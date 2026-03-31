Posibles alineaciones del Independiente Santa Fe vs Llaneros por la Liga BetPlay 2026-I
El Estadio Nemesio Camacho El Campín abre sus puertas para la disputa de la jornada 15 de la Liga BetPlay 2026-I.
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Independiente Santa Fe quiere ser parte de los playoffs, tras llevar 4 campeonatos consecutivos en ser parte de las semifinales, el ‘Cardenal’ no quiere fracasar y también va por la estrella de mitad de año. No obstante al frente tiene a un duro rival, Llaneros viene de rescatar un empate y busca puntos en Bogotá.
Posible alineación de Independiente Santa Fe para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo, Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yílmar Velásquez, Daniel Torres, Jhojan Torres; Luis Palacios, Hugo Rodallega y Ómar Fernández.
Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Alejandro Morález, Francisco Meza, Juan David Pertuz, Kevin Rincón; Dennys Quintero, Néider Ospina, Kevin Caicedo; Luis Miranda, Carlos Barreiro y Jhon Vásquez.
¿Cómo y dónde ver Independiente Santa Fe vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
El partido en el Estadio El Campín de Bogotá se programó para este miércoles 1 de abril y la pelota empieza a rodar a las 06:20 de la tarde. El canal de pago adicional de Win Sports+ o la plataforma de streaming de Win Play serán las opciones para verlo.
En Claro Sports puede seguir todas las emociones del duelo entre ‘Cardenales’ y el equipo de la media Colombia con un completo minuto a minuto.
Últimos partidos de Independiente Santa Fe
- 27.03.2026 | Atlético Bucaramanga 1-2 Santa Fe.
- 23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín.
- 18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe.
- 14.03.2026 | Santa Fe 1-1 Alianza.
- 25.02.2026 | Santa Fe 1-2 Atlético Nacional.
Últimos partidos de Llaneros
- 30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas.
- 25.03.2026 | América de Cali 0-0 Llaneros | Fecha 13.
- 17.03.2026 | Llaneros 2-2 Cúcuta | Fecha 12.
- 13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros | Fecha 11.
- 09.03.2026 | Llaneros 2-0 Jaguares | Fecha 16 (reprogramado).
¿Quiénes son los árbitros?
- Juez central: Carlos Márquez.
- Asistente 1: Carlos Zemanate.
- Asistente 2: Freddy Garcés.
- Cuarto árbitro: Camilo Portela.
- VAR: Jhon Perdomo.
- AVAR: Mary Blanco.