La regla que permite jugar a Balogun y que la FIFA ya aplicó con Cristiano Ronaldo

La FIFA aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario para que Folarin Balogun pueda jugar con Estados Unidos ante Bélgica

Folarin Balogun fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina. Foto: Jamie Squire / AFP

Polémica con Folarin Balogun. La FIFA aplicó el artículo 27 de su Código Disciplinario para que el futbolista de Estados Unidos pueda estar en el duelo de octavos de final contra Bélgica. Aunque ha sido una decisión controversial, ya tiene un precedente con Cristiano Ronaldo y es reciente.

Dicha normativa permite suspender total o parcialmente la implementación de una medida disciplinaria en el campo bajo un periodo de prueba. Esto significa que, aunque la roja de Balogun es irrevocable, ha sido puesta bajo un periodo de prueba que puede extenderse hasta cuatro años.

Asimismo, el artículo señala que si el jugador estadounidense “comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares” la FIFA puede revocar la suspensión y ejecutar la sanción inmediatamente.

The foul by Folarin Balogun. You be the judge.



Red card or not? 👇🏼 pic.twitter.com/EMLwyCu7Tv — Mr Gerald 👑 (@Mr_Gerrie01) July 6, 2026

El precedente de la FIFA con Cristiano Ronaldo

Si bien ha causado polémica en redes sociales, incluyendo una apelación de Bélgica, Cristiano Ronaldo ya se benefició del artículo 27 que aplica el principal rector del fútbol mundial.

En noviembre de 2025, durante un partido de eliminatorias europeas, “CR7” fue expulsado con tarjeta roja directa tras dar un codazo a un rival de Irlanda y recibió tres partidos de sanción. Sin embargo, luego de cumplir su primera ausencia (frente a Armenia), la FIFA aplicó la regla y puso los otros dos juegos bajo un periodo de prueba de un año.

A Cristiano Ronaldo le correspondía perderse los dos primeros duelos del Mundial 2026, es decir, ante RD Congo y Uzbekistán. No obstante, la FIFA argumentó que el portugués debía mantener un juego limpio, permitiendo que empezara la Copa del Mundo.

Donald Trump llamó al presidente de la FIFA por el caso Balogun

Durante un pronunciamiento ante los medios, Donald Trump reconoció este lunes que se comunicó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la tarjeta roja que recibió Folarin Balogun.

“Hablé con Gianni… Vi la jugada, soy una persona que ama los deportes, era un gran atleta y los entiendo muy bien, muy bien. Eso no era falta, eso no era siquiera una infracción. Eran dos tipos corriendo a máxima velocidad que chocaron entre ellos… Entonces sí, pedí una revisión de la FIFA”, comentó el presidente de Estados Unidos.

Trump explicó que desde el primer momento consideró que la expulsión había sido un error y dijo que la acción nunca debió ser tarjeta roja.

Desde el momento en que Falogun vio la roja, usuarios en redes sociales también empezaron a comparar la falta con la de Messi ante Argelia. El parecido de ambas jugadas provocó opiniones divididas, pero la mayoría afirmaba que el “10” debió ser expulsado, al igual que el estadounidense.

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