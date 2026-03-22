Semana Santa 2026: ¿En qué fecha caen los días santos y son descansos oficiales?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo en México, los días de Semana Santa no están considerados como descanso obligatorio

En el 2026, la Semana Santa se celebrará en el mes de abril | Reuters

La Semana Santa es uno de los periodos más relevantes del calendario en México, tanto por su significado religioso como por su impacto en actividades laborales, escolares y turísticas. Cada año, miles de personas se preparan para estos días, ya sea para participar en celebraciones o para tomar un descanso.

En este 2026, la Semana Santa se celebrará durante el mes de abril, y como es habitual, genera dudas entre trabajadores y estudiantes sobre si estos días son considerados de descanso obligatorio. Aunque muchas personas suelen tomarlos como vacaciones, la realidad es que la ley establece condiciones específicas.

¿En qué fechas caen los días santos este 2026?

En 2026, los días más importantes de la Semana Santa se celebrarán en las siguientes fechas:

Domingo de Ramos | 29 de marzo

Jueves Santo | 2 de abril

Viernes Santo | 3 de abril

Sábado de Gloria | 4 de abril

Domingo de Resurrección | 5 de abril

Estas fechas corresponden a las principales conmemoraciones del calendario católico. El Jueves Santo recuerda la Última Cena, el Viernes Santo la crucifixión de Jesucristo, mientras que el Sábado de Gloria marca el periodo de reflexión previo a la resurrección, que se celebra el Domingo de Pascua.

Semana Santa 2026: ¿Los días santos son de descanso obligatorio?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México, los días de Semana Santa no están considerados como descanso obligatorio. Esto significa que, en términos legales, el jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026 sí se trabajan, a menos que el empleador decida otorgarlos como días libres o se pidan a cuenta de vacaciones.

Sin embargo, en la práctica, muchas empresas, escuelas e instituciones públicas suelen otorgar estos días como descanso, especialmente el Jueves y Viernes Santo, lo que genera la percepción de que se trata de un periodo oficial de vacaciones. En el caso del calendario escolar, la Secretaría de Educación Pública sí contempla vacaciones para estudiantes durante estas fechas.

En caso de trabajar durante estos días, los empleados no tienen derecho a un pago adicional, como ocurre con los días festivos oficiales. Esto solo aplica para fechas establecidas en la ley, como el 1 de enero, 16 de septiembre o 25 de diciembre.

Por ello, es importante que los trabajadores consulten directamente con su empresa o contrato laboral para confirmar si tendrán descanso. Cada organización puede definir su propio esquema, lo que explica por qué algunas personas sí disfrutan de estos días libres y otras no.

Aunque la Semana Santa 2026 es un periodo ampliamente aprovechado para descansar o viajar, legalmente no es un puente obligatorio en México, por lo que su aplicación depende de cada centro de trabajo o institución.

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