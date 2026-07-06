EE.UU., el último anfitrión del Mundial 2026 con vida: qué significa para el país

La selección estadounidense mantiene viva la ilusión de llegar lejos en casa, un logro que pocos países organizadores han conseguido en la historia del torneo

La afición de EE.UU. tiene fe en su equipo / Jamie Squire / Getty Images via AFP

EE.UU. es el último anfitrión con vida en el Mundial 2026, un hecho que tiene un enorme significado deportivo y simbólico. Mientras los otros países organizadores quedaron eliminados, la selección estadounidense continúa en competencia y mantiene viva la posibilidad de protagonizar una campaña histórica frente a su afición.

La condición de EE.UU. como último anfitrión con vida en el Mundial 2026 también representa una validación del crecimiento futbolístico del país. No solo organiza la Copa del Mundo junto con México y Canadá, sino que también demuestra que puede competir contra algunas de las mejores selecciones del planeta. El próximo reto será mantener esa ilusión frente a Bélgica.

¿Qué significa que EE.UU. sea el último anfitrión con vida en el Mundial 2026?

Ser el último anfitrión con vida en el Mundial 2026 significa que EE.UU. es el único país sede que sigue disputando el torneo. Esto mantiene abierta la posibilidad de que un anfitrión alcance las rondas decisivas, algo que no siempre sucede en la historia de la Copa del Mundo. Además, el avance del equipo mantiene llenos los estadios, incrementa el interés de los aficionados y fortalece el ambiente mundialista en las ciudades sede.

La historia demuestra que jugar como local no garantiza el éxito. Sudáfrica, en 2010, y Qatar, en 2022, quedaron eliminados en la fase de grupos, mientras que Brasil, en 2014, y Alemania, en 2006, alcanzaron las semifinales sin levantar el trofeo. Por eso, el recorrido de EE.UU. en el Mundial 2026 tiene un valor especial y alimenta la expectativa de que el anfitrión pueda romper esa tendencia.

El impacto también trasciende lo deportivo. Si EE.UU. sigue avanzando en el Mundial 2026, el fútbol podría consolidarse aún más como uno de los deportes con mayor crecimiento en el país. Una buena actuación impulsaría el interés por las ligas nacionales, atraería nuevos aficionados y reforzaría el desarrollo del deporte a largo plazo.

Ahora, toda la atención está puesta en el duelo contra Bélgica. Una victoria permitiría que EE. UU. continúe como el último anfitrión con vida en el Mundial 2026 y aumentaría las posibilidades de firmar la mejor actuación de su historia reciente en una Copa del Mundo.

Si el equipo logra seguir avanzando, el Mundial 2026 será recordado no solo por ser el torneo más grande de la historia, sino también porque EE.UU., el último anfitrión con vida, convirtió la localía en una oportunidad real para competir por el título. Esta historia ya se ha convertido en uno de los grandes temas del campeonato y mantiene la ilusión intacta entre los aficionados.

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