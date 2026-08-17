Registro de líneas telefónicas 2026: ¿Cómo recuperar tu número si lo cancelaron por no vincularlo?

La suspensión por falta de registro no implica perder el número: la línea puede reactivarse al completar la vinculación con la compañía telefónica

¿Qué hacer si cancelaron tu numero de teléfono? | Reuters

El calendario para registrar líneas telefónicas en México entró en una nueva etapa el 15 de agosto de 2026, cuando venció el primer plazo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Las compañías comenzaron a suspender gradualmente los números de prepago y recarga terminados en 0 que no fueron vinculados con la CURP de su titular. El corte puede realizarse durante las 72 horas posteriores al vencimiento correspondiente.

Aunque comúnmente se habla de una línea ‘cancelada’, la autoridad precisa que se trata de una suspensión temporal del servicio. El número telefónico no se pierde por haber dejado pasar la fecha límite y puede recuperarse cuando el usuario complete correctamente la vinculación. Así lo señala tanto el portal oficial de la CRT.

Mientras permanezca suspendida, la línea no podrá utilizarse para realizar o recibir llamadas convencionales, enviar mensajes de texto ni navegar con datos móviles. Sin embargo, conservará funciones esenciales como las llamadas al 911, la comunicación con servicios de atención ciudadana y la recepción de alertas públicas, entre ellas los avisos sísmicos.

La medida se concentra en las líneas de prepago o recarga, pues los números de pospago normalmente quedaron asociados con el nombre de su titular desde la contratación. El calendario continuará hasta el 31 de diciembre de 2026 y la fecha límite depende del último dígito del número telefónico, de acuerdo con la programación publicada por la CRT.

¿Cómo recuperar tu número si lo cancelaron por no vincularlo? Guía, paso a paso

La primera recomendación es confirmar que la interrupción se deba a la falta de registro y no a una falla técnica, falta de saldo o bloqueo solicitado previamente. Si la compañía suspendió el servicio porque el número no fue vinculado, bastará con completar el trámite para solicitar su reactivación. No es necesario comprar otra tarjeta SIM ni contratar una nueva línea.

El procedimiento puede iniciarse desde el mismo teléfono suspendido. El usuario debe entrar al sitio registratulinea.crt.gob.mx, seleccionar la opción ‘Registra tu línea’ y elegir la compañía que proporciona el servicio. La página de la CRT funciona como acceso seguro hacia la plataforma oficial de cada operador, que es responsable de realizar la vinculación y resguardar la información.

Los pasos generales son los siguientes:

Ingresar al portal oficial de la CRT y seleccionar la compañía telefónica. Escribir el número celular que se desea recuperar. Tomar una fotografía de la identificación oficial vigente por ambos lados, conforme a las indicaciones del operador. Realizar la validación de identidad mediante la cámara del teléfono. Concluir el registro y guardar el folio de confirmación enviado por la compañía.

El acceso al registro puede realizarse aunque la línea ya se encuentre suspendida. La CRT informó que el trámite no requiere saldo y que la navegación en las plataformas habilitadas no consume datos móviles. También puede utilizarse una conexión Wi-Fi si el usuario tiene dificultades para ingresar desde la red de su operador.

Quienes no puedan finalizar el proceso digital tienen la opción de acudir a un Centro de Atención a Clientes. El titular deberá presentar una identificación oficial vigente que incluya su CURP y solicitar el registro de la línea suspendida. El personal de la empresa deberá ayudarle a completar el procedimiento directamente en el establecimiento.

La validación con la cámara funciona como una prueba de vida para comprobar que la persona que realiza el trámite coincide con la fotografía de la identificación. La CRT sostiene que el proceso no almacena huellas digitales ni datos del iris y que la información queda bajo resguardo de la compañía telefónica, sujeta a la legislación de protección de datos personales.

Una vez concluida correctamente la vinculación, la empresa deberá restablecer el servicio. La autoridad no establece en su información vigente un periodo general de 90 días para recuperar el número ni un tiempo específico de espera después del registro, por lo que conviene conservar el folio y contactar al operador si la línea continúa suspendida. La CRT señala que el servicio se recupera al completar la vinculación; algunos operadores pueden requerir tiempo para reflejar la actualización.

Para evitar fraudes, el trámite debe hacerse únicamente mediante el portal de la CRT o las páginas oficiales de las compañías. Los operadores no realizan llamadas para confirmar el registro, por lo que no se deben enviar fotografías de identificaciones, códigos recibidos por SMS o datos de la CURP a números desconocidos. La autoridad ofrece orientación adicional en el número 079.

Calendario para vincular tu línea telefónica: fecha límite de registro, por número

La fecha límite se determina con el último dígito del número celular, no con la lada, la compañía o la fecha en la que fue adquirido el chip. Las líneas que no estén vinculadas al concluir su periodo podrán ser suspendidas gradualmente durante las siguientes 72 horas, como ocurrió con los números terminados en 0.

Último dígito del número Fecha límite de registro 0 15 de agosto de 2026 1 31 de agosto de 2026 2 15 de septiembre de 2026 3 30 de septiembre de 2026 4 15 de octubre de 2026 5 31 de octubre de 2026 6 15 de noviembre de 2026 7 30 de noviembre de 2026 8 15 de diciembre de 2026 9 31 de diciembre de 2026

El siguiente vencimiento corresponde a las líneas terminadas en 1, que deberán quedar vinculadas a más tardar el 31 de agosto. No obstante, los usuarios de cualquier terminación pueden realizar el registro desde ahora, sin necesidad de esperar el periodo asignado a su número.

El trámite es gratuito y las personas físicas pueden vincular hasta 10 líneas telefónicas. Los menores de edad no pueden completar directamente el registro, por lo que la línea deberá asociarse con la identidad de su madre, padre o tutor. En el caso de las empresas, no existe un límite de números, pero el procedimiento debe hacerse presencialmente con el operador.

Finalmente, quienes ya efectuaron el proceso pueden entrar al apartado de consulta del portal oficial para revisar las líneas vinculadas con su CURP. Si aparece un número desconocido, el titular puede solicitar a la compañía telefónica que lo desvincule o lo dé de baja. La confirmación definitiva del registro será el folio proporcionado por el operador.

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