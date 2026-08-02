Registro obligatorio de líneas telefónicas: estos son los números que deben inscribirse obligatoriamente en agosto

Los usuarios deben revisar el último dígito de su número celular, ya que la fecha límite para completar la vinculación con su identidad cambia conforme al calendario

¿Qué números de teléfono deben registrarse en agosto? | Reuters

El registro obligatorio de líneas telefónicas móviles entró en una nueva etapa durante agosto de 2026. Los usuarios en México deben revisar el último dígito de su número celular, ya que la fecha límite para completar la vinculación con su identidad cambia conforme al calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

La medida busca que cada línea activa quede asociada con una persona identificada. Para completar el proceso, los operadores solicitarán datos como el nombre del titular, la Clave Única de Registro de Población y una identificación oficial, de acuerdo con el procedimiento habilitado por cada compañía telefónica.

El calendario se modificó para distribuir los trámites durante el segundo semestre del año y evitar concentraciones de usuarios en las plataformas de los operadores. Aunque el proceso concluirá el 31 de diciembre de 2026, no todas las personas tienen hasta esa fecha para registrar su número.

Registro obligatorio de líneas telefónicas: estos números deben hacer el trámite en agosto

Durante agosto deben completar el trámite las líneas cuyo número termine en 0 o 1. Los celulares con terminación 0 tienen como fecha límite el 15 de agosto de 2026, mientras que los números que finalicen en 1 podrán registrarse hasta el 31 de agosto de 2026.

La fecha se determina únicamente por el último dígito de la línea. Por ejemplo, un número que termine en 0 deberá quedar vinculado antes del 15 de agosto, sin importar la compañía, el código de área o la entidad del país donde se contrató el servicio.

Las autoridades han concentrado parte del proceso en las líneas de prepago, ya que muchos usuarios compraron una tarjeta SIM sin entregar información completa para identificar al titular. En los planes de pospago, los operadores suelen contar con datos recabados al momento de firmar el contrato; sin embargo, cada usuario debe consultar con su compañía si su línea ya aparece vinculada bajo los nuevos lineamientos.

Quienes tengan más de un número deberán revisar cada línea por separado. El registro de un celular no cubre de manera automática otros números que estén bajo el control de la misma persona, pues cada línea debe quedar asociada con su titular.

Si el plazo vence sin que se complete el trámite, el operador enviará una notificación para advertir sobre la suspensión. De acuerdo con el calendario difundido, la compañía podrá deshabilitar el servicio dentro de las 72 horas posteriores al aviso. La línea podrá recuperar sus funciones cuando el usuario concluya la vinculación.

¿Hasta cuándo puedo hacer el registro de mi número telefónico? Fecha límite

La fecha máxima depende del último número de la línea telefónica. El calendario oficial quedó dividido de la siguiente manera:

Último dígito Fecha límite 0 15 de agosto de 2026 1 31 de agosto de 2026 2 15 de septiembre de 2026 3 30 de septiembre de 2026 4 15 de octubre de 2026 5 31 de octubre de 2026 6 15 de noviembre de 2026 7 30 de noviembre de 2026 8 15 de diciembre de 2026 9 31 de diciembre de 2026

La última fecha del proceso será el 31 de diciembre, pero solo corresponde a los números que terminen en 9. Por esa razón, una persona cuya línea finalice en 0 o 1 no deberá esperar hasta diciembre, pues su plazo vence durante agosto.

Las líneas suspendidas conservarán funciones limitadas. Los lineamientos contemplan que puedan usarse para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana, además de recibir mensajes relacionados con alertas nacionales. El acceso habitual a llamadas, mensajes y datos móviles permanecerá restringido hasta completar el registro.

Los usuarios deberán realizar el trámite mediante los canales que ofrezca su operador, ya sea en línea o en centros de atención. Antes de compartir documentos o datos personales, se recomienda confirmar que el portal, mensaje o enlace pertenece a la compañía telefónica para evitar fraudes.

¿Qué es el registro obligatorio de líneas telefónicas en México y para qué sirve?

El registro obligatorio es un mecanismo de identificación que vincula cada número celular con una persona física, una empresa o un ente público. La disposición deriva de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Su propósito es reducir el uso de líneas anónimas en delitos como extorsión y fraude. Al existir información de identificación asociada con cada número, las autoridades buscan facilitar las investigaciones que requieran la colaboración de las compañías telefónicas dentro de los procedimientos legales correspondientes.

Los datos del registro serán resguardados por las empresas de telecomunicaciones. La información no implica que el gobierno concentre de forma directa una base con todos los documentos de los usuarios, según la explicación difundida por las autoridades federales sobre la aplicación de la medida.

El trámite no representa la compra de una línea nueva ni un cambio de número. Consiste en confirmar quién es el titular de la tarjeta SIM que ya se encuentra activa. Una vez realizada la vinculación, el usuario podrá conservar su servicio bajo las condiciones contratadas con su operador.

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