorias consecutivas, la pérdida de uno de sus elementos más importantes abre la puerta para que otros jóvenes asuman mayor protagonismo.

Las promesas de México sub 20 a seguir

México llega como líder del grupo con seis puntos gracias a sus triunfos por 2-0 sobre Antigua y Barbuda y Costa Rica. En ataque, Hugo Camberos, delantero de Chivas, atraviesa un gran momento tras marcar en los dos primeros partidos del campeonato. Su movilidad, capacidad para atacar los espacios y contundencia frente al arco lo convierten en la principal referencia ofensiva del conjunto dirigido por Eduardo Arce.

En el mediocampo destaca Diego Reyes, futbolista del Flamengo y único jugador de la convocatoria mexicana que milita en el extranjero. Su experiencia en Brasil le permite aportar equilibrio, salida limpia desde el fondo y llegada al área rival. Bajo los tres palos también ha surgido una figura importante: Cristo Navarrete, hijo del exarquero americanista Armando Navarrete, quien respondió con seguridad cuando sustituyó a Sebastián Liceaga y firmó una espectacular atajada frente a Los Ticos para mantener el arco en cero.

Otro nombre que comienza a llamar la atención es Henrique Simeone Koifman, mediocampista defensivo del Botafogo. Nacido en Río de Janeiro, el futbolista pudo representar a Brasil o Portugal, pero decidió vestir la camiseta de México en honor a las raíces de su padre. Con apenas 19 años, ya firmó contrato profesional con el club brasileño hasta 2028 y es considerado uno de los proyectos más interesantes del balompié mexicano a futuro.

Guatemala también presume talento internacional

La selección guatemalteca llega con una generación que combina futbolistas de la liga local con nueve que han desarrollado carreras fuera del país centroamericano. El nombre más conocido es Marvin Ávila, delantero del São Paulo FC que ya debutó con la selección absoluta y representa la principal amenaza ofensiva chapina gracias a su velocidad y capacidad goleadora.

Junto a él sobresale Julio Ramos, atacante del Gimnastic de Tarragona de España, quien ya anotó en la goleada sobre Antigua y Barbuda, además del defensor Jeffrey Interiano, formado en las categorías inferiores del New York City FC de la MLS, y Jeferson Ruano, elemento del conjunto juvenil del CD Tenerife de España. La presencia de jugadores desarrollados en clubes internacionales refleja el crecimiento del fútbol guatemalteco en categorías juveniles.

Más allá del resultado, el partido entre México y Guatemala sub 20 servirá como escaparate para futbolistas que buscan consolidarse en clubes importantes y dar el salto a las selecciones mayores. Mientras al Tri le basta un empate para asegurar el primer lugar del Grupo B, Guatemala necesita una victoria para aspirar al liderato. Será un duelo donde el presente importa, pero el futuro de ambos equipos también estará sobre el césped.

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