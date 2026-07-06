Memo Ochoa: “Fue el mayor privilegio de mi vida, te amo México”
México cayó 3 goles por 2 ante Inglaterra en su intento de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Tras la derrota, el legendario portero del Tri y el resto de los jugadores se mostraron inconsolables
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A medida que la selección mexicana iba creciendo en su desempeño ante los rivales, inevitablemente también iba en aumento la ilusión de los aficionados y de los propios protagonistas del juego.
Tras el silbatazo final del árbitro, se pudieron ver las incontrolables lágrimas de Guillermo Ochoa, quien se estaría despidiendo como portero de la escuadra nacional oficialmente.
Ante un Estadio Azteca que lució pletórico y vestido de verde, Memo protagonizó uno de los momentos por de más emotivos, al quitarse sus tacos y plantarlos en medio de la cancha de sus amores.
Un día después y con la derrota poco más digerida, Ochoa se tomó un tiempo para compartir con sus seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram, ahí dedicó unas líneas en agradecimiento al apoyo de la afición.
“Por México, todo. Fue el mayor privilegio de mi vida. Gracias por hacernos vibrar, por creer, por acompañarnos siempre. Te amo, México”, se puede leer en el mensaje del arquero.
Con la camiseta del Tri, Francisco Guilermo Ocha Magaña, disputó 153 partidos y recibió 154 goles.
Así como el legendario guardameta, también se pudo ver el sufrimiento y desconsuelo de Gilberto Mora, el más pequeño del equipo; Mateo Chávez, quien corrió a fundirse en un abrazo con su padre Paulo César ‘el Tilón’ Chávez en su intento de reconfortase ante la dolorosa derrota.
Otros más que no pudieron contener las lágrimas fueron Edson Álvarez e Israel Sánchez. También se pudo observar visiblemente tristes a Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.
En su búsqueda por un boleto a los cuartos de final, México cayó 3 goles por 2 ante una imbatible Inglaterra, escuadra que en la siguiente fase del torneo enfrentará a Noruega tras derrotar a Brasil en el primer juego del día.