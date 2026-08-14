Registro de celulares 2026: ¿Qué pasa si tu número telefónico termina en 0 y no lo registraste?

Quienes no vinculen su número a tiempo tendrán 72 horas antes de la deshabilitación y podrán reactivarlo después

Si tu número telefónico termina en 0, la fecha límite es el 15 de agosto | Reuters

El registro obligatorio de líneas celulares en México entra en una etapa clave durante agosto de 2026. Si tu número telefónico termina en 0 y todavía no está vinculado con un titular, la fecha límite es el 15 de agosto, de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Una vez vencido ese plazo, las compañías deberán advertir al usuario mediante un mensaje SMS que los servicios de la línea serán deshabilitados dentro de las siguientes 72 horas si no completa el procedimiento.

La medida forma parte de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles y busca que cada número en funcionamiento esté asociado con una persona física o moral identificada. El proceso puede realizarse mediante los medios presenciales o remotos habilitados por cada operador y aplica tanto a SIM físicas como a eSIM. La autoridad modificó el plazo general que existía originalmente y estableció un calendario progresivo según el último dígito del número para evitar una suspensión masiva de líneas al mismo tiempo.

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu número telefónico si termina en 0?

Las líneas cuyo último dígito es 0 tienen como fecha límite el 15 de agosto de 2026. Esto significa que, si el número continúa sin vinculación, el operador podrá comenzar el proceso para deshabilitar sus servicios una vez vencido el plazo. La modificación publicada por la CRT en el Diario Oficial de la Federación establece que la deshabilitación deberá realizarse en un periodo no mayor a 72 horas posteriores a la fecha correspondiente.

Antes de que llegue ese momento, las compañías están obligadas a enviar avisos a las líneas que continúen habilitadas pero sin vincular. Los operadores deben enviar mensajes dos veces por semana mientras el trámite esté pendiente y hacerlo diariamente durante los siete días anteriores al vencimiento. Después de la fecha límite, llegará un nuevo SMS para informar que la línea será suspendida dentro de las siguientes 72 horas si continúa sin registro.

El trámite consiste en asociar el número con su titular mediante la información requerida por la regulación. Para las personas físicas mexicanas, la validación utiliza una identificación oficial vigente que contenga CURP y fotografía; la vinculación puede efectuarse directamente con el operador de manera presencial o a través de su plataforma remota. Empresas como Telcel, AT&T y Movistar ya cuentan con herramientas para consultar o realizar este procedimiento.

¿Puedo perder mi línea telefónica si no registro el número antes de la fecha?

No se pierde automáticamente el número al cumplirse la fecha límite, pero sí pueden quedar deshabilitados los servicios de la línea. En el caso de los teléfonos terminados en 0, después del 15 de agosto comenzará a correr el periodo de hasta 72 horas establecido por la CRT para realizar la suspensión. Mientras la línea permanezca deshabilitada, no funcionará con normalidad para llamadas, mensajes o datos móviles.

La regulación establece que una línea deshabilitada conservará funciones limitadas durante su ciclo de vida. Será posible recibir mensajes de emergencia y realizar llamadas al 074, 079, 088, 089 y 911, además de comunicarse con el sistema de atención de la propia compañía telefónica. La plataforma utilizada para completar la vinculación también debe mantenerse accesible sin importar el saldo o esquema de contratación.

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Esto significa que la suspensión por falta de registro no equivale de inmediato a la cancelación definitiva del número. Los lineamientos permiten que una línea deshabilitada sea habilitada nuevamente por su titular durante el ciclo de vida establecido por el proveedor, siempre que cumpla posteriormente con los requisitos de identificación. Por ello, la recomendación es no esperar a la suspensión y realizar la vinculación antes de la fecha correspondiente.

Calendario de fechas, según la terminación de tu número, para registrar las líneas

La CRT dividió el proceso durante el segundo semestre de 2026. Las primeras líneas que llegan a su fecha límite son aquellas terminadas en 0, mientras que el calendario finalizará el 31 de diciembre con los números terminados en 9. Las fechas oficiales son las siguientes:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026

15 de agosto de 2026 Terminación 1: 31 de agosto de 2026

31 de agosto de 2026 Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

15 de septiembre de 2026 Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

30 de septiembre de 2026 Terminación 4: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Terminación 5: 31 de octubre de 2026

31 de octubre de 2026 Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

15 de noviembre de 2026 Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

30 de noviembre de 2026 Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

15 de diciembre de 2026 Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.

La fecha se determina únicamente con el último dígito de la línea telefónica. Por ejemplo, un número que finaliza en 1 tendrá hasta el 31 de agosto, mientras uno terminado en 4 contará con plazo hasta el 15 de octubre. Este esquema sustituyó la posibilidad de deshabilitar simultáneamente todas las líneas que permanecían sin vinculación y distribuyó el procedimiento entre agosto y diciembre.

¿Cómo reactivar mi línea si me la cortan por no registrarla?

Una línea suspendida por falta de vinculación puede volver a habilitarse si el titular completa correctamente el registro mientras el número continúe dentro de su ciclo de vida. Para hacerlo, deberá ingresar a la plataforma oficial de vinculación de su operador o acudir a uno de sus centros de atención y completar la validación de identidad requerida. Los lineamientos señalan que, cuando la validación y el proceso correspondiente sean exitosos, los servicios contratados vuelven a ser habilitados.

En caso de que la línea ya haya sido deshabilitada, el usuario todavía podrá comunicarse con el sistema de atención de su compañía y acceder gratuitamente a la plataforma de gestión para realizar la vinculación. AT&T, por ejemplo, indica que una línea puede vincularse nuevamente desde su portal y que no se perderán saldo o beneficios siempre que el trámite se complete dentro de la vigencia correspondiente; las condiciones específicas del ciclo de vida dependen de cada operador.

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