¿Quiénes son los beneficiaros de Bienestar que reciben hasta $24,000 en septiembre 2026? Consulta lista y fecha de pago

El programa federal entrega apoyos desde 7 mil 300 y hasta 24 mil pesos según superficie, cultivo y producción registrada

Así luce la tarjeta del Banco Bienestar | X: @bbienestarmx

Los Programas para el Bienestar continuarán con la dispersión de recursos durante septiembre de 2026 y uno de los apoyos que tendrá depósitos pendientes es Producción para el Bienestar, dirigido a productores agrícolas y apícolas de pequeña y mediana escala en México. Para este año, el programa contempla un pago anual que puede llegar hasta los 24 mil pesos, dependiendo del cultivo, la superficie registrada y el tipo de producción.

Aunque las reglas originales de 2026 contemplaban apoyos desde 7 mil pesos, una modificación publicada posteriormente elevó el monto mínimo a 7 mil 300 pesos por persona beneficiaria, mientras que el máximo permanece en 24 mil pesos. Además, no todos los inscritos recibirán recursos en septiembre, pues la Secretaría de Agricultura organizó los depósitos por cultivo y producto registrado.

¿Cuál es el apoyo del Bienestar que deposita de 7 mil y hasta 24 mil pesos en septiembre 2026?

El programa se llama Producción para el Bienestar y forma parte de los apoyos que el Gobierno de México entrega directamente a trabajadores del campo. Su objetivo es respaldar a productores agropecuarios de pequeña y mediana escala dedicados principalmente a cultivos prioritarios, granos, café, cacao, caña de azúcar, nopal y producción de miel.

Para 2026, la cantidad se determina a partir de la superficie y características de cada unidad de producción. El monto mínimo vigente es de 7 mil 300 pesos y el límite máximo es de 24 mil pesos por beneficiario durante el ejercicio fiscal. El recurso se entrega una vez al año y se deposita directamente, sin intermediarios, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los montos establecidos para 2026 quedaron de la siguiente manera:

Cultivos prioritarios de temporal de hasta tres hectáreas: 7 mil 300 pesos.

Cultivos prioritarios de temporal de más de tres y hasta cuatro hectáreas: 8 mil pesos.

Cultivos prioritarios de temporal de más de cuatro y hasta ocho hectáreas: 10 mil pesos.

Cultivos prioritarios de riego de hasta cinco hectáreas: 7 mil 300 pesos.

Café, cacao, caña de azúcar y nopal de hasta 20 hectáreas de temporal o cinco de riego, así como productores de miel con hasta 100 colmenas: 7 mil 300 pesos.

Cultivos prioritarios de temporal con más de ocho y hasta 20 hectáreas: mil 200 pesos por hectárea, sin superar el máximo establecido de 24 mil pesos.

Por ello, recibir 24 mil pesos no significa que todos los derechohabientes obtendrán esa cantidad en septiembre. El monto máximo corresponde a quienes, de acuerdo con las características de su producción y superficie elegible, alcancen ese cálculo. La cantidad individual debe consultarse conforme al registro de cada productor.

¿Quiénes son beneficiarios de este apoyo del Gobierno en septiembre?

Producción para el Bienestar tiene cobertura nacional y está enfocado en personas productoras que cumplan con los criterios establecidos por la Secretaría de Agricultura. Entre las condiciones generales se encuentra ser persona física, formar parte o incorporarse al Padrón de Productores, acreditar la posesión legal de los terrenos y mantener en producción la superficie registrada.

También se considera a productores con hasta 20 hectáreas de temporal o cinco hectáreas de riego y, en el caso de la apicultura, hasta 100 colmenas. Entre los productos y cultivos contemplados se encuentran maíz, frijol, arroz, trigo, avena, cebada, café, cacao, caña de azúcar, nopal y miel, además de otros granos y cultivos incluidos dentro del programa.

Sin embargo, la lista de quienes tienen un depósito programado específicamente para septiembre de 2026 es más reducida, ya que los pagos de otros cultivos se realizaron durante abril, mayo y junio. Para el último bloque del calendario están contempladas las personas registradas con:

Café

Cacao

Miel

Nopal

Frijol de Nayarit

Cebada

Arvejón

Avena

Otros cultivos incluidos en la programación de septiembre

Las reglas también establecen exclusiones. No podrán recibir el apoyo quienes estén retenidos dentro del propio programa, hayan sido excluidos de Fertilizantes para el Bienestar o se encuentren vigentes en Sembrando Vida, entre otros supuestos previstos en la normatividad.

Los beneficiarios pueden revisar el estado de su apoyo con su CURP mediante el buscador oficial de Producción para el Bienestar. La Secretaría también señala que es posible solicitar orientación a través del número 079, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

¿Cuándo se hará el depósito a los inscritos al programa Producción para el Bienestar?

La Secretaría de Agricultura estableció cuatro fechas de dispersión según el cultivo registrado. El último pago del calendario de Producción para el Bienestar 2026 está previsto para el lunes 7 de septiembre, fecha correspondiente a productores de café, cacao, miel, nopal, frijol de Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros cultivos incluidos en esta etapa.

La programación anual comenzó el 30 de abril para maíz, milpa y sorgo; continuó el 18 de mayo con frijol, caña de azúcar y otros cultivos; y el 15 de junio correspondió al arroz. La dispersión de septiembre cerrará el calendario anunciado para 2026.

Por lo tanto, quienes formen parte del grupo correspondiente a septiembre deberán revisar el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar a partir de la fecha establecida. El apoyo no es mensual ni bimestral: Producción para el Bienestar entrega un solo pago durante el ejercicio fiscal, cuyo monto depende de las características registradas por cada persona productora.

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