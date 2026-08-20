Sismo de 7.2 sacude a Perú, hoy 20 de agosto: últimas noticias

El movimiento ocurrió a las 13:00:16 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro en la provincia de Parinacochas

Sismo sacude Perú la tarde de este jueves 20 de agosto | Capturas:@Aderly

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves 20 de agosto de 2026 la región de Ayacucho, en el sur de Perú, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 13:00:16 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro en la provincia de Parinacochas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó inicialmente una magnitud de 6.7, mientras que autoridades peruanas descartaron una amenaza de tsunami. Hasta los primeros reportes posteriores al movimiento no se habían informado víctimas ni daños de consideración.

El movimiento fue percibido en distintas zonas del sur del país. De acuerdo con información recopilada por medios peruanos, las autoridades comenzaron las evaluaciones en las localidades cercanas al epicentro para determinar posibles afectaciones en viviendas, carreteras y otros puntos. La intensidad reportada por el IGP fue de III-IV en Coracora, mientras que organismos de emergencia permanecen atentos a cualquier incidencia relacionada con el sismo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026 13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas – Ayacuchohttps://t.co/EXEv0iY0Ur — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 20, 2026

Sismo en Perú, hoy 20 de agosto: magnitud y epicentro

El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0568 estableció que el terremoto tuvo una magnitud de 7.2 y se produjo a una profundidad de 108 kilómetros. Su epicentro se ubicó 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, con coordenadas de latitud -14.70 y longitud -73.78.

El Instituto Geofísico del Perú registró una intensidad de III-IV en Coracora, debido a los 108 kilómetros de profundidad, se trata de un evento de foco intermedio, característica que permite que este tipo de movimientos pueda percibirse en una zona extensa. El organismo peruano advirtió además que los datos técnicos pueden ser actualizados conforme avance el análisis del evento.

Sobre las posibles consecuencias, autoridades locales y representantes de Defensa Civil indicaron en los primeros minutos posteriores al terremoto que no existían reportes inmediatos de daños ni personas afectadas. El movimiento también fue sentido en regiones como Ica y Arequipa, mientras continúan las evaluaciones en Ayacucho y zonas cercanas.

La Marina de Guerra de Perú descartó una amenaza de tsunami después de analizar el evento. El epicentro se localizó tierra adentro, en la zona andina de Ayacucho, por lo que hasta el momento no existe una alerta para el litoral peruano.

La información continúa en desarrollo y las autoridades peruanas mantienen el monitoreo ante posibles réplicas y nuevos reportes sobre afectaciones en las comunidades ubicadas cerca de Coracora.

TERREMOTO EN AYACUCHO|| Mineros grabaron cómo se vivió el fuerte sismo de 7.2 en Coracora, Ayacucho. Al tener una profundidad de 108 km. el movimiento fue con menor gravedad. pic.twitter.com/mKZlWsDVUN — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

🚨 ÚLTIMO MINUTO | Un potente terremoto de magnitud 7.2 sacudió Ayacucho, Perú.😱 pic.twitter.com/Hi7boXVCZx — JHONN_FW (@JHONN_FW) August 20, 2026

TERREMOTO EN AYACUCHO|| 🚨En la ciudad del Cusco se reportaron daños menores luego del fuerte sismo de 7.2, registrado este jueves 20 de agosto, con epicentro en la provincia de Parinacochas, Ayacucho.#N60Noticias #Cusco #Ayacucho #Sismo #Parinacochas #IGP #Perú pic.twitter.com/kYFcsCaVWA — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

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