Posibles alineaciones del Independiente Santa Fe vs Llaneros por la Liga BetPlay 2026-I

El Estadio Nemesio Camacho El Campín abre sus puertas para la disputa de la jornada 15 de la Liga BetPlay 2026-I.

Posibles formaciones Santa Fe Vs Llaneros / Claro Sports.

Independiente Santa Fe quiere ser parte de los playoffs, tras llevar 4 campeonatos consecutivos en ser parte de las semifinales, el ‘Cardenal’ no quiere fracasar y también va por la estrella de mitad de año. No obstante al frente tiene a un duro rival, Llaneros viene de rescatar un empate y busca puntos en Bogotá.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo, Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yílmar Velásquez, Daniel Torres, Jhojan Torres; Luis Palacios, Hugo Rodallega y Ómar Fernández.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Alejandro Morález, Francisco Meza, Juan David Pertuz, Kevin Rincón; Dennys Quintero, Néider Ospina, Kevin Caicedo; Luis Miranda, Carlos Barreiro y Jhon Vásquez.

¿Cómo y dónde ver Independiente Santa Fe vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El partido en el Estadio El Campín de Bogotá se programó para este miércoles 1 de abril y la pelota empieza a rodar a las 06:20 de la tarde. El canal de pago adicional de Win Sports+ o la plataforma de streaming de Win Play serán las opciones para verlo.

En Claro Sports puede seguir todas las emociones del duelo entre ‘Cardenales’ y el equipo de la media Colombia con un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

27.03.2026 | Atlético Bucaramanga 1-2 Santa Fe.

23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín.

18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe.

14.03.2026 | Santa Fe 1-1 Alianza.

25.02.2026 | Santa Fe 1-2 Atlético Nacional.

Últimos partidos de Llaneros

30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas.

25.03.2026 | América de Cali 0-0 Llaneros | Fecha 13.

17.03.2026 | Llaneros 2-2 Cúcuta | Fecha 12.

13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros | Fecha 11.

09.03.2026 | Llaneros 2-0 Jaguares | Fecha 16 (reprogramado).

¿Quiénes son los árbitros?

Juez central: Carlos Márquez.

Asistente 1: Carlos Zemanate.

Asistente 2: Freddy Garcés.

Cuarto árbitro: Camilo Portela.

VAR: Jhon Perdomo.

AVAR: Mary Blanco.

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