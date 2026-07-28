Leagues Cup: Charlotte vs Pumas, ¿dónde comprar boletos para el partido?

Conoce las plataformas oficiales, los precios estimados y todo lo que debes saber para asegurar tu entrada al duelo en Charlotte

Estás a tiempo para conseguir tus boletos para el partido / Cortesía Toluca FC

La Leagues Cup 2026 comenzará con un atractivo enfrentamiento entre Charlotte FC y Pumas, un duelo que promete una gran asistencia de aficionados tanto de la MLS como de la Liga MX. Si planeas apoyar al equipo universitario desde las tribunas, ya puedes adquirir tus entradas a través de distintas plataformas oficiales y de reventa autorizadas.

El encuentro se disputará el martes 4 de agosto de 2026 en el Bank of America Stadium de Charlotte, en donde también se llevará a cabo el MLS All Star Game. El silbatazo inicial está programado para las 5:00 p.m. (ET), en un partido correspondiente a la primera jornada de la Fase Uno del torneo, donde ambos clubes buscarán comenzar con el pie derecho.

¿Dónde comprar boletos para Charlotte vs Pumas de la Leagues Cup?

Los boletos están disponibles en Ticketmaster, la plataforma oficial de venta para este partido. También pueden adquirirse desde el sitio web de la Leagues Cup, que redirige a los canales autorizados de compra, así como en el sitio oficial de Charlotte FC, donde además suelen anunciarse preventas y promociones para algunos encuentros.

Quienes busquen más opciones pueden recurrir a plataformas de reventa autorizadas como StubHub, SeatGeek, Vivid Seats y TickPick, que ofrecen distintos sectores del estadio y disponibilidad actualizada conforme aumenta la demanda. Como en cualquier evento de alta convocatoria, los precios pueden cambiar dependiendo del momento de la compra y la ubicación elegida.

En cuanto al costo de las entradas, los precios estimados comienzan entre 39 y 40 dólares en las zonas más económicas y pueden superar los 135 dólares para localidades cercanas al terreno de juego o áreas preferenciales. En los mercados de reventa también es posible encontrar boletos desde aproximadamente 30 dólares, aunque las tarifas finales varían según la oferta disponible.

Para los aficionados de Pumas que viajarán desde otras ciudades de EE.UU. o desde México, comprar con anticipación puede representar una mejor oportunidad para conseguir asientos juntos y evitar incrementos de precio conforme se acerque la fecha del encuentro. Además, el Bank of America Stadium suele registrar una importante presencia de seguidores del fútbol mexicano en este tipo de competencias.

El debut de Pumas en la Leagues Cup genera expectativas por el inicio de una nueva etapa bajo la dirección técnica de Esteban Solari, mientras que Charlotte FC intentará hacer valer su condición de local. Con ambos equipos decididos a sumar sus primeros puntos del torneo, se espera un ambiente de fiesta en uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural.

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