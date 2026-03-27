¡Se acaba el tiempo! Fecha límite para pagar la Tenencia Edomex 2026 con descuento del 100%

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a cumplir en tiempo y forma para evitar cargos adicionales y aprovechar el beneficio fiscal disponible este año

Conoce la fecha límite para tener el descuento en la tenencia | Reuters

El plazo para obtener el subsidio total en el pago de la tenencia vehicular 2026 en el Estado de México está por vencer, y miles de automovilistas aún no han realizado el trámite. Las autoridades estatales reiteraron el llamado a cumplir en tiempo y forma para evitar cargos adicionales y aprovechar el beneficio fiscal disponible este año.

El programa de subsidio del 100% en la tenencia busca incentivar el cumplimiento oportuno, pero está sujeto a ciertos requisitos y condiciones que deben cumplirse estrictamente. De no hacerlo, los contribuyentes podrían enfrentar recargos, multas e incluso restricciones administrativas en sus vehículos.

¿Cómo pagar la Tenencia 2026 en el Edomex con el 100 por ciento de descuento? Pasos y requisitos

Para acceder al subsidio del 100% en la tenencia 2026, los propietarios deben cumplir con requisitos específicos establecidos por el gobierno estatal. Entre los principales se encuentran:

Ser persona física residente en el Estado de México

Estar al corriente en pagos de tenencias anteriores

El valor del vehículo no debe exceder los límites establecidos

Contar con tarjeta de circulación vigente

Pagar el refrendo anual correspondiente

El proceso de pago es sencillo y puede realizarse en línea o de manera presencial:

Ingresar al portal oficial de servicios al contribuyente Capturar el número de placa del vehículo Verificar los datos y generar la línea de captura Realizar el pago en línea o en centros autorizados Guardar el comprobante como respaldo

Cumplir con estos pasos garantiza la aplicación automática del subsidio, evitando el cobro de la tenencia.

¿Cuál es la fecha límite para pagar la tenencia con el subsidio?

La fecha límite para obtener el subsidio del 100% en la tenencia Edomex 2026 es el 31 de marzo de 2026. Después de este día, el beneficio desaparecerá automáticamente, sin posibilidad de prórroga, según han informado autoridades fiscales.

Se recomienda no esperar hasta el último momento, ya que la alta demanda en plataformas digitales y bancos puede generar retrasos o fallas en el sistema.

¿Qué pasa si no pago la tenencia a tiempo? Recargos y multas

No cumplir con el pago dentro del plazo establecido implica consecuencias económicas importantes. Entre ellas destacan:

Cobro total de la tenencia sin subsidio

Recargos por mora acumulados mensualmente

Multas administrativas

Posibles restricciones para realizar trámites vehiculares, como verificación o cambio de propietario

Además, el adeudo puede afectar el historial fiscal del contribuyente, complicando gestiones futuras.

¿De cuánto sería el pago de la tenencia de mi auto sin el descuento?

El monto de la tenencia sin subsidio varía dependiendo del valor, modelo y características del vehículo. En términos generales:

Autos económicos pueden pagar un aproximado de 3,000 pesos, ya que depende de cada modelo de coche

Vehículos de gama media pueden superar los 7,000 pesos dependiendo también del modelo

Autos de lujo o recientes pueden alcanzar cifras considerablemente más altas

Por ello, aprovechar el subsidio representa un ahorro significativo para los automovilistas, especialmente en un contexto económico donde cada gasto cuenta.

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