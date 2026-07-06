Memo Ochoa: “Fue el mayor privilegio de mi vida, te amo México”

México cayó 3 goles por 2 ante Inglaterra en su intento de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Tras la derrota, el legendario portero del Tri y el resto de los jugadores se mostraron inconsolables

Sería el último partido de Ochoa con el Tri | Reuters

A medida que la selección mexicana iba creciendo en su desempeño ante los rivales, inevitablemente también iba en aumento la ilusión de los aficionados y de los propios protagonistas del juego.

Tras el silbatazo final del árbitro, se pudieron ver las incontrolables lágrimas de Guillermo Ochoa, quien se estaría despidiendo como portero de la escuadra nacional oficialmente.

Merecías un mejor final, leyenda, pero te vas como los grandes. ¡Por siempre, DON GUILLERMO OCHOA! 🇲🇽🐐#ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/2klJvjIa0b — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 6, 2026

Ante un Estadio Azteca que lució pletórico y vestido de verde, Memo protagonizó uno de los momentos por de más emotivos, al quitarse sus tacos y plantarlos en medio de la cancha de sus amores.

Memo, en un momento emotivo en el Azteca | Alejandra Suárez

Un día después y con la derrota poco más digerida, Ochoa se tomó un tiempo para compartir con sus seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram, ahí dedicó unas líneas en agradecimiento al apoyo de la afición.

“Por México, todo. Fue el mayor privilegio de mi vida. Gracias por hacernos vibrar, por creer, por acompañarnos siempre. Te amo, México”, se puede leer en el mensaje del arquero.

El sentido mensaje de Ochoa | IG @yosoy8a

Con la camiseta del Tri, Francisco Guilermo Ocha Magaña, disputó 153 partidos y recibió 154 goles.

Así como el legendario guardameta, también se pudo ver el sufrimiento y desconsuelo de Gilberto Mora, el más pequeño del equipo; Mateo Chávez, quien corrió a fundirse en un abrazo con su padre Paulo César ‘el Tilón’ Chávez en su intento de reconfortase ante la dolorosa derrota.

Tilón Chávez, también fue seleccionado nacional | Alejandra Suárez

Otros más que no pudieron contener las lágrimas fueron Edson Álvarez e Israel Sánchez. También se pudo observar visiblemente tristes a Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Quiñones y Fidalgo tampoco ocultaron su tristeza | Alejandra Suárez

En su búsqueda por un boleto a los cuartos de final, México cayó 3 goles por 2 ante una imbatible Inglaterra, escuadra que en la siguiente fase del torneo enfrentará a Noruega tras derrotar a Brasil en el primer juego del día.

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