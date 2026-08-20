Vinculación de Líneas Telefónicas: estos son los números que deben registrarse antes del 31 de agosto

La CRT fijó fechas de agosto a diciembre según el último dígito del celular; las líneas de prepago que incumplan pueden perder el servicio temporalmente

La vinculación de líneas telefónicas avanza en México. | Reuters

La Vinculación de Líneas Telefónicas en México entró en una nueva etapa durante agosto de 2026. Los usuarios de líneas móviles de prepago o recarga que todavía no hayan asociado su número con una persona deberán revisar el último dígito de su teléfono, ya que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció fechas límite distintas entre agosto y diciembre.

Para este cierre de mes, la fecha que debe tenerse en cuenta es el 31 de agosto de 2026. De acuerdo con el calendario oficial, ese día vence el plazo para los números celulares cuya terminación sea 1. Las líneas que terminan en 0 tuvieron como fecha límite el pasado 15 de agosto, por lo que sus usuarios deben regularizar su situación si todavía no realizaron el proceso.

El trámite consiste en asociar una línea móvil con la identidad de su titular. La CRT explica que el objetivo es eliminar el anonimato de números que pueden utilizarse para fraudes, extorsiones u otros delitos cometidos a través del teléfono. El registro se realiza directamente con las compañías telefónicas y no ante una oficina del gobierno.

Es importante señalar que el calendario está enfocado en líneas de prepago o recarga que todavía no cuentan con vinculación. Los usuarios con un plan de pospago no necesitan hacer un nuevo registro si su línea ya quedó asociada a su nombre desde la contratación del servicio, según la información publicada por la CRT.

La modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece además que, después de cada fecha límite, las compañías deberán deshabilitar las líneas que continúen sin un titular vinculado dentro de un plazo máximo de 72 horas.

¿Cuáles son los números de teléfono que deben de registrarse antes del 31 de agosto?

Los usuarios que deben prestar atención a la fecha del 31 de agosto son aquellos cuyo número celular termina en 1. La propia plataforma de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones muestra el aviso para estas líneas y establece esa fecha como el límite correspondiente.

Por ejemplo, si un teléfono termina en …451, …781 o …001, entra en el grupo cuya fecha límite es el 31 de agosto. No importan los primeros nueve dígitos para determinar el plazo: el calendario toma como referencia el último número de la línea móvil.

En el caso de los teléfonos que terminan en 0, el plazo concluyó el 15 de agosto. Por ello, una persona con un número que termine en cero y que todavía no tenga vinculada su línea debe completar el procedimiento para recuperar o mantener todos los servicios disponibles.

El Informador también señala que durante la segunda parte de agosto la atención se concentra en las líneas cuya terminación es 1 y que las empresas telefónicas deben enviar avisos a los usuarios afectados antes del vencimiento.

Vinculación de Líneas Telefónicas: está es la fecha límite, según el número de terminación

La CRT distribuyó el proceso entre agosto y diciembre de 2026 para que no todas las líneas pendientes tengan que realizar el trámite al mismo tiempo. El calendario oficial, según el último dígito del número telefónico, queda de la siguiente forma:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026

Terminación 1: 31 de agosto de 2026

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

Terminación 4: 15 de octubre de 2026

Terminación 5: 31 de octubre de 2026

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

Esto significa que no todas las personas tienen hasta el 31 de diciembre. Cada línea cuenta con una fecha específica. Un celular terminado en 2, por ejemplo, deberá quedar vinculado a más tardar el 15 de septiembre, mientras uno terminado en 7 tendrá como límite el 30 de noviembre.

Las compañías también tienen la obligación de enviar mensajes SMS a las líneas habilitadas que todavía no cuenten con vinculación. El DOF establece que esos avisos deben enviarse dos veces por semana y todos los días durante los siete días previos al vencimiento correspondiente.

Para completar el procedimiento, la CRT permite hacerlo desde el teléfono a través del portal de la compañía o de forma presencial en un centro de atención. En el proceso remoto se solicita ingresar el número, presentar una identificación vigente y comprobar la identidad con la cámara del dispositivo. El registro es gratuito.

Vinculación de Líneas Telefónicas 2026: ¿Qué pasa si no registro mi celular?

No completar la vinculación antes de la fecha que corresponde puede provocar la suspensión temporal de la línea. El acuerdo publicado en el DOF indica que, una vez vencido el plazo, la compañía deberá avisar al usuario por SMS que el servicio será deshabilitado dentro de las siguientes 72 horas.

La suspensión afecta los servicios habituales de la línea. La CRT informó que los números sin vincular podrán conservar funciones limitadas, como llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana y comunicación con la propia empresa telefónica, además de recibir alertas relacionadas con sismos.

Esto no significa que el usuario pierda de manera definitiva su número. Una vez que complete la vinculación, la empresa telefónica podrá restablecer las llamadas, mensajes y datos móviles. La plataforma oficial de la CRT señala que la suspensión permanece hasta que se complete el procedimiento.

Otro punto que puede generar dudas es el tipo de línea al que aplica el proceso. La CRT especifica que las líneas de prepago o recarga son las que deben realizar este registro. Si una persona cuenta con un plan de renta o pospago, no requiere repetir el trámite cuando su número ya está asociado a su identidad desde la contratación.

Para quienes tienen más de un celular, una persona física puede registrar hasta 10 líneas, de acuerdo con las preguntas frecuentes de la CRT. Los menores de edad no pueden realizar directamente el procedimiento; en esos casos, corresponde a sus padres o tutores efectuar el registro.

Por ahora, el siguiente plazo que deben tener presente los usuarios es el 31 de agosto de 2026 para las líneas terminadas en 1. Después continuará el calendario con los números que finalizan en 2, cuya fecha límite será el 15 de septiembre.

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